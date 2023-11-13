19 доказательств, что жизнь порой такие кренделя выделывает, что нам и не снилось
Неожиданные повороты сюжета и нестандартные поступки любят не только киношники, но и обычные люди, ведь это дает повод и рассмеяться, и задуматься. А уж наглые родственники, легкомысленные коллеги и непредсказуемые мужья и жены никогда не перестанут давать пользователям повод запостить очередную подобную историю в интернете. Почитайте только, ведь нарочно такое и не придумаешь.
- У меня была милая, но очень легкомысленная коллега, работала кассиром. Как-то раз она дала какому-то парню слишком большую сдачу, и мой начальник начал орать на нее за это и угрожал уволить. Но в середине его разглагольствований ее лицо вдруг озарила улыбка, и она воскликнула: «О, смотрите, бабочка!». Босс молча развернулся и ушел. © WheatiesOrWiggles / Reddit
- Как-то раз в магазине проводилась акция, 3 бутылки лимонада по цене 2. Муж повелся было, но я его остановила. Долго втирала про маркетинг, что не нужно ему столько, лишняя трата денег ’’и вообще у меня высшее экономическое образование, слушай и делай, как я’’. Всю дорогу до дома болтала на эту тему. А потом в киоске у дома купила 4 хурмы вместо 3, после заверений продавца, что ’’на прилавке остается одна, ей тут скучно будет’’. Высшее экономическое, ага. Хурме будет скучно. © Подслушано / Ideer
- Мужу от мамы в наследство досталась однушка, мы ее сдаем. И тут появляется какая-то седьмая родня на киселе — двоюродный дядя, которого муж даже не видел ни разу. И такой: сын будет поступать в институт, не хотим, чтоб он в общаге жил, а дома тесно (живут в том же городе, что и мы). Можно, он у вас поживет, пока учится? До сентября время есть, предупредите жильцов, успеют съехать. Муж аж подавился. Говорит, ок, цена за сдачу такая-то, плюс коммуналка. А он: да мы как-то по-родному хотели пожить, без денег. Так-то мы и сами могли бы снять квартиру. То есть люди хотели в течение 5 лет бесплатно пожить «по-родному»! © Emocionalb / Pikabu
- Сыну было лет 7. Ехали за город, купили мороженого, едем дальше. И тут мой сын открывает окно и выбрасывает обертку. Остановился, достал пакет, вывел сына из машины и попросил собрать весь мусор с обочины. Он не хотел, но я сказал, что пока он не принесет мне полный пакет, мы дальше не поедем. Он сначала со слезами, а потом с азартом пошел собирать. И я тоже. Потом сын спросил: «Почему ты пошел со мной?». «То, что ты бросил обертку в окно — это, в первую очередь, моя ошибка. Я упустил что-то в твоем воспитании и несу за это отвественность». Скоро сыну будет 13 лет, у него две маленькие сестренки, и вчера я удовольствием наблюдал, как он учит их не мусорить. © adedas / Pikabu
- Ехали в поезде втроем — я, жена и ребенок. Девушка хотела нижнюю полку, мы ей отказали. Так она решила «отомстить» и сказала, что ребенок на меня совсем не похож! Ответ ее шокировал: мы втроем хором сказали, что знаем! © legal.eyes / Pikabu
- У знакомых заболел хомяк, лежит и не встает, голову поднимает и роняет, не ест ничего. Оказалось, он весь день прятал за щекой здоровенную гайку — вещь-то хорошая. Но тяжеловата для хомяка. © dyadka1337 / Pikabu
- Зашла в кафе в черной юбке и черной футболке. Меня сразу тормознул посетитель:
— Девушка, можно кофе?
— Какой именно? — уточняю.
— Эспрессо.
Покупаю ему эспрессо. Себе тоже. Приношу, сажусь за его столик. Он удивленно:
— И вы будете кофе?
— Да, вы не против?
— Вас за это не накажут?
— Нет, я только что уволилась.
