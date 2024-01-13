19 ситуаций, которые могли случиться буквально в каждом подъезде

Почти в каждом подъезде встречаются раздражающие люди: это недовольные всем бабки-сплетницы и особы, ведущие разгульный образ жизни. Но, к счастью, хватает и хороших соседей, которые своими теплыми жестами делают проживание в многоквартирных домах куда приятнее, а порой и дарят окружающим светлую улыбку.

«Это насколько же надо достать людей»

А вот и разгадка того, почему Олег постоянно ошибается с этажом

Упорство соседей по подъезду сломить невозможно

Заносил мебель в квартиру. Открыл двери в подъезд, подложил кирпичик, чтобы не закрывалась. Берем с другом диван, несем. До подъезда остается всего 5 метров, когда выходит бабка, смотрит на нас, на диван и, не секунды не задумываясь, отодвигает кирпич и закрывает дверь... Мой крик «На фига?!» как будто не слышала. В итоге дверь закрывали еще раз 8. Подложил у двери внушительный старый умывальник. Отодвинули и закрыли. Написал на листе А4: «Не закрывайте, пожалуйста, дверь, заношу мебель». Бумажка сорвана, дверь закрыли. Мы с другом словно боролись с невидимым врагом: отсутствовали-то меньше минуты. © Providers / Pikabu

«Когда живешь в панельном доме»

«Решите уже свои проблемы!!! Круглосуточная психиатрия: 8 (800) *** ** ***»

В многоквартирном доме жизнь даже комнатного растения может быть полна приключений

Пару лет назад поселила фикус Бенджамина на подоконнике подъезда на своем этаже. Он чувствовал себя прекрасно. В прошлые выходные цветок пропал. Я офигела. Написала в чат. Тишина. Написала объявление на подъезд: «Уважаемые соседи, верните цветок, не будьте гадами, с Новым годом!» И вот цветок вернули на место. Вера в людей возвращена. © The_Sunshine_k / Pikabu

Когда в доме нет общего чата, а сдерживать эмоции уже нет сил

А когда с соседями хорошие отношения выходной может пойти не как запланировано...

Недавно стою в подъезде. Попиваю кофе и смотрю на падающие снежинки. Лепота. Мимо пробегает соседка, с которой у нас очень хорошие взаимоотношения:

— О! Ты сегодня выходной?!

Вижу, что она вся взъерошенная и явно торопится. Думаю: неужто подкатывает ко мне? Говорю, что да. А она ни с того, ни с сего:

— Отлично! Подруга рожает! Ее надо отвезти в роддом!

Говорю, мол, поехали, а у самого мысли, начиная от «Зашибись выходной!» и заканчивая тем, где, собственно, муж подруги. Сажу всех в машину, интересуюсь последним у подруги, а в ответ:

— Да мы с ним разводимся! Он редкостная козлина! Не его это дело теперь.

Пытаюсь сменить тему и немного пошутить:

— Ну если сейчас приму роды, то ребенка, если будет сын, назовешь в мою честь!

А соседка с подругой чуть ли не в один голос, говорят, что нет. Стало немного обидно, но я промолчал. Меня вообще зовут Олег — чем им обеим имя-то не угодило?! Потом уже, когда отвез и сдал врачам подругу, соседка мне сказала:

—Ты это, не обижайся. Ее муженька просто так же зовут — Олег... © Spartleg / Pikabu

«В подъезде кто-то устроил выставку. Оказалось, это работы юного художника, ученика 4-го класса»

«Вы можете купить картину за любую цену, которую посчитаете правильной. Кладите деньги в ящик кв. 149».

