19 детских поступков, от которых за километр веет мудростью
Нередко нам кажется, что дети в силу своего возраста не способны на более-менее осознанные поступки. Но на самом деле в словах и действиях малышей порой бывает столько любви и мудрости, что у нас даже слезы на глаза наворачиваются. В эти моменты мы четко понимаем, что не каждый взрослый способен так чутко и трепетно относиться к окружающим.
- Вчера вечером младший что-то загрустил. Я спрашиваю: «Что случилось?» Говорит, мол, все хорошо, просто мне как-то грустно. Предлагаю съесть чего-нибудь — там печенье есть, мандарины купила. И тут он окончательно выбивает меня из колеи: «Мам, не все проблемы решаются едой». © Carioka / Pikabu
- Я не сдала тест в старшей школе и рыдала всю ночь. Мой пятилетний двоюродный брат сказал: «Помнишь, как ты говорила мне, что не надо плакать по мелочам?» Спустя 2 года я набрала 96 баллов по этому же предмету. Брат сказал: «Я же тебе говорил». Теперь я вспоминаю про этот случай каждый раз, когда мне не везет. © Unknown author / Quora
- Если наш 2,5-летний сын из-за чего-то расстраивается, то мы с женой сразу обнимаем его. Как-то раз у меня на работе случился серьезный конфликт. Сын услышал, как я обсуждаю это с женой, и сказал: «Пап, тебе грустно? А хочешь, мы с мамой обнимем тебя?» И мы все обнялись. © Unknown author/ Quora
- Одна женщина в магазине сказала моей 2,5-летней дочке, что она красавица. Девочка вежливо ответила: «Большое спасибо. Но моя мама красивее всех на свете». Я буквально засияла от радости. © Soumya Raju / Quora
- Еду в маршрутке. Напротив меня на коленях у мамы сидит пацаненок лет четырех. На одной остановке заходит парень с больной рукой: пальцы искривленные и кисть выглядит неестественно. Мальчишка пару минут рассматривает ее, а потом лезет в свой рюкзачок и достает из пакетика подорожник. Прикладывает к руке парня и говорит: «Не болей». Некоторые тетеньки аж прослезились. А юноша спокойно прижал подорожник второй рукой и сказал: «Спасибо!» © PROSTAV / Pikabu
- Как-то раз дочка после пробуждения обняла меня, поцеловала и сказала: «Мамуля, я тебя так люблю! Я так хочу, чтобы ты опять превратилась в ребенка. Мы могли бы играть вместе и стали бы лучшими подружками». © Lesley Ann Barklay / Quora
- Четырехлетняя дочь любит надевать костюм Чудо-женщины и говорит, что чувствует себя в нем храброй. Она заявила, что мне тоже нужно носить такой костюм. А пока дочка сделала для меня браслет храбрости, и я ношу его каждый день. © Irene Adler / Quora
- Мой семилетний сын заявил: «Хочу в будущем стать крутым футболистом. Например, как Месси». А папа спросил его: «Представь, что тебя позвали в лучший футбольный клуб, но ты знаешь, что семье нужна твоя помощь. Что ты выберешь?» Сын ответил: «Конечно, семью. Если я буду хорошим игроком, то у меня всегда будут шансы присоединиться к футбольному клубу». © Rakesh Choudhary / Quora
- Подруга ушла в ночную смену и попросила присмотреть за ее дочкой. Я уложила девочку спать и легла в соседней комнате. В 3 часа ночи просыпаюсь от шепота и вижу в полумраке фигуру с длинными волосами. Сердце чуть не остановилось. Оказалось, что это малышка проснулась и решила прочитать мне стихи. Шепотом, чтобы не разбудить. © Подслушано / Ideer
- Я сидела с шестилетней внучкой дома, и тут позвонил сын и поздравил нас обеих с Днем святого Валентина. Извинился, что не получается долго говорить, потому что он занят на стройке. Внучка гордо заявила: «Бабуля, мой папа умеет чинить все на свете». Потом она вздохнула и сказала: «Я так люблю твоего сына». © SoVeryKerry / Reddit
