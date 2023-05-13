19 человек, у которых день начался с того, что судьба подложила им свинью

Настроение во многом зависит от того, как начинается день. У героев нашей статьи это время не задалось. Ведь не каждый захочет сразу после пробуждения обнаружить нежеланных гостей на прогулке или в хлопьях для завтрака. Остается надеяться, что потом день исправился и подарил позитивные эмоции, которые смогли сгладить впечатление.

«Что за день! Утром сломалась машина, пришлось вызывать эвакуатор. А по возвращении домой обнаружил, что потолок взял да и обрушился прямо на пол»

«Забыл вчера банку колы в морозильнике. Громкое „Бам!“ и выбитая дверца — так себе начало утра»

«Целый день вчера убила на то, чтобы приготовить пирог к празднику. Вот что моя семья сделала с ним к утру»

«Вот в каком состоянии я обнаружил свой велосипед сегодня утром»

«Этим утром я совершил большую ошибку. Но осознал это, только когда добавил это в напиток, хорошенько перемешал и выпил»

«Соль».

«Вышла утром прогуляться и вот кого обнаружила на травке»

История о том, как начать бегать по утрам. © Cold_Table8497 / Reddit

«Не до конца проснулся и взял на обед сырой бекон вместо пиццы»

Этот завтрак в отеле стоит $ 19,3

Колесо автобуса оторвалось в 8:15

«Как будто бы до этого я и так не опаздывал на работу»

«Моя сестра проплакала все утро из-за потерянного кольца. Я мыл посуду и услышал какой-то звук. Оказалось, он доносился из измельчителя»

Доброе утро. Кот сделал свои дела на ботинки

«Как невыспавшаяся я сварила себе кофе»

«Этой кровати всего 2 месяца. Сегодня основание сломалось, пока я спал. Отличный способ проснуться»

«Заклинило дверь туалета, и началась операция по освобождению отца, который был там заперт»

«У меня на работе из-за жалоб на мышей вызвали клининговую компанию. Сегодня я нашел эту записку на своей зубной щетке, которой пользуюсь каждый день»

«На этой зубной щетке был мышиный помет».

«6:30. Нужно было взбодриться, и наша кофемашина отсыпала нам немного кофе»

«Пожалуй, лучше сегодня бутербродом позавтракаю»

«Вчера уснул с женой, а проснулся с ним. Проблема в том, что у нас нет кота. Оказалось, это соседский»