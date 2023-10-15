19 человек, у которых что ни рабочий день, то целая эпопея
Увы, мы не в силах предугадать, что преподнесет нам грядущий рабочий день. Может, нам попадется странный или скандальный клиент. А может, коллега снова чего-нибудь отчебучит или начальник преподнесет очередной сюрприз. Главное — глубоко вдохнуть и с достоинством дожить до конца трудового будня. Ну и не забывать, что веселые приключения на работе тоже случаются.
- Обратилась к нам как-то интересная заказчица. Она открывала детский салон красоты и хотела, чтобы мы ей отделали помещение абсолютно бесплатно! Ее доводы были такие: так как посетителями салона будут дети обеспеченных родителей, то эти самые родители, придя в ее салон и увидя всю эту красоту, поинтересуются, где такое можно сделать. А это уже реклама нашей конторы. И самое главное — она еще проценты просила, если такой родитель придет от нее что-нибудь у нас заказывать. © DefOld / Pikabu
- Завела кота не так давно. Малышу всего полтора месяца, он обожает играть. Из-за наших с ним игр у меня все руки в царапинах, на работе это заметили. Спросили, откуда такие царапины, а я и пошутила: «В зоопарке подрабатываю, за тиграми смотрю». Эта шутка дошла до начальника, который предложил мне взять оплачиваемый выходной, чтобы я отдохнула от работы и набралась сил, ибо «с тиграми работать — задачка не из легких». © Палата № 6 / VK
- Благодарна стервозной коллеге. Я стала ее руководителем, она начала завидовать и в итоге саботировать работу. Мы с ней разругались. Она заявила, что я ноль без палочки. Спасибо. Теперь я стараюсь еще лучше, подмечаю все ее косяки. Я научусь, исправлю все ошибки, а она, маленькая истеричка, так и останется на вторых ролях, потому что считает себя пупом земли, коим и близко не является. © Подслушано / Ideer
- К нам в магазин пришла новенькая, я попросила ее разложить коробки в обувном отделе. Показала ей, что раскладывать надо сначала по брендам, потом по размерам и так далее. Девушке это задание показалось легким, но каким-то скучноватым. И она решила разложить коробки по цвету, потому что так, мол, красивее. Я пару часов потратила, чтобы после нее все нормально разложить. © Lizzy_Of_Galtar / Reddit
«Мой коллега запер меня в биотуалете, а сам ушел на обед».
- Сижу на работе, тру глаза. Начальник мимо проходит, спрашивает, все ли в порядке. Говорю, мол, глаза болят от компьютера. Понимающе кивнул, ушел. На следующий день прихожу, а у меня на столе стоит корзинка со свежей почищенной морковкой. С записочкой «Для зрения». © Палата № 6 / VK
- Работаю HR-менеджером в небольшой компании. Не так давно увольнялась одна дама. В «прощальном письме» (у нас так принято) написала, что благодаря командировкам научилась готовить яичницу. Женщине 40 лет, у нее есть муж и ребенок, а яичницу готовить научилась в командировках. Ей-богу, лучше бы научилась нормально работать! © Подслушано / Ideer
- В прошлом году мы ездили за границу и купили там красивые зонтики с яркими бабочками. Поскольку в нашей группе оказалось 6 одинаковых зонтов, мы несмываемым маркером написали на них свои фамилии. Свой зонт дома я «выгуляла» только один раз. У меня его украли из гардероба на работе! И хотя заходят туда только свои, найти я его по горячим следам не смогла. Зато на днях с моим зонтом на работу, как ни в чем не бывало, пришла бухгалтер. Глядя мне прямо в глаза, она заявила: «Мне зонт племянница из отпуска привезла!» Когда я показала ей на зонте свою фамилию, она молча собрала свои вещи и уволилась! © DefOld / Pikabu
- Коллега однажды «отксерокопировал» кусок пиццы. Мы несколько недель находили внутри аппарата сыр и прочее. Но, если честно, было даже забавно. © LinusMeindl / Reddit
- Мы заказали ручки с логотипом компании, а исполнители накосячили. Вместо того чтобы следовать инструкции, они ее прямо на ручки нанесли. © i_luv_coffee14 / Reddit
Надпись на ручке: «Пожалуйста, добавьте „.ca“ после логототипа. Должно быть „MyProfessionals.ca“».
