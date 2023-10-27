19 человек повстречали в самолете таких экспонатов, из-за которых они еще долго будут вздрагивать при слове «полет»

Во время полета в самолете нередко на глаза попадаются персонажи, которые, кажется, ничего не слышали про нормы этикета в общественном транспорте. Их совершенно не беспокоит, что те или иные их действия могут доставлять физический и моральный дискомфорт другим пассажирам. Это могут быть и голые ноги, просунутые в щели между сиденьями, и громкий фильм на телефоне, и даже лузганье семечек. Такие попутчики навсегда остаются в памяти как люди, с которым больше не хочется пересекаться.

1. «Босые ноги в самолетах должны быть запрещены, независимо от того, насколько далеко пассажиры находятся друг от друга»

2. Ничто не может помешать беседе настоящих подруг

Я раз летела ночным рейсом. Самолет был заполнен где-то на треть. Еще в аэропорту заметила компанию женщин, прямо теток. По какой-то чудной прихоти их посадили не вместе, а раздельно. Причем по разным сторонам, и между двумя из них еще два ряда было. Так они орали на весь самолет. Что-то обсуждали, пытаясь перекричать гул двигателей. А потом еще начали доставать пакеты из дьюти-фри и пшикать духами. До конца рейса было такое амбре. Я зато позлорадствовала, когда началась турбулентность и они визжать от страха стали. © Martushka / ADME

3. «Мужчина выбросил мусор в проход самолета, когда закончил есть»

4. «Человек, сидящий сзади меня, использует спинку моего сиденья как вешалку для одежды. Если я кладу голову на подголовник, она касается моей шеи и головы»

5. Пассажир включил эту зарядку для телефона во время трехчасового полета ночью

6. Вероятно, это самая странная форма самоуспокоения

Я как-то летела рейсом Ла-Пас — Мехико. Рядом был мужик, который весь полет (к счастью, недолгий) доставал из портфеля листы бумаги, мееедленно разрывал их на тонкие полоски и складывал в бумажный пакет. А при выходе из самолета мужик этот пакет засунул под сиденье. Была сильно впечатлена. © villiss / ADME

7. «Во время полета им понадобилась дополнительная подушка»

8. «Когда увидел эти дреды, стало страшно лететь»

9. «Человек позади меня решил поспать, положив руку на мое сиденье»

10. Семечки на борту

В полете соседями у меня были мама и ее сын-подросток. После взлета дама достала жареные семечки. Я тоже их люблю, но тут запах был такой резкий и звук щелкания семечек такой громкий, что беруши не спасали. В какой-то момент мама поворачивается ко мне и предлагает присоединиться (цитирую): «Семачек?» «Нет, — говорю, — мне ни запах, ни звук не нравятся». Они продолжили, а я ждала, когда пачка закончится наконец. © Олеся / ADME

11. «Так сегодня выглядел мой полет»

12. «Во время полета этот парень держал руку на экране и случайно нажимал кнопки»

13. «Мне предстоит 10 часов полета»

14. Чересчур громкое топание

Летела в Афины. Через проход один пассажир громко топал ногой (может, музыку слушал). Но вибрация от его топания была такая сильная, что мне казалось, что самолет разваливается (мы еще не взлетели). Попросила его не топать. Он не обратил внимания и продолжил. Думаю, он был уверен, что я не стану жаловаться стюардессе. Но я подозвала стюардессу и по-гречески попросила ее угомонить меломана. Он сильно удивился, когда его уже по-английски попросили не топать. © Elena LV / ADME

15. «Она смотрела телевизор на телефоне без наушников целых 2 часа»

16. «Как считаете, держать ноги вот так на подлокотнике — это грубо?»

17. «Этот человек во время 6-часового полета читает на своем iPad с максимальной яркостью»

18. «На сиденье у окна, куда этот парень пытался прислонить голову, сидела женщина... Бедная женщина»

19. Эффективный метод борьбы с чужими ногами

Как-то на мой подлокотник сзади просунулась нога, да еще с грязными ногтями. Я попросила у стюардессы стаканчик горячей воды (в меру) и как бы случайно пролила ее на эту ножищу. На «ахи-охи» извинилась, но добавила, что скоро меня может стошнить, в том числе и на эту ногу. Больше от задних соседей ничего не появлялось. © Алена / ADME