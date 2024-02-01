19 невезунчиков, которым так и хочется сказать «иди обниму»

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У всех иногда бывают плохие дни. Они делают нашу жизнь менее скучной и со временем превращаются в байку, которую потом можно рассказать всем друзьям и родственникам. Однако глядя на эти фотографии хочется не посмеется, а сказать «Хорошо, что это случилось не со мной».

1. «Стоматолог показал мне этот снимок. Худший момент в моей жизни»

2. Он доволен проделанной работой

3. «Я случайно утопил свой снегоход в озере при температуре —15 °C»

4. Ледяной водопад с доставкой прямо к вам на кухню

Арендодатель наверняка сказал бы, что не видит проблемы. Они любят так иногда делать.

5. И машину зарядил, и поплавал

6. «Хотела украсить десерт взбитыми сливками. Но вместо них в банке оказалась взбитая плесень»

7. От создателей «45 сентября»

8. Уже не такой красивый, но все еще вкусный

9. «Джекпот» в самолете выглядит так

10. «Это фото в конце моего почти 200-километрового похода в одиночку сделал пожилой прохожий по моей просьбе»

*«Он так долго возился с сенсорным экраном, что мне было неловко просить его переснять».

11. «У моего друга аллергия на все»

12. «Кажется, устрою сегодня выходной»

13. «Испекла торт на день рождения моей дочки. Поставила в холодильник, но потом что-то пошло не так»

Никто не узнает о случившимся, если вы просто вернете корж на место и добавите еще немного глазури. © az22hctac / Reddit

14. «После долгих лет экономии я наконец-то купил свой первый дом. Ключ сломался в двери и запер меня»

15. «Забыла выключить плиту и ушла на работу»

По крайней мере у вас все еще есть дом. © TunaMarie16 / Reddit

16. Надеемся, что трюк так и задуман

17. «Вот что будет, если дезинфицирующее средство для рук капнет на новые туфли»

18. «Готовил и заметил в кастрюле странный кусочек курицы. Решил выловить и присмотреться»

Да ладно вам! Не переживайте, это всего-навсего особый вид сухопутной креветки.

© Maximum_Hand_9362 / Reddit

Иногда таракан — не самое страшное, что вы можете найти в своем обеде.

19. «Мыл посуду, а потом обнаружил в сливном отверстии этот сюрприз»

Правило номер один: никогда не оставлять нож в раковине. © mkstot / Reddit

Если этих жизненных неудач вам оказалось мало, то вот еще немного.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.