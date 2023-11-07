19 человек, у которых наглость размером с океан
Некоторые личности уверены, что именно наглость спасет этот мир. Да и вообще именно им все должны. Они с легкостью требуют бесплатные консультации и убрать свою квартиру у гостьи, которая просто на чай заскочила. И все это с невинным «а что такого».
- У нас дверь в квартиру была с таким замком, который надо было ключом запирать, а не щеколдой. Дверь почти никогда не была заперта, потому что дети шмыгают то в квартиру попить-сходить в туалет, то опять во двор, устанешь открывать-закрывать.
Так соседка, прознав, что дверь наша не заперта, стала ходить в мою квартиру, как к себе домой и попутно делать мне замечания типа: «Какого фига ты лежишь, как корова, лучше бы полы помыла!». Пришлось довольно в грубой форме объяснить нахалке, что это вообще-то мой дом и я сама решу, что и когда мне делать. Выставила ее за порог. Обиделась на меня. 10 лет уже не общаемся, так, здороваемся при встрече и все. © Мария Ледовская
- Я однажды поставила себе цель научиться готовить творожную запеканку, как у мамы. Ну, я каждый день их пекла где-то пару недель. Естественно, вдвоем с парнем мы такое количество съесть не могли, я носила запеканку на работу, делилась с коллегами. Когда я достигла нужного результата и перестала печь, ко мне подошел коллега и на полном серьезе возмутился, что привык уже завтракать моими запеканками. Я сказала, что аттракцион невиданной щедрости окончен. И тогда он попросил у меня денег на кафе, а то он голодный очень. © Mariam / ADME
- Была в гостях у знакомой. А ей на месяц врачи запретили напрягаться. И она начинает, мол, какая бы я была молодец, если б по-дружески убрала у нее хотя бы на кухне. Хотя бы! Я прибалдела и спросила, а как же муж и две дочки-подростка? Знакомая с обидой ответила, что это их дело, а с моей стороны не очень красиво совать нос в чужой монастырь. Так я и не совала, пока меня не попытались назначить уборщицей при трех здоровых лбах! © Подслушано / Ideer
- У нас несколько месяцев жила родственница мужа из деревни, она училась в музыкальном колледже. Мы с мужем ее приняли, отвели ей комнату, кормили и т. д. Утром муж на машине отвозил ее в колледж на другой конец города, после занятий привозил обратно. Закончилось учебное полугодие, и она уехала к себе в деревню.
Через некоторое время нам тоже пришлось поехать в деревню к другим родственникам. Навестили и семью нашей студентки. Но вместо благодарности получили выговор за то, что у нас не было дома пианино, и его дочке приходилось вечерами заниматься у своей тети, к которой мой муж тоже отвозил на машине и привозил обратно домой. Ее отец сказал, что в наказание нам больше она у нас жить не будет. И он найдет ей квартиру с пианино. © Nana Jokhadze
- Я попросила одного приятеля присмотреть за моими котами, пока я буду в гостях 2 недели. Приятель потребовал, чтобы я дала деньги на еду для него. И чтобы я заплатила ему за просмотр за котами. С какого перепуга я должна подкармливать тебя, когда тебя приглашали сюда не жить, а только кормить животных? © Anna Thema
- Угораздило меня вылечить мать своего друга. Бесплатно. Так она мой телефон щедрой рукой раздала своим подругам! Мне трезвонили, чтобы «просто спросить» 24/7! Психанул, заявил, что вообще-то мои консультации платные. А бабуся в ответ невинно выдает: «Ой, чего это, денег еще платить?» Теперь у меня репутация хапуги и рвача. Зато меня больше не достают по телефону. © Ripost / ADME
- У меня день рождения был. Тетка родная приехала, денежку подарила (чисто символическая сумма) и в кафе пригласила, мол, она угощает. Пришли, там уже и столик заказан. А в конце банкета, когда счет уже принесли, она его собралась оплатить и выдала: «Не рассчитала бюджет. Ты за себя сама заплати». В общем, я ее «подарок» и треть своей зарплаты отдала за эти посиделки (кафе весьма недешевое было). Осталась я тогда без днюхи, а ведь хотела с друзьями посидеть, но после похода в то кафе мой бюджет уже не позволил. © Яна / ADME
- Обедала я у одной дамы, уверенной в своей интеллигентности. Так она, глядя на то, что я ем, постоянно говорила, что они такое дома не едят, и презрительно кривила свои тонкие губы. Я не выдержала и ответила, что если у нас не совпадают вкусы, то это не значит, что у меня плохой вкус. Это значит, что у нас разные вкусовые предпочтения. Она обиделась. Видимо, мне надо было терпеть это. © Ирина Бабуркина
- Собрала сливы на даче. Стою на остановке. Бабуля рядом стоит, говорит: «Ой, какие сливы хорошие!» Недолго думая, беру штуки 3, протягиваю ей... И тут бабушка заявляет: «А чего так мало? Положи мне в пакет, да поспелее!» Отошла от нее от греха подальше. © Елена Латынцева
