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19 емких твитов о том, что быть женщиной — то еще приключение

Народное творчество
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Всем известно, что о проблемах, связанных с бытовыми заботами женщин, можно говорить бесконечно. Некоторые могут даже утверждать, что эти проблемы ничтожны и слишком преувеличены. Однако на деле даже такие банальные вещи, как покупка средств гигиены или бритье ног, могут превратиться в настоящую драму. Тем не менее, всякую неловкую ситуацию можно спасти с помощью здоровой доли иронии.

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В женщинах действительно порой столько загадок, что диву даешься. Хорошо, что иногда они приоткрывают завесу тайны и делают это крайне незабываемо.

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