19 человек, которым на все плевать с высокой колокольни — творят все, что им заблагорассудится

Даже если родственники и не чудят больше обычного, то все равно можно столкнуться со своеобразными людьми, просто выйдя из дома. У таких «уникумов» свои понятия о нормах поведения, и ваше мнение об этом их вряд ли интересует. Они по-свински ведут себя в общественных местах или портят чужие вещи, «потому что просто так захотелось».

«Женщина просто взяла и начала делать это своему мужу в аквапарке»

«Кто-то откусил кусочек от этого пончика прямо в супермаркете»

«Не будьте как Ханна»

«Ханна».

«Я наконец-то заставил своего соседа съехать, но вот что он оставил мне после „уборки“»

«Кто-то вылил кучу краски и песка на мою клумбу»

«Кто-то облил кислотой машину моей семьи»

«Братья съели все, кроме корочки»

«Мама моей девушки разрезала банан пополам и оставила неиспользованную половину на грозди»

«Кто-то порезал чизкейк именно так»

«Моя девушка оставляет недопитую газировку в холодильнике»

«У соседей с крыши свисает брезент, который оставляет клочья на заборе и по всему нашему двору»

«У меня в офисе вандалы срезали большую часть наших кактусов»

«Моя супруга так делает. У пакета вообще-то есть легко открываемая и запечатываемая сторона»

«Это происходит в моем рейсе»

«Да кто же просто оставляет коробку с мороженым в морозилке незакрытой»

«Соседка использует мои полотенца, чтобы стереть макияж»

«Парень передо мной в кинотеатре включил яркость на максимум»

«Рабочие прикрепили мой телевизор к канализационной трубе»