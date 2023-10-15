19 человек, у которых что ни рабочий день, то целая эпопея

Увы, мы не в силах предугадать, что преподнесет нам грядущий рабочий день. Может, нам попадется странный или скандальный клиент. А может, коллега снова чего-нибудь отчебучит или начальник преподнесет очередной сюрприз. Главное — глубоко вдохнуть и с достоинством дожить до конца трудового будня. Ну и не забывать, что веселые приключения на работе тоже случаются.