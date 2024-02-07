19 человек, у которых не трудовые будни, а цирк какой-то

На работе мы проводим так много времени, что будто уже живем там. Знаем все повадки начальника и подробности личной жизни коллеги Кати. И, конечно, частенько на работе случается такое, что неволей задумываешься: «А может, ну это все и начать зарабатывать вязанием шапок?»