Когда он узнал, что я не официантка, а просто угостила его кофе, долго смеялся. © vasilisaPRO / Pikabu
- Прихожу как-то с работы. Жена сидит на кухне, плачет. Запах древесины стоит. Я спрашиваю: «Что случилось, дорогая?» Отвечает: «Забирала дочку из садика, и воспитательница попросила наточить карандаши. Я подумала, там коробочка штук на 12. Согласилась». И показывает мне пакет — там их штук 300, наверное. «Отказаться, — говорит, — неудобно было». Пальцы стерла, а всего штук 40 наточила. Я говорю: «Давай сюда». Зажал точилку в тиски, карандаши по очереди в шуруповерт и за 15 минут все переточил. Прихожу на кухню, а она: «Как, все?!» — а у самой опять глаза мокрые. © erkegoer / Pikabu
- Однажды какая-то незнакомая девушка в спортзале сказала мне: «О, у нас одинаковые полотенца!» Смотрю — и правда одинаковые! И она такая выдает: «Давайте проверим, а вдруг у нас и номера телефонов одинаковые?» Я сказал ей, что у меня уже есть девушка, но этот крутой подкат я помню до сих пор. © AnjiMV / Reddit
- Моя одногруппница — гламурная девушка из состоятельной семьи. Одежда, маникюр, дорогая машина. С нами почти не общается. А вчера вечером я увидела, как она сидела возле огромной бродячей собаки и кормила ее колбасой, отламывая куски холеными пальчиками. Потом взяла морду собаки двумя руками и, глядя ей в глаза, что-то долго говорила. Псина слушала ее не шевелясь. Потом случилось неожиданное: она пошла к машине, а собака поковыляла за ней. Одногруппница открыла дверь своей стерильной тачки и запихнула туда собаку. Позже я узнала, что эта избалованная дочь богатых родителей содержит приют для бездомных животных и трудится там наравне со всеми. © Палата № 6 / VK
- Утро. Вымыла тарелку, сверху протерла, положила омлет, поставила на стол. Вижу, тарелка начинает сама двигаться! Я с ужасом поднимаю ее со словами: «Кто здесь?!» Тишина. Тарелка не шевелится. Подумала, что это либо домовой, либо я ку-ку. А потом погуглила и поняла: дно тарелки влажное, от горячего омлета вода нагрелась, пар заставил двигаться тарелку. Никакой мистики, только физика! © Подслушано / Ideer
- Мой брат сбежал из ЗАГСа. Увидел другую прямо перед входом в ЗАГС, влюбился с первого взгляда и не смог сказать «да». С невестой встречался несколько лет, все было, как он сам говорил, «в тепле». А когда его спросили, согласен ли он, он просто развернулся и ушел. Почему-то не осуждаю, только жалко денег, потраченных на свадьбу, а так пусть будет счастлив. © Подслушано / Ideer
- Однажды знакомые попросили нас с сестрой захватить небольшую посылку и отвезти в другой город. Сестра забрала у знакомых пакет. Возвращается в ужасе. Оказалось, это был корм для совы — замороженные мыши. После этого больше ничего не возим. © Подслушано / Ideer
- У дедушки еще с молодости проблемы со слухом. 40 лет назад он делал бабушке предложение. Встал на колено, достал кольцо и задал тот самый вопрос. Бабушка ответила «нет», но дед не услышал и подумал, что она сказал «да». Обнял, начал говорить, как любит, и бабушке неудобно стало, она не осмелилась повторить отказ. Всю ночь она думала и все-таки решила остаться с дедушкой. Это мне вчера рассказала бабушка. А вот дедушка рассказал то же самое, за исключением того, что «нет» он услышал. Но решил притвориться — вдруг прокатит. И прокатило! © Палата № 6 / VK
- Часто, когда в дверь звонили, бабушка возмущалась, мол, кого это принесло. Я в ответ всегда отвечал: «Жених, наверное, наконец нашел тебя». Она только кривилась в ответ. В очередной раз после этой дежурной фразы открываю дверь, а там реально ее отвергнутый много лет назад ухажер с цветами, румянцем и вопросом: «Галя дома?» © Подслушано / Ideer
- После того как моя мать скончалась, я разбирала вещи в ее комнате. Никак не могла найти альбомы с семейными фото и громко спросила: «Где ты оставила эти альбомы, мама?» Вдруг дверь ее шкафа открылась сама по себе. Мне было так страшно, как никогда в жизни! Я замерла и не двигалась, а потом увидела, что на полке в шкафу стоит картонная коробка с надписью маминым почерком: «Альбомы». Я не верю в мистику и подумала, что дверца просто плохо подвешена. Много раз проверяла — с ней все в порядке, и с тех пор она ни разу не двигалась. © Virtual-Elderberry31 / Reddit
- У нас в школе любили проверять сменную обувь. В семье денег не было особо, а у меня кроссовки порвались. Решил домашние тапки как сменку взять. Неделю ходил, потом на глаза директору попался. Он мне: «Еще в халате пришел бы!» А я же подросток — пришел на следующий день в халате. Родители не ругали. © CrazyOpossum / Pikabu
- Муж отдавал детскую ветровку через сайт объявлений. Бесплатно, сын вырос. Попросили привезти. Ну окей. На велик прыгнул, плюсик в карму, благо погода позволяет. И что бы вы думали? Через месяц эта королева оставляет ему отзыв. Мол, в кармане оказалась дырочка, продавец ничего не сказал про нее, фу таким быть! За бесплатную ветровку с доставкой! Вот как делать добро в таких условиях? © Veto44ka / Pikabu
- С детства думал, что обладаю сверхъестественной способностью видеть ауру у людей. Смотрел на окружающих, сопоставлял человека и его ауру, находил закономерности. Если аура тонкая, значит, болеет или злой характер, если толстая — человек здоровый. Нашел очень много интересных совпадений. А в 32 года у меня диагностировали астигматизм. © Подслушано / Ideer
Если вам не хватило подобных историй, вот вам еще порция небанальных ситуаций, которые произошли с пользователями сети:
AdMe/Народное творчество/19 доказательств, что жизнь порой такие кренделя выделывает, что нам и не снилось
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