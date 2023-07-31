19 доказательств того, что из общественных мест уйти без приколов не получится
Бывает, просто едешь в маршрутке, обедаешь в ресторане или выбираешься на улицу прогуляться. Ничего не предвещает беды, но тут происходит ситуация, которая полностью сбивает с толку, смешит или, наоборот, печалит. Вот и герои нашей подборки просто выбрались в людное место, а вернулись оттуда с историями.
- Сегодня упала в обморок прямо на пляже. Купила газировку, стою, открываю. Вдруг неожиданно закружилась голова, и я свалилась прямо у ног какого-то парня. Очнулась, вижу, стоит он, льет на меня морскую воду из ведерка и говорит:
— Девушка, вы бы меня попросили, я бы вам помог открыть. Что же сразу в обморок падать? — и улыбается. © Saban / Pikabu
- Из будней работы в аэропорту. Прилетел самолет с одним пассажиром. Встречали его со службой безопасности. Оказался представителем одной крупной компании. На выходе из самолета начал кричать: «Ура, я дома!» Пихал бортпроводникам деньги. А те не растерялись, нагребали. Только я отнекивалась и отказывалась. В итоге одну бумажку в кармане заметила только дома. © Подслушано / VK
- Сегодня расплатилась в автобусе необычной «валютой». Еду на работу и только через три остановки понимаю, что денег на карте нет, а кошелек дома забыла. Подхожу к водителю и спрашиваю: «Может быть, получится как-то по-другому расплатиться?» И получилось! Доехала до работы за два бутерброда и котлетку с огурчиком. Расплатилась с ним половиной обеда, который везла на работу. © Палата № 6 / VK
- Ехал как-то в метро. Зашла женщина, вся такая замученная и с огромной сумкой. И тут вдруг она вытаскивает косметичку и начинает краситься. Нацепила бигуди, все как полагается. В общем, к своей остановке она уже была при параде. © Jim Grupé / Quora
- Сегодня были с женой в поликлинике. Стоим в небольшой очереди к участковому врачу. Идут две женщины по коридору. Одной лет 65 — это, видимо, дочь. Второй лет 90 — она, скорее всего, мать. Дочь ведет под ручку мать к креслам, та тяжело садится. Шумно дышит. Видно, что ей тяжело сюда было идти. Отдышавшись, озирается и замечает рядом дедушку лет 70-ти, который тихо и мирно читает газету. Смотрит на деда, на газету, опять на деда и выдает, прищурившись: «А ты читаешь газету или просто картинки рассматриваешь?» Я даже вышел на улицу, некрасиво смеяться в голос. Она сделала мой день. © HumanHead / Pikabu
- Еду в автобусе, рядом стоит девушка в очень короткой юбке и на высоких каблуках. Мужик сидел, смотрел на нее минуты две, а потом выдал: «Девушка, садитесь, вам нельзя в такой юбке стоять. А то я женат». Смех было сложно удержать. © Палата № 6 / VK
- Сижу в туалете в аэропорту. Вдруг в стене открывается окошко, в него просовывается рука и меняет мне рулон туалетной бумаги. Окошко закрывается. Занавес. © D. Kalugin-Balashov / Twitter
- Ездил в отпуск по Францию. Поездка была долгой, я сильно устал. У нас была пересадка в маленьком городе. Я пошел в туалет и, когда кто-то вышел из кабинки, сразу забежал туда. Я не знал, что нужно было подождать 30 секунд — это был туалет, который после каждого посетителя запирался автоматически, а вся кабинка заливалась водой. Я оказался заперт в этой «водной ловушке». В общественные туалеты во Франции больше не ходил. © DCShaw / Reddit
- Выхожу однажды из секонд-хэнда и замечаю, как молодой парень лет 17-18 лежит на бетоне под навесом. Он подогнул колени и закрыл лицо рукой. Я решила не рисковать и не стала его трогать. Уже сев в машину, почувствовала укол вины. Высунувшись из автомобиля, спросила: «Эй, с тобой все в порядке? Может, нужна помощь?» Он медленно сел и ответил: «Не говори им, что я здесь». Я подумала, что он говорит о работниках магазина. А когда я отвлеклась на секунду, а потом подняла глаза, то парня уже не было. © Hollie Black / Quora
