19 человек, которые явно рождены для того, чтобы нам жизнь медом не казалась

Сейчас модно говорить, что мнение окружающих нас волновать не должно. Вот только некоторые индивидуумы воспринимают это уж слишком буквально. И если к выходкам родни можно привыкнуть, то когда видишь того, кто занял на парковке сразу 4 места, просто хочется проораться.

«Старался тут с 7-летним сыном, делали проект для школы. А потом пришла жена и сказала, что все кошмарно»

«Вот сколько чашек со стаканами жена оставляет в ванной за неделю. Я убираю, а через пару дней все заново»

«Вот этот парень отказался снимать шляпу, а ведь я предупреждал, что она мешает смотреть и закрывает весь обзор»

Ребенок повредил и без того хрупкую копию «Илиады» Гомера 1872 года

«Вот в таком виде курьер отдал мне пиццу»

Все трое едут с одинаковой скоростью

«Воспитательница вечно отпускает моего ребенка вот в таком виде»

Он занял сразу 4 парковочных места. Четыре, Карл!

«Попросила дочку достать посуду из посудомойки»

«Жена попросила меня заправить машину перед ее завтрашней поездкой на работу»

«Расстояние до пустого бака: 0 миль».

«Мне нужно ехать на работу, а он перегородил мне дорогу»

«Мама решила, что шоколад в вафлях — это плесень, и просто выбросила все птицам»

Кто-то бросил яблоко и разбил школьный телевизор

«Я правда не могу понять, почему люди это делают. Так сложно дойти до мусорки?»

Продавцы наклеили ценники прямо поверх срока годности. Причем на детском питании

«Мой партнер использует обычную губку для уборки как мочалку. Еще и хранит ее вот так»

«Я попросила обрезать 8 дюймов»

«Папа дал денег на страховку, и я пошла платить, блин»

«Копия».