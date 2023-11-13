19 доказательств, что жизнь порой такие кренделя выделывает, что нам и не снилось

Неожиданные повороты сюжета и нестандартные поступки любят не только киношники, но и обычные люди, ведь это дает повод и рассмеяться, и задуматься. А уж наглые родственники, легкомысленные коллеги и непредсказуемые мужья и жены никогда не перестанут давать пользователям повод запостить очередную подобную историю в интернете. Почитайте только, ведь нарочно такое и не придумаешь.