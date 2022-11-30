19 человек рассказали о диковинных вещах, которые им попадались в супермаркетах разных стран

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Мы привыкли к тому, что в любом супермаркете мы хоть приблизительно знаем, что сможем купить. Но как только ты заходишь в магазины других стран, то понимаешь, что в твоей корзинке может оказаться спрей со швейцарским горным воздухом, кусочек футбольного поля и даже лошадиное молоко.

В Японии вы можете приобрести одно упакованное яйцо

В Шри-Ланке настолько дорогой tic tac, что его продают в мини-коробках по 8 драже

В японских супермаркетах продают лапшу быстрого приготовления, у которой есть звезды «Мишлен»

В Малайзии вы можете приобрести готовый тост с джемом в упаковке

В японской Осаке в магазинах вам предложат большой выбор бандан для котов

В Бильбао можно купить кусок старого футбольного поля в качестве сувенира

В Испании вы можете купить суп гаспачо прямо в супермаркете в таких картонных коробках

На вершине Маттерхорн продают настоящий швейцарский... горный воздух!

В Гондурасе можно купить воду в пакетах

Такие деловые рубашки продаются в японских супермаркетах

В Швеции можно купить вот такой сыр в шоколаде

В этом гонконгском супермаркете продается зубная паста, в упаковке которой есть настоящие грибы

В Германии продают лошадиное молоко

В торговых автоматах Японии можно купить даже сырую курицу

Этот хлеб в супермаркете Люксембурга продается уже без корочек

Это японский хот-дог со спагетти. Местные называют его «неаполитанский ролл»

Так продают кешью в супермаркетах в Бразилии

«Я нашел этот горизонтально нарезанный хлеб в мексиканском супермаркете»

А на Кипре продают замороженный хлеб, привезенный из Англии