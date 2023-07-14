19 емких твитов о том, что быть женщиной — то еще приключение
Всем известно, что о проблемах, связанных с бытовыми заботами женщин, можно говорить бесконечно. Некоторые могут даже утверждать, что эти проблемы ничтожны и слишком преувеличены. Однако на деле даже такие банальные вещи, как покупка средств гигиены или бритье ног, могут превратиться в настоящую драму. Тем не менее, всякую неловкую ситуацию можно спасти с помощью здоровой доли иронии.
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В женщинах действительно порой столько загадок, что диву даешься. Хорошо, что иногда они приоткрывают завесу тайны и делают это крайне незабываемо.
AdMe/Народное творчество/19 емких твитов о том, что быть женщиной — то еще приключение
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