19 человек нашли странные штуки, но сами не поняли, что это. Благо в интернете им мигом помогли

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Часто мы не осознаем, насколько велик и разнообразен наш мир. Каким бы образованным ни был человек, он не может знать все подробности об этой планете. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться к другим людям за помощью: кто-то из пользователей интернета точно знает ответ.

1. «Закрытая медная беседка на жилом участке, дом был построен в 1929 году»

Это строение располагается над куполом храма. © jackrats / reddit

Когда старые здания сносят, люди покупают такие верхушки и дают им новую жизнь. © jackrats / reddit

2. «Трубы, заполненные цементом. Стоят через каждые 500 м вдоль туристической тропы»

Я написала в информационно-туристический центр, и мне ответили, что это — фундамент для маленьких религиозных памятников. Поскольку на вершине горы стоит небольшая часовня, эта тропа также служит тропой паломников. Маленькие фигурки стоят на пути, чтобы указывать паломникам, куда идти. Они там были, но их забрали на реставрацию. © b***mia / reddit

3. «Вот такой клоун. Сделан из стекла, внизу отверстие. Внутри полый»

Это верхушка для елки. © jackrats / reddit

4. «Для чего нужно это пространство рядом с лестницей?»

Может быть, здесь когда-то стоял горшок для цветов? В доме, где я раньше жил, был такой. © ZombiAgris / reddit

5. «Старый складной стол в кабинете профессора»

Стол для швейной машинки. © Turk482 / reddit

6. «Этот маленький пластиковый шарик оказался у меня в ухе»

7. «Странная „скамейка“ возле парковки старой начальной школы»

Так оборудовали детские площадки 70-80-х годов. Нужно лечь на спину и скользить, держась за перекладины. © LPHuston / reddit

8. «Около 1,5 м в длину, сверху металлический наконечник»

9. «Для чего нужны эти плоскогубцы?»

Инструмент для обжима проводов. © TheGutch74 / reddit

10. «Керамическая чашка с различными отверстиями в крышке»

11. «Лицо из желто-янтарного стекла. Нашла у озера»

Просто украшение из янтаря в стиле арт-деко. © Sivitri617 / reddit

12. «Деревянные зажимы, большие — около 10 сантиметров, маленькие — около 5»

Это брусковые зажимы. Они используются для изготовления больших поверхностей для столов и тому подобного. © DieselBob / reddit

13. «Мы подумали, что это может быть жемчужина. Легче камня, но тяжелее пластика. Невозможно сделать вмятину или раздавить руками»

Похоже на плод цезальпинии! Он нагревается от трения. Растет возле пляжей. © brigrrrl / reddit

14. «Маленький синий круг с серебряными вставками, лежал в зелено-желтом шелковистом мешочке»

Мультиволновой излучатель (осциллятор) Георгия Лаховского. © jackrats / reddit

15. «Странный глиняный ковшик»

Посуда для французского лукового супа. © CyanPilaf / reddit

16. «Очень тонкая кинопленка 1959 года, размер неизвестен»

По мне, так 8 мм. У них не было звука. © sakzeroone / reddit

17. «Странная тройная розетка. Слишком широкая для обычной вилки. Я живу в Америке»

Система распределения питания, встраивается в стол. В ней используется специальная розетка для компьютерного оборудования, чтобы кто-нибудь случайно не подключил к ней пылесос. © d00nbuggy / reddit

18. «Нашел это за коммерческой морозильной камерой во время ремонта. Пластиковый корпус, пластиковые шарики, металлический крышка, около 40 мм в длину»

Почти уверен, что это капсула для клеевой ловушки для моли. © -wok / reddit

19. «Стояло на кровати в отеле. Размотать нельзя»