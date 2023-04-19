19 человек поделились фотографиями до и после того, как изменили всего одну деталь во внешности
Гармоничная внешность складывается из множества деталей. И порой для того, чтобы нравиться себе на все 100 %, людям не хватает какой-то мелочи. Герои сегодняшней подборки поняли, что им хочется изменить, чтобы любить себя еще сильнее. На наш взгляд, все они прекрасны и до, и после.
«Я и понятия не имела, насколько у меня было плохо с зубами, пока не поставила брекеты»
«Собрал волю в кулак и сбрил волосы»
«Нашла свои идеальные стрелки»
«Покрасили волосы мамуле»
«Результат полутора лет ношения брекетов»
- Потрясающий результат. Но я поперхнулась водой, когда увидела первое фото. © Nahwale / Reddit
«Поменяла цвет помады — и сразу можно идти с деловой встречи на ночную тусовку»
«Если честно, филлеры в губах буквально изменили мою жизнь»
«Решился наконец на стрижку под машинку. Доволен как слон»
«Сделала инъекции ботокса в жевательные мышцы. И вот фото месяц спустя»
«Иногда челку бывает непросто уложить, но я довольна!»
«Покрасил бороду в черный»
«Кончик носа из выпуклого стал тонким и очерченным»
«Отстригла кудри и чувствую себя шикарно»
«Я 5 лет не видел свой подбородок»
«Прошел год после липосакции подбородка»
«Летом я перестаю выпрямлять волосы»
«Теперь я полностью без щетины, зато усат»
«Мой врач оказался колоссально талантлив»
«Впервые увеличила губы. И да, у меня закрывается рот»
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Фото на превью faithreed0123 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек поделились фотографиями до и после того, как изменили всего одну деталь во внешности
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