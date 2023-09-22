19 человек, которым на барахолке нежданно-негаданно счастье привалило

На барахолках можно раскопать что угодно: бальное платье с меховыми рукавами, винтажное пальто, которому позавидовала бы даже Барби, или туфельки Золушки. Завсегдатаи знают: блошиные рынки — это место, где любые удивительные предметы обязательно находят своего владельца.

«Откопала это ожерелье из винтажных подвесок. Когда я иду по улице, они издают прекраснейший звон»

«Рылась в старых сумках на рынке и в одной из них на дне лежал шелковый шарф Hermes. Заплатила за него всего $ 1»

«Купила эту пару за $ 14. И они подошли мне идеально! На секунду почувствовала себя Золушкой»

«Наконец-то получилось достать витражную лампу»

«Купил это ожерелье на распродаже»

«У этого стекла невероятный цвет!»

Винтажное розовое пальто 1960-х годов с отделкой из лисьего меха

«Нашла бусы из натурального жемчуга в отделе бижутерии»

«Купил на распродаже старинную скрипку 1923 года»

«Наткнулась вот на такую красоту»

«Мои находки на барахолке: булавка в виде слона из 18-каратного золота и кулон в форме сердечка из 14-каратного золота»

«На аукционе урвал этот фонарь 1910 года»

«Купил на блошином рынке серебряный проигрыватель грампластинок. Разве это не круто? Сделан примерно в начале 1950-х годов»

«Нашел на блошином рынке галстук-боло из серебра с бирюзой»

«Нашла это кольцо на распродаже и только что заметила клеймо: 14 карат»

«Урвала на барахолке вот такую красоту. И главное, что она работает»

«Заглянул на блошиный рынок. А там какая-то женщина распродает украшения своей матери за бесценок. Дама пояснила, мол, это все подделки, мама жила скромно»

«А я глянул и обомлел: среди бижутерии лежит это кольцо из золота 14 карат с белыми камнями. Рассказал женщине, сколько оно стоит, и дал ей за него $100. Она поблагодарила меня, потому что до этого продала бы мне кольцо за $1, даже не задумываясь».

«Атласное платье с рукавами из натурального меха. Кто подскажет бал, на который я могу в нем пойти?»

«Купил в секонде чудной свитер. Чувствую: внутри что-то спрятано. Вывернул его наизнанку, а там возле пояса небольшой мешочек с пищалкой!»