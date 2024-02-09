19 человек, в жизни которых все было спокойно, пока в нее не ворвался ремонт

Хотите проверить отношения на прочность? Желаете измерить свою выдержку и силу духа? Узнать свои сильные и слабые стороны? Начните делать ремонт. Благодаря этому нехитрому процессу вы узнаете много нового о себе и окружающих, а также посмотрите на некоторые вещи совсем под другим углом.