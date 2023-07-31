19 доказательств того, что из общественных мест уйти без приколов не получится

Бывает, просто едешь в маршрутке, обедаешь в ресторане или выбираешься на улицу прогуляться. Ничего не предвещает беды, но тут происходит ситуация, которая полностью сбивает с толку, смешит или, наоборот, печалит. Вот и герои нашей подборки просто выбрались в людное место, а вернулись оттуда с историями.