19 человек, которым их собственные дома подкинули нечто нежданное-негаданное

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Иногда, чтобы получить новые впечатления, не обязательно даже из дома выходить. Живешь себе спокойно, а потом оказывается, что твое жилье таит в себе те еще сюрпризы. Некоторым людям не очень повезло, и они внезапно столкнулись с неприятными неожиданностями, а вот другие оказались счастливчиками и отхватили чуть ли не сокровища.

«Зашел в гараж и обнаружил то, чего там быть не должно»

«Из моего ковра внезапно выросло вот это»

«Наша елка оказалась настолько свежей, что на ней набухли новые почки»

«Толщина льда на нашем крыльце составила 8 мм»

Ледяные штормы в наших краях очень затруднили спуск по крутому крыльцу у дома. Пошел выносить мусор, и для этого пришлось соскребать лед. Этот блок был особенно чистым, поэтому я принес его в дом, чтобы измерить. © atchemey / Reddit

«Кажется, мне понадобится снегоуборочная машина побольше»

«Жена сказала, что слышала шум в прачечной»

«А я просто хотел приготовить себе поесть»

Следуй за муравьями, они точно приведут тебя к еде. © Rosy2020Derek / Reddit

«У нас было так жарко, что кухонные перчатки прилипли к окну»

«Убрал наконец-то отвратный ковер с пола, и вот что открылось взору. Как думаете, получится сохранить в таком виде или безнадежно?»

Совета никакого у меня нет, но ничего себе! Я просто в дичайшем восторге! © raisinghellwithtrees / Reddit

«У нас была небольшая протечка на чердаке»

«Мы распереживались, что вода испортит наши новенькие ковры. Но проблема оказалась чуток серьезнее».

«Убирал в бабушкином подвале и нашел старую игровую систему, еще и в оригинальной коробке»

«У меня тут в раковине внезапно проросла соя»

Это одновременно и расстраивает, и восхищает. © Queen-of-meme / Reddit

«У нас дома в прачечной оказался потайной ход»

На самом деле он был спрятан за шкафом, и входить в него приходится через крошечную дверцу. Очевидно, это старый колодец или резервуар для воды. Но все равно крайне занимательно. © ShortcakeAKB / Reddit

«Прожил в доме 25 лет и внезапно нашел на своем чердаке потайную комнату»

«Купил люстру около года назад. А теперь все лампочки перегорели или трансформатор разрядился. Разобрал ее на части, а оказалось, что лампочки не подлежат замене»

«Решили менять 112-летнюю крышу. Сняли 4 слоя и нашли вот это. Думаю, кто-то специально ее сюда положил»

«Вот что мы случайно обнаружили в нашем доме 1946 года постройки. И что нам с этим теперь делать?»

Как что? Деньги зарабатывать. Нужно открыть дом для посетителей и говорить людям, что в колодец надо бросать монетки на удачу. А потом собирать эти монетки. © PhraseLegitimate2945 / Reddit

«Занимались крышей в доме у бабули и обнаружили вот такой восхитительный оригинальный потолок»

«Переделывали одну из спален и обнаружили это за отделкой. Вся стена была в рисунках, но она была покрыта 4 слоями краски и отслаивалась гигантскими листами»