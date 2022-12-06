19 человек, у которых уже началась предновогодняя суета
Зима только началась, а повсюду уже можно увидеть новогодний декор, большой выбор подарков и даже рождественское меню. Герои этой статьи тоже не стали ждать у моря погоды и начали подготовку. Кто-то продумал необычные подарки для близких, кто-то украсил весь дом и даже двор, и это вдохновляет и нас вовсю ощущать приближение праздника.
«В этом году жена решила пораньше начать украшение дома к праздникам»
«Это будет первое такое Рождество после 10 лет без своего жилья»
«Парень моей дочки показал мне сюрприз, который он подготовил ей на Рождество!»
«Просто хотел показать этот дурацкий свитер, который я заказал на новогодний корпоратив»
«Вот как я преобразил свою обычную рождественскую елку»
«У меня огромная семья, а денег в этом году впритык. Вот как я выкрутилась с подарками каждому: это фигурки животных из китайского календаря, которые я связала под их года рождения»
Пусть и рановато, но новогодний декор готов!
Она впервые увидела елку
«Украсил дверь, вдохновившись фильмом „Один дома“»
«Битти уже поздравляет с наступающими»
«Пусть у меня и не огромная квартира, я всегда выделяю много места праздничным украшениям»
«У моего кота лучшее место в доме»
«Моя 12-летняя дочь обожает Рождество. Она не хотела тратить деньги на календарь обратного отсчета и сделала собственный»
«52 дня до Рождества».
Перед новогодними праздниками у котов пополняется рацион
«Эта 7-метровая акула — единственное украшение, которое я поставил в своем дворе»
«У дочери была операция на матке. Связала ей подарок. Да-да, у нее такое чувство юмора!»
«Разрешили сыну выбрать верхушку для елки...»
«Сделала рождественскую деревню прямо на книжных полках»
«Я пеку торты на продажу и решила показать вам свое рождественское меню в этом году!»
А вы уже начали готовиться к новогодним праздникам? Какие у вас есть особые традиции?
Фото на превью sarbraman / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, у которых уже началась предновогодняя суета
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