- Подруга ударилась в бодипозитив, именно — перестала бриться. Мне-то без разницы, но ее совсем перекрыло. В последний раз она была у меня в гостях и стащила станки и пену для бритья! Мол, освобождает меня от навязанных стереотипов. Ну тогда я просто настойчиво попросила вернуть мои вещи. А в ответ меня отправили лесом и заблокировали. © Подслушано / Ideer
- На парковке у местного ТЦ ходит бабуля, просит копеечку. Наличных у меня нет, но в машине болталась мелочь. Сгребла, что было, и отдала ей. Посмотрела бабуля на монеты, выдала: «На кой мне твои монеты» и бросила их на капот машины. Вот так я поняла, что подавать не всегда стоит. И я забрала свои монеты, я-то их заработала. © Ку-ку / ADME
- В сетевом магазине видела ситуацию: дама берет с полки банку, открывает ее, нюхает, говорит своему спутнику «Годится!», ставит обратно на полку, берет другую банку и кладет в корзину. © Дэнэ Эллеро Ахэ / ADME
- Ехала в автобусе. Сзади подходит женщина, стучит по спине и говорит: «Дай 20 шекелей». Я дала. Она увидела деньги у меня в кошельке, опять по плечу мне стучит и говорит: «Дай еще 100». Я обалдело смотрю на нее и не могу понять. Женщина сидящая рядом говорит: «Зачем вообще дали? Посмотрите на ее ногти». И правда, ногти ее были наращенные и очень красивые. © Емма Штраус
- Я помню случай в магазине: стою на кассе, а передо мной такая надменная дама стоит, разглядывает бейдж кассира и таким скрипучим голосом вслух: «Никогда не любила имя Дина, ни за что бы так ребенка не назвала, как кличка звучит». Помню, девочка на кассе аж вспыхнула вся, но промолчала, хотя видно было, что ей неприятно. Вот что с людьми не так?! © Анна Семенова
- Моя близкая подруга, узнав, что у меня умерла бабушка, спросила со смехом: «Ну что, бабуля большое наследство оставила?» До сих пор вспоминаю, хотя и простила ее давно... © Мария Петелина
- Работая преподом, имела дело с одной ученицей. Так однажды в 6 утра разбудил меня телефонный звонок. Звонит ученица (откуда у нее мой номер — тайна покрыта мраком) и с порога заявляет: «Мне нужны деньги, мой парень требует, чтобы я дала в долг. А вы педагог и обязаны мне помочь!» Занавес. © Iveta Krilova
- Наняли помощницу по дому. В обязанности входило: приезжать к 8:30, 15 минут оставаться с малышкой (2 с половиной года), пока старшую я отвожу в детсад в соседнем доме, развешивать стирку на балконе и гладить белье (2 раза в неделю). Также делать 2-3 раза в неделю уборку в доме, не генеральную, а текущую. Под моим руководством еще нужно было делать заготовки продуктов (готовлю сама): нарезать мясо, овощи почистить.
Так помощница каждый день опаздывала. Мне приходилось в сад тащить и малую, а зима на дворе, одевать долго... Гладить она не умела от слова совсем. Убирать тоже: в первый же день порвала шланг от пылесоса, а беспроводной для нее тяжелый. От бытовой химии, как и от резиновых перчаток у нее якобы аллергия. Унитаз и раковину мыла одной тряпкой, ею же пыталась вытереть пыль.
В те часы, когда я с ребенком уходила на прогулку, она просто спала. Один из ее телефонов постоянно висел на зарядке. Но зато она исправно завтракала, обедала и пила чай перед уходом (рабочий день был до 15:30). За 2 недели дважды отпрашивалась, выпросив дополнительные деньги на визит к доктору. Страшно была удивлена, когда мы ей отказали в работе и рекомендациях. © Evelina Tyutyavina
- Случай из жизни. Как-то мне буквально на капот машины с криком «Ой мне плохо» падает бабка. Я, как человек милосердный, интересуюсь, надо ли ее отвезти в больницу. Она сказала, что лучше домой. Но в машине она ожила, как ни в чем не бывало.
Когда подъехали к ее подъезду (в очень неплохом доме), она попросила у меня денег на хлеб. Тут я уже немножко прифигел, но отсыпал ей мелочи. После этого она стала настаивать, чтобы я ее отвез в магазин за хлебушком. Когда я сказал, что мы уже стоим около магазина, находящегося в ее доме, она выдала, что тут дорого и она хочет купить там, где подешевле. Занавес... © Алексей Артемов
- Был у меня магазин сладостей. Прихожу однажды и застаю скандал: тетка-покупательница своим визгом довела продавщицу до слез. Спрашиваю, в чем дело. Продавщица объясняет: тетка просит 100 г карамели «Лимонная», продавец взвешивает — 106 г. Та: «Нет, мне нужно ровно 100 г». Продавец убирает одну конфету — 98 г. Тетка в крик: «Мне 100 нужно!» Видно, что скандалить пришла.
Я говорю: «Так-то я не разрешаю продавцам конфеты откусывать, но для вас сделаю исключение». И, поворачиваясь к продавщице, говорю: «Откусите ей конфету для ровного счета». Тетка аж завизжала: «Вы издеваетесь?» Отвечаю: «Отнюдь, просто сделаем ровно, как вы просите». Тетю как ветром сдуло. © Любовь Чернышова / ADME
Люди, которые делают и говорят, что в голову взбредет, встречаются, может, и не так часто, но даже одного взаимодействия с ними хватает надолго. Вот еще 16 человек, чья наглость достигла размеров Вселенной, а они словно и не замечают.
AdMe/Народное творчество/19 человек, у которых наглость размером с океан
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