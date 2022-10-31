19 человек решили купить недорогую вещь, а теперь ходят и советуют всем: «Берите две!»

Бывает, мы грезим новомодными и якобы полезными девайсами, откладываем деньги на их покупку. А после приобретения закидываем в дальний угол, где они покрываются толстым слоем забвения. Но бывает и обратная ситуация, когда спонтанно купленная бюджетная вещица разделяет нашу жизнь на «до» и «после». Мы почерпнули много интересного из треда, в котором люди не нарадуются практичным и относительно недорогим вещам.