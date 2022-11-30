19 человек рассказали о диковинных вещах, которые им попадались в супермаркетах разных стран
Мы привыкли к тому, что в любом супермаркете мы хоть приблизительно знаем, что сможем купить. Но как только ты заходишь в магазины других стран, то понимаешь, что в твоей корзинке может оказаться спрей со швейцарским горным воздухом, кусочек футбольного поля и даже лошадиное молоко.
В Японии вы можете приобрести одно упакованное яйцо
В Шри-Ланке настолько дорогой tic tac, что его продают в мини-коробках по 8 драже
В японских супермаркетах продают лапшу быстрого приготовления, у которой есть звезды «Мишлен»
В Малайзии вы можете приобрести готовый тост с джемом в упаковке
В японской Осаке в магазинах вам предложат большой выбор бандан для котов
В Бильбао можно купить кусок старого футбольного поля в качестве сувенира
В Испании вы можете купить суп гаспачо прямо в супермаркете в таких картонных коробках
На вершине Маттерхорн продают настоящий швейцарский... горный воздух!
В Гондурасе можно купить воду в пакетах
Такие деловые рубашки продаются в японских супермаркетах
В Швеции можно купить вот такой сыр в шоколаде
В этом гонконгском супермаркете продается зубная паста, в упаковке которой есть настоящие грибы
В Германии продают лошадиное молоко
В торговых автоматах Японии можно купить даже сырую курицу
Этот хлеб в супермаркете Люксембурга продается уже без корочек
Это японский хот-дог со спагетти. Местные называют его «неаполитанский ролл»
Так продают кешью в супермаркетах в Бразилии
«Я нашел этот горизонтально нарезанный хлеб в мексиканском супермаркете»
А на Кипре продают замороженный хлеб, привезенный из Англии
Какие самые необычные товары вы видели у себя в супермаркетах?
Фото на превью palmallamakarmafarma / Reddit, never****s / Reddit, Aderomega / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек рассказали о диковинных вещах, которые им попадались в супермаркетах разных стран
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