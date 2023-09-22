19 человек, которым на барахолке нежданно-негаданно счастье привалило
На барахолках можно раскопать что угодно: бальное платье с меховыми рукавами, винтажное пальто, которому позавидовала бы даже Барби, или туфельки Золушки. Завсегдатаи знают: блошиные рынки — это место, где любые удивительные предметы обязательно находят своего владельца.
«Откопала это ожерелье из винтажных подвесок. Когда я иду по улице, они издают прекраснейший звон»
«Рылась в старых сумках на рынке и в одной из них на дне лежал шелковый шарф Hermes. Заплатила за него всего $ 1»
«Купила эту пару за $ 14. И они подошли мне идеально! На секунду почувствовала себя Золушкой»
«Наконец-то получилось достать витражную лампу»
«Купил это ожерелье на распродаже»
«У этого стекла невероятный цвет!»
Винтажное розовое пальто 1960-х годов с отделкой из лисьего меха
«Нашла бусы из натурального жемчуга в отделе бижутерии»
«Купил на распродаже старинную скрипку 1923 года»
«Наткнулась вот на такую красоту»
«Мои находки на барахолке: булавка в виде слона из 18-каратного золота и кулон в форме сердечка из 14-каратного золота»
«На аукционе урвал этот фонарь 1910 года»
«Купил на блошином рынке серебряный проигрыватель грампластинок. Разве это не круто? Сделан примерно в начале 1950-х годов»
«Нашел на блошином рынке галстук-боло из серебра с бирюзой»
«Нашла это кольцо на распродаже и только что заметила клеймо: 14 карат»
«Урвала на барахолке вот такую красоту. И главное, что она работает»
«Заглянул на блошиный рынок. А там какая-то женщина распродает украшения своей матери за бесценок. Дама пояснила, мол, это все подделки, мама жила скромно»
«А я глянул и обомлел: среди бижутерии лежит это кольцо из золота 14 карат с белыми камнями. Рассказал женщине, сколько оно стоит, и дал ей за него $100. Она поблагодарила меня, потому что до этого продала бы мне кольцо за $1, даже не задумываясь».
«Атласное платье с рукавами из натурального меха. Кто подскажет бал, на который я могу в нем пойти?»
«Купил в секонде чудной свитер. Чувствую: внутри что-то спрятано. Вывернул его наизнанку, а там возле пояса небольшой мешочек с пищалкой!»
То, от чего мечтает избавиться один человек, для второго может оказаться чуть ли не кладом. Частенько отлично сохранившиеся или даже новые вещи можно найти рядом с мусорными баками или у подъезда. Главное — не пройти мимо.
AdMe/Народное творчество/19 человек, которым на барахолке нежданно-негаданно счастье привалило
Поделиться этой статьёй