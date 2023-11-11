19 диалогов, от финала которых брови уползают вверх
Иногда самые рядовые разговоры и ситуации могут завершиться так, что щеки заливает краска стыда, а ложка рискует быть не донесенной до рта. Перед вами яркие примеры диалогов, которые начинались за здравие, а закончились как бог на душу положит.
- Звонок на телефон:
— Здравствуйте, вы же мама Васи Петрова?
Я тут же напряглась:
— Да.
— А я мама Маши Ивановой.
— Что случилось?!
— Дело в том, что ваш сын....ой, минуточку!
Пока дама отвлекалась, меня чуть кондратий не хватил.
— Да не томите же!!!
— Ваш сын может остаться без подарка — вы не досдали столько-то рублей.
Вот зачем ты мучаешь материнское сердце? Обязательно звонить? Напиши по Viber и проблем нет, а то нагнетут, да еще и время тянут. © mezenkot / Pikabu
- Cдавал как-то в поликлинике анализы. А поскольку беспокоил желудок, сдал в числе прочего на паразитов. Через недельку зашел за результатами. Тетенька врач просмотрела, говорит, все хорошо. А вот анализ на паразитов, видимо, еще не готов. Ну ладно, выхожу. И тут, пройдя полполиклиники, слышу из-за спины зычный голос врачихи: «Мужчина, я нашла! У вас ничего нет!» А мне вот теперь любопытно: как бы она объявила положительный анализ? «Глисты! У вас глисты!» © MEDBEDb.XaM / Pikabu
- Как-то в магазине пристаю к мужу с вопросами:
— Шарлотку будешь?
— Не.
— А тирамису приготовить?
— Не, недавно делала.
— Так что тебе испечь?
Рядом мужик стоял, чуть не заплакал. © Конфуз / ADME
- Я никогда не подружусь с коллегами.
— У тебя бывает, что музыка в голове застряла и крутится?
— Да, прямо сейчас.
— Вот и у меня! Чертова песня Алсу из 90-х. Зачем я ее услышала в автобусе! Аж работать мешает! А у тебя что?
— Третья симфония Брамса. Вроде не мешает. © mopey_girl / Twitter
- Пару лет назад у меня состоялся очень странный диалог. Мимо меня проходил типичный районный гопник. Спортивный костюм, кепка — все на месте. Проходит и говорит: «Ну че? Знакомиться будем?» Я, оценив все перспективы, отвечаю: «Вряд ли». Он в ответ выдает: «Я тоже так думаю. Ты не в моем вкусе и платье у тебя голимое». Так и осталась я стоять в растерянности, думая, чего этим мужикам надо вообще. © Подслушано / Ideer
- Пришел мужик по объявлению о продаже холодильника. Я в соседней комнате занимаюсь делами, параллельно слушаю диалог мужа и покупателя. Смеюсь.
— О, холодильник. О, коты. Это сфинксы?
— Нет, корниш-рексы.
— Как волосатые сфинксы.
— Ага.
— Нормально морозит? Запаха нет.
— Да, на унитаз ходят.
— Кастрированный? Это вмятина?
— Да, вмятина. Когда брали, новее выглядел. А сейчас кастрирован, да.
— Не течет? Не царапается?
— Норм все.
— О, гитары! Играете? © KBach / Pikabu
«Думал мошенники, а оказалось...»
- — Ваше имя?
— Констанция.
— Серьезно? У вас такое имя?
