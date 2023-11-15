19 досадных случаев, когда ожидание с треском разбилось о суровую реальность
В жизни не всегда все складывается так, как мы того ожидаем. То сладкие трубочки полностью отличаются от тех, что нарисованы на упаковке, то крутая обувь рвется в первый же день носки, то вместо крема для лица присылают рисовый пудинг. Эти случаи, о которых рассказали герои нашей статьи, доказывают, что порой реальность кардинально отличается от ожидания и далеко не в лучшую сторону.
1. «Эту палетку я купила только из-за синего оттенка. В итоге потратила деньги впустую, потому что цвета не те, а тени нужны мне для костюма на Хэллоуин»
2. «Я заказала рисовую маску для лица, а мне прислали настоящий рисовый пудинг. Для сравнения: вот как выглядит настоящая рисовая маска (справа)»
3. «Что мы купили и что в итоге оказалось в коробке»
«Мы подумали, может быть, он засветится, если его подключить к приставке, но нифига».
4. «Каждая трубочка вот такая»
5. «Сегодня впервые надел эти „погодостойкие ботинки со стальным носком“. Вот что с ними стало всего через 2 часа моей смены»
6. «Заказали красивые большие елочные шары. Вот что пришло»
7. «Заплатил за книгу € 95 и попросил автора подписать ее. Вот что я увидел»
8. «Наклейка отлично прикрыла заплесневелую ягоду»
9. «Купили блэкаут шторы в местном магазине...»
10. «Пытался окрасить рубашку из 100 % хлопка в темный цвет, но почему-то окрасились только рукава и воротник»
11. «Рисунок на коробке такой яркий... В следующий раз я просто использую глазурь»
12. «Мое мороженое — это просто лед в шоколаде»
13. «Я проехал 8 000 км, чтобы запечатлеть этот пейзаж»
14. «Это наша труба из нержавеющей стали всего через полгода использования»
15. «Купили и испекли пиццу в форме тыквы»
16. «Заказали статуэтку щенка к Хэллоуину»
17. «Как выглядит кресло в рекламе и как выглядит сразу после получения и распаковки. Как говорится, найдите отличия. Цена изделия — ₽ 58 000»
18. Когда ждала совсем другое
19. «Пришла к мастеру, показала фото, что хочу. Мастер глянула на фото и с гордостью сказала: „Это моя специальность, я сделаю тебе то же самое“. Ага, щас...»
Вообще люди часто надеются на профессионализм, когда идут к мастерам поменять прическу, сделать маникюр или организовать праздник. Но порой даже четкое задание не гарантирует ожидаемый результат. Вот еще 16 убедительных примеров.
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