19 переписок, концовку которых и потомственный шаман бы не угадал

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Ведение переписки — это целое искусство. Ведь достаточно одного неверного слова или лишней запятой, и сообщение может приобрести совсем другой смысл. Только вот герои нашей статьи, кажется, вообще не парятся с формулировками и не отказывают себе в удовольствии блеснуть чувством юмора, а порой даже потроллить своих собеседников. Кстати, в конце вас ждет шедевральная переписка с роботом-помощником, который не вынес шутейки пользователя.

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Бонус: иногда в соревнованиях по чувству юмора побеждают роботы