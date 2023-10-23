19 крутых вещиц, которые так и хочется поскорее унести домой, пока этого не сделал кто-то другой

Вещи с ярким дизайном привлекают внимание. Герои нашей подборки получили именно такие предметы — обычные по функционалу, но цепляющие взгляд. И мы, если честно, немножко им завидуем.

«Мне подарили самую лучшую лампу в мире»

Я бы ее разрезала и поместила внутрь лампочки в виде авокадо и рыбы. © nonmassmedia / Twitter

«Купила лейку для цветов в виде улитки»

«Соседка по комнате купила наклейку, поразительно похожую на ее кота»

«Я официантка. И теперь я просто обязана показать ремень, который я купила за $ 3. Не знаю, зачем, но мне надо»

Вам надо на работе его носить, больше чаевых будут оставлять. © ArcticStroller / Twitter

«Раньше это была банка для печенья. Но крышка потерялась. Я решила посадить в нее растение»

«Кружки незаконно очаровательные. Мой дом уже ломится от кружек, но я не смогла пройти мимо»

«Врач подарил мне мячик-антистресс в форме мозга»

«Купила горшок в виде стаканчика от йогурта»

«Я коллекционирую вещи с синим стеклом, и муж решил меня удивить этой штукой»

«Это винтажный кулон из формованного стекла и стерлингового серебра 925 пробы»

«Нашел эту штуку по мотивам Гарри Поттера в книжном. Спинер-снитч»

Абсолютно ненужная и бесполезная вещь. Дайте мне две, пожалуйста. © _iamnotgeorge_ / Reddit



«Я давно мечтала об этой штуке. Очень долго ее искала, и вот она у меня. Это винтажные баночки для специй»

«Получила кольцо, которому больше 100 лет»

Раньше такие кольца дарили возлюбленным, а каждый камень — это некое обозначение. Так что в кольце было закодировано послание. © that_other_goat / Reddit

«Купила эту картину всего за $ 6. Уже повесила на стену»

А в Лувре знают, что у них не хватает одного из их шедевров? © hmcfuego / Reddit

«Нашла на барахолке пальто с биркой именитого бренда»

«Но в сети о нем не было информации. Написала в компанию, а те в ответ попросили прислать пальто им, потому что захотели его профессионально сфотографировать. Оказалось, что оно — часть старой коллекции, которой не было в архивах. Прислали потом обратно в фирменном пакете и красивой коробке.»

«Представляю вашему вниманию лукового кота»

Единственный лук, который не заставил меня плакать. © Careless_Law1471 / Reddit

«Нашла кольцо, похожее на руку»

«Мне подарили кружечку с фигуркой моей собачки»

«Ухватила на барахолке этих красавиц за $ 40, а потом посмотрела в интернете, что они стоят $ 3000. Кошки хрустальные»

«Купил сегодня лягушку в колеснице. Даже не пытайтесь сделать вид, что не завидуете мне»