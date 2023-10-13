19 эпичных историй с финалом, неожиданным как снег в июле

Нам часто кажется, что в середине фильма мы уже знаем его развязку, но вдруг случается неожиданный поворот, и все переворачивается с ног на голову. Так и в жизни: казалось бы, обычная ситуация, а финалу позавидует матерый голливудский сценарист. Почитайте, на старайтесь удержать брови на месте, ведь от таких историй они сами поползут вверх.