- Работаю в дорогом ресторане. Пришли гости с маленькой собачкой и заказали ей салат «Цезарь» с курицей. Та сидела на стуле смирно, ждала свой заказ. © Подслушано / VK
- Суббота. Ужинаю в ресторане, подходит девушка, протягивает визитку. Говорит, что есть много классных открытых вакансий, проекты прикольные, полная удаленка, с хорошей зарплатой. Я говорю: «Извините, но можно поесть?» © Alex Pshe / Twitter
- Сижу в общественном туалете, никого не трогаю. Вдруг из соседней кабинки кто-то просовывает записку. Там написано: «Привет, как дела?» © Unknown author / Reddit
- Вот есть лайфхак с тюбиком закончившегося солнцезащитного крема. Мол, чуть отрезать, помыть внутри все. И на пляже никто не догадается, что внутри могут быть деньги, телефон, ключи. Спасибо этому лайфхаку! У меня на пляже украли крем. Прямо из сумки вытащили именно крем. Новый. А ведь где-то рядом были деньги и телефон. © Подслушано / VK
- Однажды я села не в тот самолет. Запуталась, прошла все проверки со своим посадочным и чуть не улетела в другой город. Самолет был полупустым, я села на указанное в билете место. Во время руления самолета поняла, что ошиблась, и сообщила стюардессам. Меня специальной машинкой перевозили с этого самолета к моему. © Подслушано / VK
- Видела, как женщина в метро привела с собой трех уток в упряжках. Они просто стояли и крякали. © SomethingPretty88 / Reddit
- Рядом с моим домом есть закусочная. Я ее завсегдатай, владельцы относятся ко мне по-особенному. И вот однажды я заказал там блины без масла. Через 10 минут показался официант с блюдом. На блинах лежал огромный шарик масла. Я говорю, мол, просил же без масла. Невозмутимый официант такой: «Ой, извините». Зачерпывает масло рукой и уходит. © Prashant Shetty / Quora
- На мне вчера уснул чужой ребенок в автобусе. Транспорт был забит, поэтому я предложила малышу сесть мне на руки. Ехали долго, вот он и задремал, а мне уже выходить пора, а я еще и маму его потеряла. Оказалось, она села прямо за мной, но сына почему-то не забрала. А когда я сказала, что выхожу сейчас, она хмыкнула: «Понятно!» — и потянулась за малышом. Я в шоке: я к ней и ее ребенку со всем сердцем, а она и не поблагодарила, да еще и огрызается. © Палата № 6 / VK
- Приехали с подругой на выходные в другой город. Решили посетить театр. Выходим с представления, звоню, чтобы нас забрали. В этот момент подходит к нам старушка, такая не из приятных, и так нагло: «Помогите-ка бабушке на лекарства». Я держу плечом телефон, руками открываю кошелек и думаю, что отдам сейчас ей мелочь. Начинаю выгребать монеты, а она: «Ой, я к богатым подхожу, чтобы мелочь брать, что ли? Не надо мне», — и ушла. © Подслушано / VK
- Однажды к нам в бассейне подошел мальчик. Он искал своего старшего брата и мы, конечно, решили ему помочь. Но тут он вдруг подплыл ближе и прошептал мне на ухо: «Мой брат — вампир-невидимка». Я начала ржать и спросила: «Это круто, так где твой брат-то?» Малой проигнорировал мой вопрос, подплыл к подруге и укусил ее за руку, крича: «И я тоже вампир!» Стало не по себе. Вскоре пришла мама мальчика и забрала его. © Lisa Jones / Quora
В общественных местах нередко происходят странные ситуации, ведь там собираются совершенно разные люди. Самые потешные приключения случаются в общественном транспорте.
Фото на превью Django Unchained / Columbia Pictures and co-producers
AdMe/Народное творчество/19 доказательств того, что из общественных мест уйти без приколов не получится
Поделиться этой статьёй