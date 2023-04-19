19 человек поделились фотографиями до и после того, как изменили всего одну деталь во внешности

Гармоничная внешность складывается из множества деталей. И порой для того, чтобы нравиться себе на все 100 %, людям не хватает какой-то мелочи. Герои сегодняшней подборки поняли, что им хочется изменить, чтобы любить себя еще сильнее. На наш взгляд, все они прекрасны и до, и после.

«Я и понятия не имела, насколько у меня было плохо с зубами, пока не поставила брекеты»

«Собрал волю в кулак и сбрил волосы»

«Нашла свои идеальные стрелки»

«Покрасили волосы мамуле»

«Результат полутора лет ношения брекетов»

Потрясающий результат. Но я поперхнулась водой, когда увидела первое фото. © Nahwale / Reddit

«Поменяла цвет помады — и сразу можно идти с деловой встречи на ночную тусовку»

«Если честно, филлеры в губах буквально изменили мою жизнь»

«Решился наконец на стрижку под машинку. Доволен как слон»

«Сделала инъекции ботокса в жевательные мышцы. И вот фото месяц спустя»

«Иногда челку бывает непросто уложить, но я довольна!»

«Покрасил бороду в черный»

«Кончик носа из выпуклого стал тонким и очерченным»

«Отстригла кудри и чувствую себя шикарно»

«Я 5 лет не видел свой подбородок»

«Прошел год после липосакции подбородка»

«Летом я перестаю выпрямлять волосы»

«Теперь я полностью без щетины, зато усат»

«Мой врач оказался колоссально талантлив»

«Впервые увеличила губы. И да, у меня закрывается рот»