- После определенных изменений у нас на работе возникла одна проблема — никто не хотел работать в офисе. Но результаты работы в офисе были выше, поэтому сошлись на том, что 2 раза в неделю надо приходить, а в остальные дни можно работать дома. Наш директор очень хотел полностью перейти на офлайн, поэтому начал тестировать разные методы мотивации. Через некоторое время он все чаще появлялся в офисе со своей классной собакой. Все любили проводить с ней время, ради этого даже стали приходить чаще, чем 2 дня в неделю. Затем директор сказал, чтобы все, кто хочет и может, приезжали со своими любимцами. Это вообще вызвало восторг, спустя 2 месяца все сотрудники работали в офисе по собственному желанию. У нас потом даже комната отдельная для животных появилась, где им было, как в раю. Я в шоке, но мне все нравится. © Палата № 6 / VK
- На совещании с руководящим составом генеральный директор сказал, что сейчас кризис, а в офисе слишком много денег уходит на оплату коммуналки. Далее на полном серьезе заявил, что в целях экономии всем офисным работникам необходимо брать из дома бутылки с водой, чтобы сливать за собой в туалете. © PolAnd1234 / Pikabu
- Всегда думала, что лучше работать у знакомых. Пошла к маминой подруге помощником руководителя. Официально устроили только через полгода, когда я слегла в больницу из-за нервов. Больничные не оплачивались, как и учебный отпуск (я студентка-заочница). Сессия — в счет отпуска. Но самый апофеоз был, когда меня заставляли выйти на работу в мой отпуск, а когда я не вышла, то позвонили моей маме и закатили ей истерику. Увольняюсь. © Подслушано / Ideer
- Я работал в строительной компании и потянул спину. Жена моего босса была очень крутой дамочкой и сказала, чтобы я просто приходил отдохнуть в офис. Ее самой почему-то там не было. А я как-то заметил, что ее секретарю надо помочь, и достал бумаги из принтера, чтобы ей принести. Так она выхватила их у меня из рук и заявила, чтобы я не смел смотреть на документы, с которыми она работает. Я рассказал обо всем начальнику. Как оказалось, там были контракты, которые мы заключали со строителями, а секретарша собиралась перебежать в другую контору. © coryhill66 / Reddit
«На работе в качестве поощрения жене выдали „ужин на двоих“. Вот такой».
- На работе есть весьма неприятная дама, которая, дослужившись до хорошей должности, забыла о корпоративной этике, дружеском тоне и элементарных «спасибо» и «пожалуйста». Доводит всех, точнее доводила. Месяц назад пришла девушка почти на 10 лет ее младше. На все приказы мадам она отвечала: «Ты забыла сказать волшебное слово», «Как скажешь, солнце», «Не кричи, лучше давай поработаем». И улыбалась от уха до уха. Недавно дама пожаловалась на девушку ее руководителю. Мол, издевается и не дает работать. Ржали всем офисом. Тяжело, видимо, звездить, когда тебя ставят на место. © Палата № 6 / VK
- Мы с коллегой поехали на рабочую встречу. Вышли из офиса и сели в служебный автомобиль. На машине с обеих сторон нанесен логотип компании. Как только мы сели в машину, коллега повернулась ко мне и такая: «Красивая машина. Твоя?» Я ответил: «Да, конечно. Вчера вечером, специально для сегодняшнего совещания, я как раз логотипы на нее нанес». Она сидела молча минут пять, потом повернулась ко мне и сказала: «А! Ты шутишь!» © fatstrat0228 / Reddit
- Я работаю в таком учреждении, где очень не любят декретниц. И при малейшем подозрении, что сотрудница беременна, начальство пытается довести ее, чтобы сама уволилась. Так вот, я недавно решила заняться своим здоровьем и питаться правильно. По учреждению сразу пошли разговоры, что я, возможно, беременна. Дабы не лишиться работы и отвести от себя подозрения, опять стала есть все подряд. Но сбрасывать то, что я хочу сбросить, все равно как-то придется. И большего стимула, чем сейчас, у меня ни разу не было. Вот так приходится держаться за рабочее место! © Подслушано / Ideer
- Мы ставим кофемашины в офисы и рестораны в аренду. Поставили машину в IT-компанию. Компания стабильно брала около 20 кг кофе в месяц. Потом стали брать больше. И тут заявили, что количество сотрудников у них не менялось, кофе они пьют столько же, но зерна подозрительно быстро заканчиваются. Как так? Приехал техник, проверил. Оказалось, товарищи айтишники влезли в настройки и поменяли дозировку кофе на порцию, «чтоб покрепче!» Ну ок, перенастроили, поставили пароль. Через пару месяцев снова очень много зерна стало уходить. Айтишники взломали пароль и снова изменили граммовку. Техник почесал в затылке, прикрутил на дверцу, закрывающую панель настройки, «ушки» и повесил замок. © HoneyBelllochka / Pikabu
Чего только не придумают коллеги, чтобы скрасить рабочий день. Главное — реагировать на все их выкрутасы с определенной долей юмора.
AdMe/Народное творчество/19 человек, у которых что ни рабочий день, то целая эпопея
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