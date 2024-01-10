19 человек, которым в разговоре послышалась такая дичь, что у них от удивления в зобу дыханье сперло

Ослышки случаются с людьми настолько часто, что для этого явления даже придумали специальный красивый термин — мондегрин. Чаще всего наш мозг заменяет какой-то нелепицей строчки из песен, иностранные слова, но бывает и так, что и в совершенно бытовом диалоге один из собеседников не расслышит какую-то фразу и вот уже возникла ситуация из серии «нарочно не придумаешь».

На работе коллега подошла с вопросом. Объясняю, она не понимает. Я снова объясняю, она не понимает. Я негодую, мол, что тут сложного? Поворачивается другой коллега и такой: «Конечно, тебе легко, у тебя же попа-то больше!» Повисла пауза. У меня за секунду мысли пронеслись — прикинула какая у нее, какая у меня, да не больше моя попа-то! Через полминуты до всех дошло, что он сказал: «„У тебя же опыта больше“. © Olga Aksyonova

Вызываю такси. Мне диспетчер сообщает: „Апельсиновый“. Я в удивлении переспрашиваю: » Что апельсиновый?" Диспетчер заржал и повторил: «Опель синий». © Masha Moroshkina Даже и без ослышек, порой простая поездка на такси может стать источником эпичной истории.

Иду домой, поравнялся с какой-то дамой и слышу из ее уст: «Я шестой!» Я так чуть напрягся, посмотрел на нее, дама в возрасте, всякое бывает. И она повторяет: «Я шестой, говорю же!» Ну а у меня настроение такое хорошее еще, говорю: «Я первый!» Теперь уже она на меня смотрит как на дурака и дальше выдает: «Яша, говорю же, остановись!» Там собака мелкая рядом бежала, Яшей зовут. Так стыдно давненько не было. © DimGris / Pikabu

Я в ГИТИС поступала. Спела арию и должна еще была стих или басню рассказать. Но тут меня спрашивают: «Вы чихаете?» «Нет», — говорю. «Ну тогда спасибо, свободны».

И тут доходит до меня — «вы читаете?» Как вы поняли, я не поступила. © Лилия Пищикова

И тут доходит до меня — «вы читаете?» Как вы поняли, я не поступила. © Лилия Пищикова Знакомая пригласила в гости и сказала, что у них там прут сутками. Я не поняла, что у них там прут, подумала, опасно к ним ехать, воровство у них там. Оказалось, пруд с утками. © Вера Рындич

У меня одноклассник Жанат. Как-то с парнем гуляем в парке и случайно с ним встретились. Поздоровались, он руку моему парню протягивает: «Жанат». Мой парень в ответ руку тянет и говорит: «Не женат». Ступор на несколько секунд, потом разобрались и поржали. © Tss412 / Pikabu

Сестру мужа подвозил как-то отец (мой свекор) и спрашивает: «А куда едем?» Она отвечает: «До первой школы». Он поехал, едет думает о чем-то, а потом спрашивает: «А где у нас пирожковая?» Ему послышалось «до пирожковой». С тех пор на его вопрос «куда ехать?» мы всегда шутим: до пирожковой. © Михайлова Нина Владимировна / AdMe

Сказка заканчивается словами «Стали жить-поживать и добра наживать». Ребенок спросил: «Кто такой Добран и почему его все жуют?» © Алла Кравчук Заиченко / Facebook

Когда я была в садике, повторяла вместе со всеми за столом: «Когда я ем, я глухинем». Кто он такой, я понятия не имела. Когда выросла и сама стала воспитателем, услышала, как коллега членораздельно, с паузой произнесла: «Я глух и нем». Я аж прозрела. © Tania Peters / VK

Я с детьми покупала мороженое, к которому можно выбрать разные добавки и посыпки. Дети свое выбрали, и я говорю продавцу:

— А мне с орехами.

— С детскими?

— Почему с детскими, со взрослыми.

Оказалось, продавец на самом деле спросил: «С грецкими?» © Jenny070619 / Pikabu

Племянницу зовут Ева. Когда ей было лет 6, они с мамой поехали поездом на отдых. Пока раскладывали белье, общались между собой. Через полчаса какая-то женщина спросила мелкую, знает ли она эту тетю. У мамы и у дочери был ступор:

— Ну да, мы мама с дочерью, а что?

— А почему вы ее все время «девочка» называете?

Женщина очень смутилась, когда услышала, что Евочка — это имя. © Zadiraka / Pikabu

— Ну да, мы мама с дочерью, а что? — А почему вы ее все время «девочка» называете? Женщина очень смутилась, когда услышала, что Евочка — это имя. © Zadiraka / Pikabu Дочь в детстве спрашивала: «Мама, что такое тижок?» Говорю, нет такого слова. Дочь: «А ты ведь говоришь „из-под тижка“». © Карина Григорян / AdMe

Была собака у меня. После прогулки звала ее домой. Однажды подходит мужчина с соседнего дома и спрашивает, какого Вову я зову каждое утро. А у меня собака Лола. Смеялись оба. © Irena Martyniuk Некоторые хозяева не мудрствуют лукаво, давая своему питомцу кличку, другие же проявляют такую фантазию, что даже креативщики из рекламных агентств готовы рыдать от зависти.

А я в упор не понимала фразы «беречь как зенит суока». Кто такой суок и почему зенит его бережет? Представляла, что Зенит — имя деда, а Суок — его собака. © Аннета Ривьер / AdMe

«Довести до белого каления»: лет до 13 не понимала, при чем тут колени. © daryshh / Twitter

Жду приезда гостей. Толкотня и запарка на кухне, очень боюсь не успеть, нервничаю. Заходит сын, садится за стол и молча наблюдает за моими телодвижениями, потом задумчиво смотрит в окно и спрашивает: «Мам, а ежик какает?» Я на взводе, начинаю орать, что он отвлекает меня, выдаю ему текст, что все какают:и люди, и птички, и даже, представь себе, ежики. На что сын удивленно говорит: «Мам, ты чего? Какие ежики? Я спрашиваю — там дождик капает?» © Подслушано / VK

Я в библиотеке готовился к докладу и попросил библиотекаршу принести что-нибудь об Эдгаре По. Она записала на бумажке: «Эд Гарипо». © Pavlenkov62 / Twitter

Знакомая села в такси, радио играет, настроение хорошее. Водитель поворачивается и говорит: «Иннокентий». А она едет и молчит, вся такая фифа. Водитель опять поворачивается и повторяет: «Иннокентий!» У знакомой планка себя любимой не опускается, сидит в окно пялит. Он уже на повышенных тонах: «Иннокентий». Знакомая немного испугалась и говорит ему: «А я Женя, довольны?» Водила радио убавил и отвечает: «Мне пофиг, как вас зовут. Я вас прошу — ремень накиньте!» © DirInt / Pikabu

Тому, кто много нукает, говорят: «Баранки гну». Мне же слышалось «баран Тигну». Не, а что, кошку зовут Муркой, пса Полканом, почему барана не назвать Тигну? © TheTavrist / AdMe