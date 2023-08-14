19 взрослых, которые доказали, что накормить маленьких приверед — задача со звездочкой

Предпочтения наших детей в еде могут поставить в тупик кого угодно. Поэтому уговорить их съесть хоть что-то — отнюдь не просто. Интернет-пользователи поделились фотографиями и историями, которые подтверждают, что кормежка чада — то еще мероприятие.

1. «Раньше наша 3-хлетняя дочь очень плохо ела кашу. А вот „кашу из топора“ теперь съедает с удовольствием»

2. Для детей сегодня утром яичница в хлебе

3. Маленькая привереда

Вот как понять детей? Готовила сырники круглые. Дочка плевалась и говорила: «Фу-у-у, не буду». Сегодня сделала творожные палочки. Все одно и то же, только некруглые. Теперь ребенок ходит по квартире и кричит: «Вкуснее я еще не ела». © Ivelios23 / Pikabu

4. «В большинстве случаев дочка делает заказ: „Хочу корову на лугу“ или „скелет рыбы с ромашками“, а папа уже воплощает в жизнь»

5. «Пицца в чугунных сковородках. По одной на каждого члена семьи»

6. Неожиданное открытие

У знакомой 4-летнего ребенка отдали в детский сад. Стоит заметить, что девушка достаточно трепетно относится к его воспитанию и здоровью, в общем просто образцовая мама. И вот приходит он как-то из садика и рассказывает:

— Мама, нам сегодня такое давали на обед! Очень вкусное!

— А на что похоже?

— Ни на что не похоже!

— И как же оно называется?

— Мама, мне сказали, что это называется сосиска! © biggesthedgehog / Pikabu

7. «Идея подачи оладушек»

8. Загадочная каша

В детстве накормить меня было адски трудно, хоть мама и готовила изумительно. И тут в садике появилось блюдо, которое я уплетала за обе щеки: «черненькая кашка». Мама извелась, столько каш перепробовала. И все не то. Наконец побежала с тарелкой к детсадовской поварихе выведывать тайну. Оказалось, это была ячневая каша мелкого помола на молоке. Изумительная каша, до сих пор люблю и ее, и рыбные котлеты по рецепту нашей детсадовской поварихи. © Anna Bruner

9. «Спанчбоб-сэндвичи для мои детей»

10. Хочу то — не знаю что

5-летний ребенок: «Я голоден».

Я: *перечисляю 100 различных вариантов того, что она могла бы съесть*

5-летний ребенок: «Что-нибудь еще?» © XplodingUnicorn / Twitter

11. «Жена сделала их для нашего ребенка в первый день в школе»

12. «Приготовлено для моих деток на завтрак»

13. Ожидание и реальность

Я в 2015 году: «Мой ребенок никогда не будет привередлив в еде. Он будет есть то же, что и мы».

Я сейчас: «Ха-ха!» © JewelStaite / Twitter

14. «Добавьте посыпку к блинам во время приготовления и они станут разноцветными»

15. «Я отвечал за приготовление ужина для детей»

16. Вот такие гурманы подрастают

Умиляюсь ребенку сестры. Мясо вообще ни в какую не ест. Зато мясо Рекса уплетает за обе щеки. А все потому что Рекс — это динозавр. © Ivelios23 / Pikabu

17. «Жена приготовила классный ужин для детей»

18. «Мой папа всегда готовил для меня только крекеры с арахисовым маслом и виноградным повидлом. Я продолжаю традицию со своим сыном, и ему это нравится!»

19. Секретная каша из лапши

Мои дети ели все. А вот соседская девочка Юля не ела ничего. Ей и рыбки-семужки, и икорки, и яйца-сливки-сметану-кур из деревни, клубничку парниковую, ни лаской, ни угрозами — лизнет что-то брезгливо и все. А тут как-то вышло, запросили мои дети молочной лапши. И только это я лапшу в молоко закинула — пришла другая соседка. Мы во дворе и залялякались. Вспомнила про лапшу, домой бегом, а в лапше ложка стоит. И мелкие уже зубами клацают, есть им подавай. Юля усаживается за стол вместе с моими. Ну что, масла, сахара в кашу из лапши — и все съели, да с добавкой. И Юля уплетала за двоих. Ой, на здоровье.

А наутро прибежала спозаранку Юлина мама: «А ну колись, что ты за кашу такую сварила из лапши? Юлька с утра просит — свари да свари. В кои-то веки! А как варить?»

Да просто варить: «Ставь на огонь, кидай лапшу и приходи ко мне трындеть минут на тридцать. Вот вам и будет каша из лапши». © Akatcia / Pikabu