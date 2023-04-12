19 девушек показали, что скрывается за их естественной красотой, в которой уверены все вокруг

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Натуральный макияж — это однозначно выигрышный выбор. Он подчеркивает природную красоту лица и при этом не заметен. Но возникает вопрос: стоит ли тратить время на мейкап, который никто не увидит? Интернет-пользователи решили сравнить свои лица без макияжа и с небольшим количеством косметики. А в конце статьи вас ждет эффектный пример, демонстрирующий, что мастерство натурального макияжа — это гораздо более сложное искусство, чем можно подумать.

«Слева я без макияжа, а справа — „без макияжа“ для окружающих»

«Моя попытка сделать макияж „без макияжа“. Я не притрагивалась к косметике последние пару лет. Вот что получилось»

«Добилась этого эффекта, использовав всего 5 косметических продуктов»

«В последнее время мой „макияж без макияжа“ выглядит намного лучше благодаря уходу за кожей, татуажу и ринопластике»

«Сделала себе незаметный макияж»

«Сравнение: я ненакрашенная и с естественным макияжем»

Обалдеть, твоя кожа идеальная, а косметику вообще не разглядеть. © Unknown author / Reddit

«Я крашусь, только когда собираюсь на вечеринку или другое мероприятие. Но в последнее время экспериментирую с более естественным повседневным макияжем»

Без макияжа и с макияжем «а-ля не накрашена»

«На улице минус 24, но из-за ледяного ветра ощущается как минус 40. Разумеется, я осталась дома и решила попрактиковаться в нанесении естественного макияжа»

«Раньше я ненавидела тушь для ресниц, но теперь не могу жить без нее»

«Довольно простой макияж, сделанный с помощью того, что у меня есть»

«Проснулась уставшая и с проявлениями аллергии на лице. А вот мой утренний „макияж без макияжа“»

«Сегодня я хотела придать лицу свежий вид с использованием минимального количества косметики»

«Я ношу очки и всегда припудриваю нос, чтобы они не сползали».

«Пытаюсь привыкнуть к своим „отсутствующим“ бровям»

День «макияжа без макияжа»

«Даже если не крашусь, я всегда пользуюсь отбеливающими глазными каплями и гигиенической помадой»

Естественный макияж для посещения ярмарки вакансий

«Сколько раз я слышала: „Тебе хорошо без косметики“»

«Так вот, слева я не накрашена. А справа — „без макияжа“ по мнению окружающих».

«Если бы вы знали, сколько косметики ушло на этот „естественный“ образ»

«На нашем первом свидании мой будущий муж даже не понял, что у меня накладные ресницы. Теперь научился замечать даже легкий макияж и способен оценить его».

«Шустренько накрасилась за 10 минут»

Выглядишь как собственная сестра — похоже и не похоже одновременно. © toomany_geese / Reddit