19 доказательств того, что в аэропортах и самолетах можно наткнуться на все что угодно
В аэропорту сразу чувствуешь, что сейчас начнутся приключения. А еще там частенько можно наткнуться на крайне нетривиальные вещи. Даже еда в самолетах иногда бывает внезапно крутой. Не только сэндвичи в упаковках. А в бонусе ваш ждет доказательство того, что иногда в аэропорту не стоит доверять даже собственным глазам.
1. «На этих креслах в тайских аэропортах могут сидеть только монахи и послушники»
2. «Ох уж этот рис в меню японского аэропорта»
3. «На рейсе выдали солонки и перечницы в виде самолета»
4. «Только что сел в самолет и обнаружил дополнительные места для багажа»
5. «В моем самолете нет телевизора и развлекательной системы, зато есть держатель для планшета или смартфона»
6. Умная сушилка в аэропорту проецирует на руки слово «сухие», когда те высохнут
7. «Вот что мне принесли вместе с обедом»
«Это мятный леденец для завершения трапезы».
8. «В недавнем полете мне подали миниатюрную буханку хлеба и я сделал мини-сэндвичи»
9. В этом аэропорту все продумано до мелочей, даже крепления на эскалаторе — в виде самолета
10. В туалетах аэропорта Миннеаполиса есть место не только для сумки или пакета, но и для чемодана на колесиках
11. В японском аэропорту установлены видеофоны, которые позволяют пассажирам пообщаться с провожающими
12. В уборных чикагского аэропорта есть специальные сенсоры: если провести рядом рукой, чехол на сиденье заменится автоматически
13. В этом аэропорту можно бесплатно поиграть в демоверсии видеоигр
«Бесплатные демоверсии игр».
14. «В полете раздавали тапочки в стилистике Hello Kitty»
15. На поручнях в этом шаттле гораздо больше места, чтобы держаться во время поездки по аэропорту
16. «Эту фотку сделал папа и сказал: „Я летаю уже 35 лет и это первый раз, когда наш рейс отложили из-за вот такого. Они просто облепили наш самолет“. Да, это пчелы»
17. «Смотрю в окно и прямо чувствую, что мы летим куда-то в космос»
«Это просто окно замерзло и вот такой эффект».
18. «Сижу в аэропорту, никого не трогаю. Тут внезапно подходит сотрудник, чем-то пшикает на меня. И вот что стало с моими джинсами»
«Это было какое-то чистящее средство. Он попал на меня случайно, когда протирал стол, но джинсы испорчены».
19. «Это ручная кладь одного из пассажиров. А мои кусачки для ногтей посчитали слишком опасными»
Бонус: «Увидел в аэропорту спящего парня. А это, блин, не парень, а скульптура»
В аэропортах действительно может приключиться всякое. И некоторые такие истории можно еще миллион раз пересказывать.
Фото на превью DuffManSzALotAThings / Reddit
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