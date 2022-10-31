19 человек решили купить недорогую вещь, а теперь ходят и советуют всем: «Берите две!»
Бывает, мы грезим новомодными и якобы полезными девайсами, откладываем деньги на их покупку. А после приобретения закидываем в дальний угол, где они покрываются толстым слоем забвения. Но бывает и обратная ситуация, когда спонтанно купленная бюджетная вещица разделяет нашу жизнь на «до» и «после». Мы почерпнули много интересного из треда, в котором люди не нарадуются практичным и относительно недорогим вещам.
- Шведская кухонная тряпка — это настоящая инновация среди хозяйственных тряпок. Кто бы мог подумать, да? Она заменяет бумажное полотенце, тряпку и губку для мытья посуды. Впитывает, как сумасшедшая, отжимается почти до сухости и долго служит. Одна такая тряпочка сэкономит 17 рулонов бумажных полотенец. © Maetryx / Reddit
- У меня есть большая подушка для беременных в форме буквы «с», она потрясная. К слову, я не беременна, просто люблю спать на боку, и у меня больные колени. © mareneli / Reddit
- Менструальная чаша действительно меняет жизнь. Вообще без понятия, как я раньше обходилась без нее. С тампонами или прокладками чувствуешь себя некомфортно, а с чашей я порой даже забываю, что у меня «эти» дни. Ее можно не опорожнять в течение 8–12 часов, так что получается спокойно работать. Ночью можно спокойно спать, а не подрываться, чтобы поменять прокладку. © guitartheater / Reddit
- Электрическая зубная щетка. Причем не обязательно покупать навороченную модель. Вполне достаточно базовой, она тоже отлично справляется. Стоматолог теперь вообще хвалит мои зубы. © ArnoldoSea / Reddit
- Видеорегистратор. С ним за рулем намного спокойнее. Маме тоже купил. Не прошло и месяца, как он помог ей выиграть суд после ДТП. © Keyboardists / Reddit
- Портативная стиральная машинка с двумя режимами — стирка и сушка. У меня в квартире нет полноценной стиралки с сушилкой. Покупка портативной лично для меня стала идеальным решением, потому что у меня не так уж много одежды. Теперь не приходится таскать вещи в прачечную. © dirtymoney / Reddit
- Я покупаю мыло с рук у одной дамы. Пользоваться обычным мылом я больше не собираюсь. Мыло ручной работы потрясающе пахнет, а запах остается надолго. Все, что использует эта женщина для его приготовления, — это козье молоко, мед, отдушка и глицерин. © xenacoryza / Reddit
- Олдскульная безопасная бритва, помазок и баночка с кремом для бритья. Моя кожа больше не травмируется одноразовым мусором с несколькими лезвиями. Я полюбил бриться, а какой кайф наносить пенку с ароматом сандалового дерева с помощью помазка! © Dreadnasty / Reddit
- В подростковом возрасте у меня была ужасная кожа. Купил пару отшелушивающих перчаток для душа и кусок мыла вместо геля. Примерно через 2 недели кожа стала выглядеть гораздо лучше. Уже 10 лет пользуюсь теми же отшелушивающими перчатками — их, кстати, спокойно можно стирать в машинке. Моя кожа шикарна. © Revenge_of_the_User / Reddit
- Трусики для месячных, купила себе и дочке. Ей 17 лет. В первые дни, когда выделения обильные, я, конечно, пользуюсь тампонами, но в последние дни менструации только такими трусиками. Экономия на средствах гигиены ощутимая. © Mamapalooza / Reddit
- Автоматическая кормушка для кошек. Больше никаких подъемов в 5 утра, потому что «Мы проголодались». © GHOFinVt / Reddit
- Шелковые наволочки. К черту дорогущие шампуни и все остальные прибамбасы, которые я покупала раньше. Благодаря этим наволочкам мои волосы выглядят шикарно. © JamJamsAndBeddyBye / Reddit
- Органайзер для макияжа. Если вы живете с кем-то, кто любит краситься, то наверняка знаете, сколько места может занимать косметика. У меня есть комодик с выдвижными ящиками. В одном держу лаки для ногтей, в другом — косметику для лица. Один ящичек для теней, один для подводки и так далее. Больше не нужно разбрасывать одни вещи, чтобы найти другие. © PeachFreedom / Reddit
- Великолепное по качеству одеяло. Оно такое большое, что полностью покрывает двух взрослых людей и собаку. Но, несмотря на свои размеры, достаточно тонкое, его можно стирать в обычной стиралке. Летом под ним прохладно, а зимой тепло. © sharonah9 / Reddit
- Носки из овечьей шерсти, ношу их на работу. Они толстые, но такое чувство, будто между моими ногами и землей облачка. Возвращаюсь домой без боли в ногах, даже несмотря на ночные и дневные смены. © Surprise_Corgi / Reddit
- Книга по бюджетному садоводству. Мне нечем было заняться по жизни и нужно было придумать какое-то хобби. Я была подавлена, а садоводство дало мне повод вставать с постели по утрам — не оставлю же я свой шпинат неполитым. Теперь я ем здоровую пишу, встречаюсь с друзьями, а садоводство стало моей страстью. © CloudberryCover / Reddit
- Биде. Теперь туалетной бумаги хватает на дольше. Порой мне аж грустно становится, когда подумаю, сколько лет я жил без этого чудо-устройства. © PurpsMaSquirt / Reddit
- Муж купил мне пару боксерских перчаток. Теперь, когда я прихожу домой после тяжелого рабочего дня, они помогают мне выбить всю дурь. Раньше я просто сидела на диване, ела чипсы и даже разговаривать сил не было. Теперь все по-другому и я прямо чувствую себя бодрой. © Embarrassed_Put_7892 / Reddit
- Моя собака. Я взял ее 10 лет назад из местного приюта, заплатил копейки. Сейчас ей 11, она до сих пор моя лучшая подруга. © systemkwiat / Reddit
Какая покупка положительно сказалась на вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/19 человек решили купить недорогую вещь, а теперь ходят и советуют всем: «Берите две!»
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