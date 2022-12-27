19 человек показали винтажные свадебные фото своих родственников. И мы замерли от восторга

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Винтажные свадебные фотографии возвращают к жизни элегантность и гламур прошлых десятилетий. Семейные альбомы наших родителей, бабушек и дедушек наполнены теплотой, любовью и романтикой. Хотелось бы поделиться с вами подборкой винтажных свадебных снимков разных годов со всех уголков света. Каждая фотография — это машина времени, которая позволяет стать свидетелем счастливых моментов.

«Свадебное фото моих дедушки и бабушки, 1952 год. Бабушка сама сшила себе платье»

У вас очень талантливая бабушка. © OrageBufera / Reddit







«Моя бабушка в свадебном платье, 60-е годы»

Она потрясающая! И платье красивое. © astudentiguess / Reddit

«Мои родители в Нижней Калифорнии. Мексика, 1955 год»

Ваши родители выглядят гламурно, как пара кинозвезд. Уверена, что они красиво состарились. © coquihalla / Reddit



«Папа и мама в Вегасе в 1976 году и год спустя на Гавайях, где у них была официальная свадьба с семьей и друзьями»

Я сражена нарядом вашей мамы на первой фотографии. Чудесный выбор. © littlemissparadox / Reddit

«11.11.1949 — день свадьбы моих бабушки и дедушки»

«Мой дедушка был одет с иголочки на свадебной церемонии в 1948 году»

«Мои бабуля и дедуля,1970 год, Буэнос-Айрес, Аргентина. Свадебное платье очень возмутило маму жениха»

Почему прабабушка была возмущена, слишком короткое платье? © antoniojazz28 / Reddit

Ну да, она решила, что это чересчур. © DameauxCamelias / Reddit

«Мои бабушка с дедушкой познакомились на корабле, когда плыли в Канаду. Это они в день свадьбы, 1952 год, тут моя бабушка уже беременна. Они прожили счастливо 58 лет»

«Мои родители на свадьбе в сопровождении маминых братьев, 1976 год, Пакистан»

«Нашел свадебную фотографию моих бабушки и дедушки в подвале родительского дома. Она была сделана в 1921 году. Меня очень удивило, что снимок так хорошо сохранился»

«Мои прапрабабушка и прапрадедушка в день свадьбы. Бельгия, 1911 год»

Такое классное фото! Мне нравится ее платье и цветочные украшения, а также его завитые усы. © bunnywithabow / Reddit

«Мои родственники в день свадьбы, 1954 год»

Какое сказочное платье. Настоящая вечная классика, и эта тонкая талия 1950-х годов. © Snappysnapsnapper / Reddit

«Мои филиппинские дедушка с бабушкой поженились в 1940 году»

«Цветная версия фотографии моей бабушки и ее кузины, Уругвай, 1951 год»

«Моя 17-летняя мама в день своей свадьбы в 1966 году»

«Счастливые бабушка и дедушка в день бракосочетания, 1956 год»

«25 августа 1962 года, Балтимор, Мэриленд. В этом году было бы 60 лет со дня свадьбы бабушки и дедушки»

Они выглядят такими счастливыми вместе! Кажется, у них была роскошная свадьба. © corbar1 / Reddit

«Июнь, 1950 год. Свадьба бабушки и дедушки»

Продала бы душу за это платье. Такое элегантное. © red1591 / Reddit

«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы в 1951 году. Бабуля родом из Восточной Явы, Индонезия»