Когда бабулька знает, что прожила день не зря

Утром рано выхожу в подъезд. На площадке 1-го этажа датчик движения включает свет. Пока я копаюсь в почтовом ящике, мимо проходит соседка с канистрами — за водой, значит, идет. И демонстративно выключает свет на площадке, не заботясь о том, что мне в ящике ничего не видно. Утро у нее, понимаете, свет зря горит, хоть и выключается через 2 минуты сам. Экономить надо! Затем, довольная, проплывает ко входной двери, дальше в темноте движется наощупь и тут вдруг оступается на лестнице, громко падает. Энергично встает, а затем снова опускается на колени и во тьме ползает по лестнице в поисках раскиданных по пролету канистр. Кое-как собрав добро, грохочет возле двери и с шумом, но торжествующе, покидает подъезд. Вздыхаю и включаю свет обратно. © demonword / Pikabu

«Это гениальное решение. Ведь частенько приходится тратить время на поиск нужного подъезда, особенно в „километровых“ домах»

Когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Поменяли нам в подъезде лифт на новый, такой красивый, с большим зеркалом. Но что-то там намудрили и при определенных комбинациях этажей лифт блокируется намертво и спасает только лифтовая служба. Для понимания: он полностью металлический и внутри абсолютно нет мобильной или какой-либо другой связи, то есть нужно пользоваться кнопкой спасения. После нажатия на кнопку диспетчер с тобой связывался, дистанционно сбрасывал настройки, и лифт нормально работал дальше. На днях эту службу убрали, кнопка перестала работать, но зато появилась красивая наклейка с номером телефона, на который нужно звонить в случае проблемы. © kotvmeshke / Pikabu

Чем меньше людей в подъезде — тем теплее отношения между соседями

Обожаю эти трехэтажные дома, построенные в 50-е годы, где в каждом подъезде по 6 квартир и все соседи дружны. Мой друг жил в таком доме, так что мы всей компанией проводили в его подъезде наши вечера: читали, смотрели фильмы, играли в настолки и просто болтали. Все соседи нас знали и частенько чем-то угощали, мы бегали к кому-то за едой. Сейчас нашей компании давно уже нет, никто не общается друг с другом, но каждый раз, проходя мимо этого дома, я очень и очень скучаю по всему, что было. © Подслушано / Ideer

«Установил в подъезде камеру наблюдения из бумаги. А то ходят всякие...»

Когда своих «героев» весь подъезд теперь знает в лицо

Камера подъезда засняла одну мадам, которая несколько раз в неделю тупо оставляет свой мусорный мешок возле входа, хотя до мусорки пара десятков метров по прямой. Один неравнодушный жилец эти кадры распечатал, подписал соответствующим образом и приклеил на дверь подъезда. Пока работает: мешков больше не видно. © Просто птичка / ADME

У всех есть соседи, которые с логикой никак не дружат

У меня есть ребенок. А соседка в любом непорядке, возникающем в подъезде, винит именно его. Я устала уже объяснять, что матерные надписи на стенах оставляет не он, отпечатки ботинок 45-го размера на уровне носа взрослого человека тоже не от него, да и громкая музыка — аналогично. Хотя бы потому, что ребенку 2 года, он меньше метра ростом и писать еще не умеет! © Подслушано / Ideer

«В чате жильцов без перемен»

Когда в многоэтажке кипят страсти почти как в сериале «Санта-Барбара»

Когда ощущал себя человеком, несущим справедливость, но плащ супергероя так и не пригодился

Выхожу из квартиры и нахожу этажом ниже банковскую карту,⁠⁠ которую кто-то потерял. Имя владельца на карте не значилось. Я уже представил, как я возьму ее, принесу домой, напишу объявление о том, что нашлась карта, как буду разоблачать халявщиков, которые вдруг на нее позарятся, как верну ее человеку, который ее даже не заблокировал, и как он будет мне благодарен. А потом перевернул карту и увидел на ней подпись своей матери. © YaroslavGl / Pikabu



«Бездомную кошечку Марусю, жившую в подвале дома, несколько лет подкармливали жильцы, а потом она вдруг пропала... А через пару дней появилось объявление»

«Здравствуйте, мои соседи! Теперь я дома и очень счастлива. Я люблю спать на мягком диванчике и мурчать, когда меня гладит мама. Мне пока что странно смотреть в окошко, потому что я непривычно высоко, но мне все равно интересно! Спасибо всем, кто заботился обо мне все эти годы. Я никогда вас не забуду!»