19 невезунчиков, которым так и хочется сказать «иди обниму»
У всех иногда бывают плохие дни. Они делают нашу жизнь менее скучной и со временем превращаются в байку, которую потом можно рассказать всем друзьям и родственникам. Однако глядя на эти фотографии хочется не посмеется, а сказать «Хорошо, что это случилось не со мной».
1. «Стоматолог показал мне этот снимок. Худший момент в моей жизни»
2. Он доволен проделанной работой
3. «Я случайно утопил свой снегоход в озере при температуре —15 °C»
4. Ледяной водопад с доставкой прямо к вам на кухню
Арендодатель наверняка сказал бы, что не видит проблемы. Они любят так иногда делать.
5. И машину зарядил, и поплавал
6. «Хотела украсить десерт взбитыми сливками. Но вместо них в банке оказалась взбитая плесень»
7. От создателей «45 сентября»
8. Уже не такой красивый, но все еще вкусный
9. «Джекпот» в самолете выглядит так
10. «Это фото в конце моего почти 200-километрового похода в одиночку сделал пожилой прохожий по моей просьбе»
*«Он так долго возился с сенсорным экраном, что мне было неловко просить его переснять».
11. «У моего друга аллергия на все»
12. «Кажется, устрою сегодня выходной»
13. «Испекла торт на день рождения моей дочки. Поставила в холодильник, но потом что-то пошло не так»
- Никто не узнает о случившимся, если вы просто вернете корж на место и добавите еще немного глазури. © az22hctac / Reddit
14. «После долгих лет экономии я наконец-то купил свой первый дом. Ключ сломался в двери и запер меня»
15. «Забыла выключить плиту и ушла на работу»
- По крайней мере у вас все еще есть дом. © TunaMarie16 / Reddit
16. Надеемся, что трюк так и задуман
17. «Вот что будет, если дезинфицирующее средство для рук капнет на новые туфли»
18. «Готовил и заметил в кастрюле странный кусочек курицы. Решил выловить и присмотреться»
- Да ладно вам! Не переживайте, это всего-навсего особый вид сухопутной креветки.
© Maximum_Hand_9362 / Reddit
Иногда таракан — не самое страшное, что вы можете найти в своем обеде.
19. «Мыл посуду, а потом обнаружил в сливном отверстии этот сюрприз»
- Правило номер один: никогда не оставлять нож в раковине. © mkstot / Reddit
Если этих жизненных неудач вам оказалось мало, то вот еще немного.
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью MakrosOnFireAgain / Reddit
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