- Моему сыну 6 лет, он постепенно становится самостоятельным. Говорю ему: «Ух ты. Ты такой большой. Скоро я тебе уже не понадоблюсь». А ребенок отвечает: «Знаю, папа. Но не переживай, я все равно найду время поиграть с тобой». © ***92 / Reddit
- Мой 8-летний сын перед сном любит вместе со мной смотреть видосики. В одном из них женщина жаловалась, чувствует себя плохой матерью. Она говорила, что ей бывает трудно встать с постели и радоваться жизни. Я сказала, что порой тоже себя так чувствую. Сын спросил: «Если мне ничего не хочется делать, ты считаешь меня плохим?» Я ответила, что нет, и он произнес: «Вот и ты не называй себя плохой мамой». Я даже прослезилась в этот момент. Все же родители часто бывают излишне строги к себе. © Djjshebdhudjbsw / Reddit
- Рядом со мной у пешеходного перехода стояла мама с мальчиком лет шести. Ребенок аккуратно поднял перевернутый строительный конус, а мама сказала ему, что он вообще-то не обязан это делать. Мальчик сообщил: «Помогать — это всегда правильно». Меня буквально сразила мудрость этого малыша. © Amanda Dennis / Quora
- Мой двухлетний сын попытался напроситься в компанию к паренькам-футболистам лет по 12. Я, конечно, уводила его подальше, во-первых, затопчут, а во-вторых, не дело мешаться. В итоге один из мальчиков подошел ко мне и отчитал, мол, чего вы малыша не пускаете, пусть играет, мы осторожно будем. Вот так и приняли моего сына в игру, он с ними побегал пару минут и довольный ушагал в песочницу. © Мама Дорогая / ADME
- Я был в детском центре и видел, как его маленькие посетители бегали и веселились. И тут зашла женщина с девочкой в инвалидном кресле. Один мальчик подошел и сказал: «Привет! Будешь с нами играть в замок? Ты можешь быть принцессой, если захочешь». Девочка смутилась: «Я никогда не была принцессой». Мальчик наклонился к ней и сказал: «Не верю». Девочка расплылась в улыбке, а ее мама расплакалась. © Eddie Wetmore / Quora
- В детстве я часто пыталась маме помочь с готовкой, уборкой и другими делами, но часто что-то портила или ломала случайно. Мама всегда вздыхала и шутливо называла меня «Горюшко мое». А я всегда улыбалась и говорила: «Я не горе, я — счастье!» © Подслушано / Ideer
- Однажды я решила, что моему мужу нравится другая женщина. Мой 7-летний сын почувствовал что-то неладно и спросил, что происходит. Я призналась в своих чувствах. А сын сказал: «Если бы папе нравилась другая, он был бы с ней. Но он с нами». С тех пор я уже не ревную так сильно. © Elena Ledoux / Quora
- Мой шестилетний сынуля сообщил, что не хочет взрослеть. Говорю: «Ты же вырастешь, много будешь знать и уметь». Сын заявляет: «Мама, разве ты не понимаешь? Сейчас я маленький, а ты большая, обнимаешь меня, мы живем с тобой вместе. А взрослому надо жить в своем доме и ходить на работу. Не хочу так». © DaRina2706 / Pikabu
- Мелкая забегает в ванную, разглядывает меня со сверкающими глазами и сообщает: «Вау, мам, ты самая прекрасная бегемотиха на свете!» А вообще 3 месяца назад я во второй раз родила и переживаю из-за поплывшей фигуры. Но все равно стараюсь любить свое изменившееся тело. Так что все верно, я невероятно красивый бегемотик. © chonkehmonkeh / Reddit
Детская доброта вызывает у нас умиление, а вот малышовая логика порой способна загнать родителей в тупик. Именно это и произошло с героями нашей подборки, которые поняли, что поведение их сыновей и дочек непредсказуемо, как погода в декабре
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