И такое дикое удивление на лице. Однажды я дождусь момента, когда это прекратится. © kkkkkkkk_rt / Twitter
- Я опубликовала в социальной сети историю, где делюсь размышлениями на тему того, что жизнь всегда где-то забирает, а где-то дает. И, что забрав у меня, скажем, любовь, открыла новые пути к творчеству. Моя знакомая, с которой общалась пару раз, пишет: «Это все потому что у тебя мужа и деток нет. Вот было бы как у меня — красавец муж и двое ангелочков — тогда бы и горя не знала, и фигней не занималась бы». © kkkkkkkk_rt / Twitter
- Звоню жене, говорю: «Оставил телефон где-то дома, можешь поискать?» Говорит, мол, конечно, а через пару минут выдает: «Что-то не вижу его. А ты вообще с чьего телефона звонишь тогда?» Долгая пауза. Отвечаю: «Наверное, нам нужно покупать более крепкий кофе». © Doug Adkins / Quora
Как говорится, от души поздравил
- В спортзале меня окликнул симпатичный парень. Я сидела и пялилась на него, потом резко отвернулась и покраснела. Изо всех сил пыталась придумать, чего бы ему такого сказать. Угадаете мой невероятно крутой ответ? «С днем рождения», — сказала я. © Amber Chang / Quora
- Мой взрослый сын познакомился с девушкой. Пишет мне: «Мама, она такая хорошая, скромная, хочет с тобой познакомиться». Говорю, мол, завтра приеду домой, позвонишь ей, приводи. И в ту же секунду мне прилетает от этой девушки сообщение. Открываю, а там: «Здравствуйте! Как Ваши дела?» Следом прилетает ее фотка и подпись: «Это я. Надеюсь, Вам понравлюсь». Девочке 18 лет. Скромная? Или времена сейчас другие? © Подслушано / Ideer
- Записываю по телефону кота Гришку к ветеринару на кастрацию.
— Как зовут?
— Григорий.
— А кота?
— Григорий.
— И вы, и кот — оба Григории?
— Нет, только кот.
— А вы?
— Я Александр.
— А почему вы сказали, что вы — Григорий?
— Это кот.
— Кот сказал, что вы — Григорий?
— Нет. Я сказал, что кот — Григорий.
— Понятно. Просто я тоже Григорий. Записал вас на завтра на 10 утра. © Shaitanbek / Pikabu
- Пара по гистологии. Отвечает одногруппница, рассказывает про клетки кишечника. Преподавательница:
— А вот почему клетки называются энтероциты?
— Что? Почему?
— Да, почему?
— Почему?
— Да.
— А почему бы и нет?
— Действительно, даже добавить нечего. © midnattrafff / Twitter
- Дочка говорит: «Папа, я вижу, ты придумываешь разные приложения. Вот тебе идея — приложение, где люди, у которых еще нет пары, знакомятся, а потом встречаются». Очень расстроилась, когда я рассказал ей про похожие приложения. Возмутилась: «Почему мою идею уже украли?» © uipetr / Twitter
- Работаю в неотложке. Спрашиваю у 80-летней пациентки, указывая на мальчишку лет 20 рядом: «Это ваш внук с вами?» А она в ответ: «Нет, это мой муж». Неловко. © Lou Davis / Quora
- Второй день кринж от мужчин вокруг. За барной стойкой мужик лет сорока говорит мне:
— Доброй день, девушка
— Добрый.
— Я Павел.
— Ммм, понятно.
— Это все?
— Рада, что вы Павел.
— Извините. © 2cyclerace / Twitter
- Недавно я сидел и кропотливо объяснял пациенту неотложки, что после травмы в мозге появляется давление и так далее. Для наглядности использовал аналогию с грецким орехом в скорлупе. Один из членов семьи смотрел на меня как на идиота. Оказалось, он нейрохирург. © Lou Davis / Quora
- Была у меня начальница лет 50, дама в теле, носила все в обтяг. Собирались как-то в госструктуру, она мне: «Оденься поприличней». Я зависла, потому что не была склонна одеваться неприлично. Встречаемся утром. Я — в строгом деловом костюме, она — в обтягивающем топе с декольте, красной мини-юбке, леопардовых туфлях и гипюровом плаще. Окинула меня взглядом и такая: «Я же просила поприличней!» Я: «А что не так? В деловом костюме есть что-то неприличное, когда у нас деловая встреча?» Ответ ошарашил: «Да это же невыносимо скучно!» © Vianna / ADME
Некоторые воспоминания о молодости вызывают с одновременно и улыбку, и чувство дикой неловкости. Люди поделились сокровенными историями своей юности, и у нас начался острый приступ ностальгии.
AdMe/Народное творчество/19 диалогов, от финала которых брови уползают вверх
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