19 человек, в жизни которых все было спокойно, пока в нее не ворвался ремонт
Хотите проверить отношения на прочность? Желаете измерить свою выдержку и силу духа? Узнать свои сильные и слабые стороны? Начните делать ремонт. Благодаря этому нехитрому процессу вы узнаете много нового о себе и окружающих, а также посмотрите на некоторые вещи совсем под другим углом.
- Вспомнилось, как знакомые затеяли ремонт. Дизайнера наняли, проект хороший сделали. Потом решили поехать в отпуск, отдохнуть. А мама им говорит: «Чего вам ремонт останавливать? Поезжайте отдыхайте, я за бригадой послежу, чтоб все по вашему проекту сделали».
Когда хозяева через месяц вернулись, то охренели. Маман командовала бригадой как хотела, и от первоначального проекта осталась только архитектура, а дизайн трансформировался из лофта в какую-то лютую дичь с элементами барокко. © Тревожное Пирожное / ADME
- Год назад делал ремонт на кухне, возился с сантехникой. Отсоединил слив раковины, кручу подводки... Обнаружил небольшую течь, подставил корытце, пока течь устранил — накапало прилично. Ну и на автомате хоба — выливаю все в раковину, а оттуда обратно все вниз (слив-то отсоединен). Поругался про себя, полез вытирать, пришла жена, отпустила пару шуток на тему внимательности и сообразительности, выпихнула с кухни, сказала сама все уберет. Ну ок. Принесла тазик побольше, тряпками все собрала, высушила, дополнительно все протерла, и... слила воду из таза обратно в раковину. Два сапога — обувь. ©TemaGematogen / Pikabu
- Наши соседи затеяли ремонт, а у меня маленький ребенок. Я пришла к ним с тортом и запиской, где указано время, когда малявка днем спит. На следующий день: мелочь спит, я готовлю, и тут резко, как начнут сверлить. Я пошла опять просить, на что получила ответ: «Твой ребенок — твои проблемы». И так на протяжении недели. Именно в то время, которое я указала, начинали шуметь дрелью. Еще и при встрече в подъезде ерничали. Ну ничего, завтра муж приезжает, может, к нему прислушаются. © Подслушано / Ideer
- Единственный ужас во время ремонта случился в тот момент, когда я купила 10 мешков шпатлевки по 30 кг. Водитель их привез, выгрузил, а поднимать на второй этаж отказался. Просто деньги за доставку мне вернул и свалил. Обратно товар уже не сдать, нанять некого, пришлось переть самой. © Зоркий астигматик / ADME
- Прихожу позавчера вечером с работы и, зайдя в комнату, вижу везде осколки от бетона. Первая мысль была, что в мое отсутствие что-то грохнулось. Но сразу же поднял глаза и увидел потолок с дырами. А буквально за пару дней до этого въехал новый сосед и решил полностью поменять полы. Устанавливая лаги для пола, начал сверлить по периметру. Похоже, что слегка увлекся. В итоге имеем 21 сквозную дырку и шикарную слышимость из квартиры сверху. Хорошо, что хоть люстру не задел. © just4nelson / Pikabu
- Как-то недели за 3 до Нового года решила поменять обои в маленьком коридорчике между спальнями — дети заляпали. Нарезала, развела клей, жду мужа, чтобы помог подержать полосу. Приходит с работы — надо морально подготовиться, а как так сразу? Готовился и готовился. Никакие просьбы не помогали. То голова болит, то устал... В Новый год пришли гости. Обои оборваны со стен, новые стоят нарезанные в уголке. Муж оправдывается — «не успели». Проходит год. Муж так и не собрался, я уже молчу. 31 декабря, я кручусь на кухне , готовлю, ждем гостей. Тех же. Прибегает муж и орет: «Быстрей побежали обои клеить! Бросай все! Что я им скажу?! За год не смогли обои наклеить?!» В итоге наклеили за 1.5 — 2 часа. Довольный муж полюбовался на результат, а когда пришли гости заявил, что у нас традиция к НГ обои клеить. В прошлом наклеили чуть позже , а в этом успели таки до НГ. © Galina Dolgikh / ADME
- Решил я как-то избавиться от соседа с дрелью, который мне каждое утро не давал спать перед работой. Долго думал и наконец-то пришла одна идея. Придумал написать на стене между этажами: «Гена, я беременна». Ссылаясь на то, что у него скоро будет ребенок и пора как бы перестать фигней страдать, не ремонт делать, а работать идти, деньги зарабатывать! Он перестал сверлить, но лучше бы дальше продолжал, потому что его жена орет так громко каждое утро, что перфоратор по сравнению с ней — это цветочки! Бедненькая думает, что мужик ей изменяет... Голосовые связки вообще не бережет. © Палата № 6 / VK
- У меня строители почему-то резали плитку болгаркой. Выходили в подъезд, потому что глиняная пыль летела столбом. В результате два дня адского шума, весь подъезд в рыжей пыли, которую я отмывала. А потом выяснилось, что плитка прекрасно режется плиткорезом. © Хильдур / ADME
- Говорят, прежде чем жениться, надо вместе поклеить обои. Так вот, чертовы обои разрушают любые отношения. Мы с сестрой начали клеить обои, пока муж был на работе. Через час мы были готовы бросаться друг на друга. И это не говоря уже о крепких словцах, которые слышали все соседи. Она — учитель начальных классов, я — психолог, специализируюсь на семейных конфликтах. © Подслушано / Ideer
- Мы купили квартиру с синим туалетом. Вся туалетная комната и унитаз были выкрашены. Ну подумали, что нам все равно ремонт делать, поэтому на первое время пойдет. А когда я решила отмыть унитаз и пол, с ужасом обнаружила, что краска потекла. Весь день я ругалась, отмывая этот синий ужас. © Ann Ness / ADME
