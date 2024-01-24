19 человек признались, какие слова и выражения раздражают их сильнее скрипа пенопласта

Понятно, что никто из нас не застрахован от речевых ошибок, но в некоторых случаях так и хочется сказать собеседнику: «Да сколько можно-то?!» Именно в такие ситуации и попали герои нашей статьи. Причем, у многих из них действительно накипело — одни устали от избытка уменьшительно-ласкательных слов, а других уже потряхивает от привычки окружающих делать странные сокращения.