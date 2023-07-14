19 емких твитов о том, что быть женщиной — то еще приключение

Всем известно, что о проблемах, связанных с бытовыми заботами женщин, можно говорить бесконечно. Некоторые могут даже утверждать, что эти проблемы ничтожны и слишком преувеличены. Однако на деле даже такие банальные вещи, как покупка средств гигиены или бритье ног, могут превратиться в настоящую драму. Тем не менее, всякую неловкую ситуацию можно спасти с помощью здоровой доли иронии.