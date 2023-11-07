19 человек, у которых наглость размером с океан

Некоторые личности уверены, что именно наглость спасет этот мир. Да и вообще именно им все должны. Они с легкостью требуют бесплатные консультации и убрать свою квартиру у гостьи, которая просто на чай заскочила. И все это с невинным «а что такого».

Люди, которые делают и говорят, что в голову взбредет, встречаются, может, и не так часто, но даже одного взаимодействия с ними хватает надолго. Вот еще 16 человек, чья наглость достигла размеров Вселенной, а они словно и не замечают.