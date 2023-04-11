19 человек, которым на все плевать с высокой колокольни — творят все, что им заблагорассудится
Даже если родственники и не чудят больше обычного, то все равно можно столкнуться со своеобразными людьми, просто выйдя из дома. У таких «уникумов» свои понятия о нормах поведения, и ваше мнение об этом их вряд ли интересует. Они по-свински ведут себя в общественных местах или портят чужие вещи, «потому что просто так захотелось».
«Женщина просто взяла и начала делать это своему мужу в аквапарке»
«Кто-то откусил кусочек от этого пончика прямо в супермаркете»
«Не будьте как Ханна»
«Ханна».
«Я наконец-то заставил своего соседа съехать, но вот что он оставил мне после „уборки“»
«Кто-то вылил кучу краски и песка на мою клумбу»
«Кто-то облил кислотой машину моей семьи»
«Братья съели все, кроме корочки»
«Мама моей девушки разрезала банан пополам и оставила неиспользованную половину на грозди»
«Кто-то порезал чизкейк именно так»
«Моя девушка оставляет недопитую газировку в холодильнике»
«У соседей с крыши свисает брезент, который оставляет клочья на заборе и по всему нашему двору»
«У меня в офисе вандалы срезали большую часть наших кактусов»
«Моя супруга так делает. У пакета вообще-то есть легко открываемая и запечатываемая сторона»
«Это происходит в моем рейсе»
«Да кто же просто оставляет коробку с мороженым в морозилке незакрытой»
«Соседка использует мои полотенца, чтобы стереть макияж»
«Парень передо мной в кинотеатре включил яркость на максимум»
«Рабочие прикрепили мой телевизор к канализационной трубе»
«Коллега сломал микроволновку в комнате отдыха. Когда ему предъявили претензии, он сказал, что таким образом хотел поприкалываться над остальными»
Если вы хотите удостовериться, что каждый из нас может столкнуться с такими «уникумами», то у нас есть еще доказательства:
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Фото на превью klauds31 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которым на все плевать с высокой колокольни — творят все, что им заблагорассудится
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