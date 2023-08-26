19 детских поступков, от которых за километр веет мудростью

Нередко нам кажется, что дети в силу своего возраста не способны на более-менее осознанные поступки. Но на самом деле в словах и действиях малышей порой бывает столько любви и мудрости, что у нас даже слезы на глаза наворачиваются. В эти моменты мы четко понимаем, что не каждый взрослый способен так чутко и трепетно относиться к окружающим.