- Делали ремонт. Я на работе, мама днем присутствовала в квартире. Присматривала, так сказать. Так вот, я абсолютно точно знала, когда строители косячили — они уходили до того, как я возвращалась с работы, потому что заставляла переделывать, а им к вечеру неохота было. После второго такого случая эта тенденция стала заметна. На третий раз мама позвонила и с хохотом сообщила: «Ребята ушли пораньше, так что я тебя тут жду, походим, посмотрим». К их чести надо сказать, что в итоге ремонт сделали хорошо, только маме жаловались, мол, дочка строгая у вас, а с виду и не скажешь. © nezabudka / ADME
- Когда соседи сверху делали ремонт у себя в квартире, то убрали с пола шумоизоляцию и положили ламинат просто на наш потолок. И теперь у нас в квартире прекрасно слышен каждый их шаг, каждый звук. Ситуацию ухудшает то, что у них есть маленький ребенок, который очень любит поплакать. И если это поначалу было забавно, то теперь до жути выбешивает. Уже спать невозможно. Сколько не обращались всей семьей, ничего не меняется. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка запланировала переложить у себя длинную дорожку, сделанную из брусчатки. Она заплатила, работник приехал со своей бригадой. Они убрали всю брусчатку, оставив ее небольшими кучками вдоль дорожки. А потом мужик просто исчез, оставив после себя яму с кучей камней, через которые не проберешься. © rehtulx / Reddit
- Муж затеял ремонт, сделать который от А до Я решил сам. И тут в памяти всплыл мультсериал про медведя, который брался чинить, мастерить, лишь бы сэкономить. У меня от действий горе-работника сводило челюсть — сплошные убытки. Решив тонко намекнуть, предложила мужу глянуть пару серий, дабы поностальгировать. Так он, разбивший при установке новый унитаз, переколовший почти что коробку декоративного кирпича, два месяца неудачно наносящий краску на стену, от души посмеялся над неумехой вместе со мной. Вот только мой смех был скорее истерическим. Намек понят не был, ремонт продолжается. © Подслушано / Ideer
- Мы заехали в наш дом, когда ремонт там еще не закончили. Самым сложным было то, что вещи лежали где попало и приходилось в них постоянно рыться. У меня была импровизированная кухня из двух досок и мойки, установленной в них же. И куча всяких коробок и ящиков с кухонной утварью. А гостиная и вовсе напоминала пещеру с диванчиком, креслом-качалкой и журнальным столиком. © Angela Vaughan / Quora
- Нашла сантехника Максима по отзывам, которые произвели на меня впечатление. Встретились, чтобы оценить стоимость работ. Выслушав пожелания, он заявил, что это будет некрасиво. Предложил поставить стиралку напротив унитаза. Я ответила, что тогда ноги просто не влезут и унитаз, возможно, тоже. Тогда он выдал: «Унитаз повернем на 45°, а машинку вы возьмете верхней загрузки».
Я ответила, что так не хочу и не считаю это красивым и удобным. Трубы будет видно, а я этого не хочу. Закончилось все в итоге тем, что я, оказывается, ничего не понимаю, а он уже много лет работает и знает, как будет лучше.
Дальше наш диалог не складывался. Разошлись, договорившись встретиться в другой раз. Другого раза не состоялось. Интересно, он понял, почему? © Taitaneek / Pikabu
- Родители решили помочь с ремонтом. Ну, как решили — навязали. Нам помощь не нужна, деньги на ремонт есть. Но спорить надоело, родители приехали. И вот уже месяц мать звонит в любое время дня и ночи и ругается, когда что-то не по ней. Я должна сорваться с работы и сдать лишний материал на 200 рублей в магазин. Или вот прямо здесь и сейчас надо обсудить цвет обоев. А еще жалуется, что она жертвует своим здоровьем. Кто-то был бы рад, а я жалею, что не наняла ремонтную бригаду. © Подслушано / Ideer
- Привезли плитку в ванную, подняли на третий этаж, стали считать — двух коробок не хватает. По чекам все сходится, а в наличии — нет. Тут муж вспомнил, что на первом этаже соседка крутилась. Звоним ей в дверь, спросить, мол, не видели ли чего, а она открыла и орет: «Достали своим ремонтом! Пыль, шум, грязь. Плитку я себе на дачу возьму, в компенсацию». Со скандалом заставили отдать, но до сих пор офигеваем — плитка там была как панели, каждую коробку два мужика кряхтя тягали, а эта хрупкая дамочка преклонных лет усвистела к себе в квартиру за минуты.
- Делаю ремонт. Знакомые посоветовали мастера, мол, лапочка, им все сделал качественно, в срок, взял адекватно. Обратилась к нему, вроде договорились. И вдруг в последний момент он мне объявляет, что цена выросла чуть ли не вдвое. Я аж присела, а он объясняет: «Посмотрел на ваши материалы — вкус у вас не очень, мне работать будет неприятно и в соцсети потом не выложишь». Получается знакомые его эстетическому чувству угодили, а я рыльцем не вышла? Послала его далеко и надолго и нашла ремонтника попроще, без такого тонкого художественного вкуса.
Несмотря на то, что ремонт нередко связан со стрессом, ради хорошего результата пользователи сети готовы на многое. Результаты таких квартирных преображений вы можете увидеть в этих статьях:
AdMe/Народное творчество/19 человек, в жизни которых все было спокойно, пока в нее не ворвался ремонт
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