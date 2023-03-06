19 девушек доказали, что в салоны можно и нужно ходить, главное — правильно выбрать мастера

Мастер с золотыми руками может работать как в высококлассном салоне красоты, так и в парикмахерской за углом. Но его не встретить, если всегда стричься, краситься и делать маникюр самостоятельно. Интернет-пользовательницы на собственном примере доказали, что иногда стоит выбраться из дома и записаться к профессионалу. И результат не разочарует.

«По случаю дня рождения разорилась на поход в салон. Фото до и после»

«Я начала седеть в 18 лет, а закрашивать седину в 23. И только в 42 года решила остановиться».

«Мне хотелось плакать, когда мастер закончила их. Влюблена в свои ногти!»

«Впервые доверила волосы профессионалам»

«Скоро мой день рождения, и я решила, что могу себе позволить сходить в крутой салон»

«Не делала маникюр целую вечность. Довольна результатом»

«Впервые за 10 лет пошла в салон, чтобы вывести черную краску. Деньги потрачены не зря»

«Меня пригласили в качестве модели в местный салон, и мои кудри никогда не выглядели так прекрасно!»

«Важно, чтобы вас подстригали люди, которые умеют работать с вьющимися волосами».

«Была в этом салоне трижды. Но на этот раз я просто влюблена в свои ногти!»

«Доверилась парикмахеру и сказала: „Делайте с моими волосами что хотите“. И вот результат»

«После расставания с парнем решила отрезать челку. Ни о чем не жалею»

«Попросила сделать омбре на волосах от красного до светло-оранжевого, и мой парикмахер превзошел себя»

«9 лет не была в салонах и наконец-то сделала свою первую стрижку»

«Фото, которое я показала мастеру, и то, что она мне сделала. Воплю от восторга»

«Мне отрезали около 15 см волос»

«Моя первая стрижка слоями! Никогда не чувствовала себя такой счастливой, выходя из салона»

«Обновила свою многослойную стрижку»

«Наконец-то дошла до салона, чтобы получить крутую прическу»

«Впервые коротко подстриглась»

«Подруга сказала мне, что, когда я проснусь, это будет выглядеть ужасно, что стрижка меня полнит и мои коллеги будут смеяться надо мной. Но мне все равно нравится».

Никого не слушай! С новой прической ты выглядишь отлично! © lupn / Reddit