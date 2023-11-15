19 досадных случаев, когда ожидание с треском разбилось о суровую реальность

В жизни не всегда все складывается так, как мы того ожидаем. То сладкие трубочки полностью отличаются от тех, что нарисованы на упаковке, то крутая обувь рвется в первый же день носки, то вместо крема для лица присылают рисовый пудинг. Эти случаи, о которых рассказали герои нашей статьи, доказывают, что порой реальность кардинально отличается от ожидания и далеко не в лучшую сторону.

1. «Эту палетку я купила только из-за синего оттенка. В итоге потратила деньги впустую, потому что цвета не те, а тени нужны мне для костюма на Хэллоуин»

2. «Я заказала рисовую маску для лица, а мне прислали настоящий рисовый пудинг. Для сравнения: вот как выглядит настоящая рисовая маска (справа)»

3. «Что мы купили и что в итоге оказалось в коробке»

«Мы подумали, может быть, он засветится, если его подключить к приставке, но нифига».

4. «Каждая трубочка вот такая»

5. «Сегодня впервые надел эти „погодостойкие ботинки со стальным носком“. Вот что с ними стало всего через 2 часа моей смены»

6. «Заказали красивые большие елочные шары. Вот что пришло»

7. «Заплатил за книгу € 95 и попросил автора подписать ее. Вот что я увидел»

8. «Наклейка отлично прикрыла заплесневелую ягоду»

9. «Купили блэкаут шторы в местном магазине...»

10. «Пытался окрасить рубашку из 100 % хлопка в темный цвет, но почему-то окрасились только рукава и воротник»

11. «Рисунок на коробке такой яркий... В следующий раз я просто использую глазурь»

12. «Мое мороженое — это просто лед в шоколаде»

13. «Я проехал 8 000 км, чтобы запечатлеть этот пейзаж»

14. «Это наша труба из нержавеющей стали всего через полгода использования»

15. «Купили и испекли пиццу в форме тыквы»

16. «Заказали статуэтку щенка к Хэллоуину»

17. «Как выглядит кресло в рекламе и как выглядит сразу после получения и распаковки. Как говорится, найдите отличия. Цена изделия — ₽ 58 000»

18. Когда ждала совсем другое

19. «Пришла к мастеру, показала фото, что хочу. Мастер глянула на фото и с гордостью сказала: „Это моя специальность, я сделаю тебе то же самое“. Ага, щас...»