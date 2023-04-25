19 доказательств того, что обычная доставка может преподнести нехилый сюрприз

Курьерские службы стали неотъемлемой частью нашей занятой жизни. Благодаря им можно не выходя из дома насладиться вкусной едой из ресторана или забрать долгожданную посылку прямо у своих дверей. Но доставка нередко преподносит сюрпризы как клиентам, так и сотрудникам, а наша подборка — яркий тому пример.

«Доставщик просто открыл дверь, зашел в дом и оставил пакет в таком виде. Жутковато, правда?»

А мне кажется, что ваш кот просто не пустил его дальше. © SpringyB / Reddit

«Заказала пряжу в интернете. Никак не ожидала, что она будет доставлена в таком виде. Как только я вскрыла упаковку, все внутри практически мгновенно надулось»

«Пришло подтверждение, что посылка доставлена»

«Фото доставки».

«Вернулись с работы домой и увидели под дверью какую-то огромную коробку. Никто из нас ничего похожего не заказывал»

«Решили открыть, а там это. Целый кошачий комплекс 70-х годов. Проверили наши истории заказов на всякий случай, но там ничего такого не было. Но самое непонятное — это то, что в качестве получателя было указано мое прозвище, которое знают только несколько человек».

Владельцы кошек готовы на что угодно, чтобы их питомцам было комфортно. А вот тут и здесь отличные тому доказательства.

Порой доставка может оказаться непредсказуемой

«Пришло фотоподтверждение, что посылка для моей мамы доставлена и вручена»

Утренний наряд вашей мамы просто на высоте! © dblan9 / Reddit

Доставка посылок выходит на новый уровень

Загляните еще в статью про 16 примеров того, как обычная доставка может обернуться сюрпризом. И не факт, что приятным.

Большое спасибо службе доставки магазина!

Эту проблему можно решить с помощью большего молотка. © HaydenMackay / Reddit

«Пришло фото от курьера. Посылка доставлена»

«Заказал доставку еды. Прислали все на тарелках. Посуду забирают на следующий день»

«Мой заказ приехал вот в такой большой коробке»

Кто вообще покупает один банан? © strangeanimal / Reddit

«Получил уведомление о доставке. Даже не знаю, злиться или восхищаться»

«Ждал целый час доставку еды и напитков. Привезли только напиток. Дороговато вышло за один стаканчик»

Просто идеальное фото от курьера

«Вот так доставили мой заказ: никаких пакетов»

«Заказал пиццу. Упомянул, что я болею, поэтому пусть просто оставят заказ под дверью. Вот что мне написали»

«Выздоравливайте!»

В свободное время почитайте подборку историй про 14 курьеров, которые своим приходом привнесли изюминку в чей-то будничный день.

Курьер действительно выкладывается на все 100 % на этой работе

«Я живу в многолюдном месте. Сотрудник службы доставки подвинул мусорный бак так, чтобы спрятать посылку от лишних глаз»