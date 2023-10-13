19 эпичных историй с финалом, неожиданным как снег в июле
Нам часто кажется, что в середине фильма мы уже знаем его развязку, но вдруг случается неожиданный поворот, и все переворачивается с ног на голову. Так и в жизни: казалось бы, обычная ситуация, а финалу позавидует матерый голливудский сценарист. Почитайте, на старайтесь удержать брови на месте, ведь от таких историй они сами поползут вверх.
- На свадьбу взял отпуск. Поженились, жена через неделю на работу, я отдыхать дальше. Звонит моя мама, спрашивает: «Чем завтракал?». Я отвечаю: «Мне нечем завтракать». А мама как выдаст: «Вот оболтус! Встань и приготовь что-нибудь, пока жена домой не вернулась!» Так вот я стал не самым любимым ребенком в семье. © baron.Sanmdi / Pikabu
- Прихожу в гости к знакомым, а у них дверца холодильника 32-килограммовой гирей подперта. На мой немой вопрос поясняют: кот забирается на холодильник, упирается лапами и открывает дверцу. Потом сбрасывайте яйцо из ячейки на пол и слизывает. Дверь, естественно, не закрывает. А менее тяжелую гирю откатывает. © Borshch / Pikabu
- Стою на остановке. Одна пожилая женщина увидела другую: «Ой, Татьяна, тыщу лет тебя не видела! Как ты? Давно со швейной фабрики уволилась?» Разговаривают и в процессе выясняется, что вторая хоть и Татьяна, хоть и работала на швейной фабрике, но все же совершенно левая тетка. Мне понравилось завершение их разговора: «Слушай, я тут рядом живу. Пошли ко мне, чайку попьем. Я как раз пирог испекла». «А пошли!» И пошли. © Sanviktorovi4 / Pikabu
- Я стоял в очереди в супермаркете, когда неожиданно почувствовал, что кто-то трогает меня за мизинец. Посмотрев вниз, я увидел маленькую девочку лет 4–6, которая держалась за мой палец и вертела головой по сторонам. Она приняла меня за свою маму, которая стояла позади меня. Я привлек внимание ее матери и указал на то, чем занимается ее дочь. Мы оба стояли и широко улыбались, гадая, сколько времени понадобится девочке, чтобы осознать свою ошибку. И тут малышка обернулась и увидела маму, стоящую позади. Она посмотрела на свою руку, медленно подняла глаза и увидела рядом с собой байкера. Девчушка отступила на шаг и принялась плакать, а мы с ее матерью не смогли сдержать улыбки. © Mick Perger / Quora
- Муж обнаружил на банном полотенце темные волосы. Он рыжий, я блондинка. С нами живет мой брат, которого муж подколол на тему новой пассии и сказал, чтобы впредь он давал ей свое полотенце. Брат отнекивался, а я была на стороне мужа, пока у нас дома не застала свекровь, сидящую на диване в халате со своим йорком, завернутым в наше полотенце. Оказалось, что она сделала копию ключа и раз в 2 недели приходила помыть собаку! «У вас-то ванная большая, удобно! Че, жалко, что ли?» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я продавец и по работе должен еженедельно посещать множество магазинов нашей сети. Как правило, внутри у них схожее расположение туалетов: справа почти всегда мужской, а слева — женский. И вот я, как обычно, вошел в туалет справа и начал озираться в поисках писсуаров, но никак не мог их найти. И тут до меня неожиданно дошло, что этот магазин отличается от других и я стою посреди женского туалета! Меня спасло только то, что это было раннее утро и все дамы были заняты покупками. © Ray Stutzman / Quora
- Сегодня клиент попытался расторгнуть договор, заключенный 2 дня назад, и вернуть аванс. Причина расторжения меня сразила. Узнал, что мы с женой решили на годовщину съездить на море в жаркие страны. И теперь он требует вернуть деньги, так как не собирается спонсировать мой отпуск на море. Его слова: «Какой-то монтажник будет зимой на море загорать на мои бабки». © qwertyknyz / Pikabu
- Я забеременела в 39 лет. Нас с мужем насмешил мой снимок УЗИ на экране, похожий на страшную карнавальную маску. Входит медсестра, мы со смехом спрашиваем: «А где тут ребенок? Тут какая-то маска». Но нам стало не до шуток, когда медсестра ответила: «Вот младенец А, вот тут — младенец B, а вот здесь — младенец С». Мое лицо вытянулось, я сразу стала серьезной и кое-как выговорила: «Вы что, шутите?» Она посмотрела на меня и сказала: «О, дорогая, я не шучу с такими вещами». © Krista Pierce / Quora
- Вызвала такси поздно вечером, в окно смотрю — одноклассник бывший таксует. Бывало, забирал меня из дома и отвозил на работу, давно не видела его. Сажусь. Не поворачиваясь к нему говорю: «Привет!» Он с паузой: «Привет». Говорю: «Вези меня домой, поехали». Едем молча. Говорю: «Че, как дела?» Он: «Нормально». Посмотрела, а это вообще незнакомый парень! Говорю: «Ой, извините, я вас спутала». Он похихикал, говорит: «Я офигел: садится такая, мол, привет, вези меня домой, поехали. Ну, я и спорить не стал». © Angelika Logacheva
- Приехала на служебной машине, водитель меня высадил около входа в магазин. Выхожу из магазина, сажусь, пристегиваюсь ремнем и говорю: «Поехали!» Молчание. Поворачиваюсь к водителю, а вместо него незнакомый мужчина с отвисшей челюстью. Видимо, от такой наглости и слова сказать не может. Я говорю: «Извините!» — и быстро убралась из автомобиля. Моя машина оказалась немного дальше от входа. © Татьяна Попова
- Работала я рядом с автовокзалом и ежедневно посещала там туалет. Потом работу поменяла, прошло время, и однажды меня припекло именно в том районе. Я по привычке залетаю на автовокзал, быстро сую деньги кассирше и бегу в знакомую дверцу для девочек. Кассирша мне что-то крикнула, но смысл я не уловила. Мужчины в женском тамбуре на пути меня не смутили абсолютно. И только на выходе я обратила внимание на писсуары и косые взгляды мужчин. В общем, после ремонта мужской и женский туалеты поменяли местами. © Алена Василенко
- Недавно муж пришел с работы и загадочно сказал: «М-м-м, что у меня для тебя есть!» Прячет что-то за спиной, спрашивая: «Угадай, в какой руке?» Я в предвкушении подарочка закрываю глаза, говорю: «Правая!» И в этот момент он кладет мне на ладонь самую обычную шариковую ручку. Мне осталось только сделать удивленный вид и восхититься тем, какой же это приятный и полезный подарок. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мимо меня по тротуару промчался паренек лет 13 на велосипеде, у него выпала пара лимонов. Подняла их, вижу — снова этот парень. Протягиваю ему лимоны, а он вместо спасибо: «А третий где?» Сказала, чтобы искал сам. © Светлана Светлана
- Заехали на заправку, муж пошел расплачиваться, а я уткнулась в телефон. Возвращается, садится за руль, выезжаем с заправки. Вдруг замечаю голые мужские коленки. Муж мой отродясь шорты не носил. Поднимаю голову — за рулем чужой дядька. И тут я решила его тихонечко спросить: «А мы куда едем?» Дядька с визгом чуть ли не на ходу выпрыгивает из машины. Поржали, вернулись назад. Надо было видеть глаза моего мужа, который, офигевший, с 2 стаканами кофе стоял рядом с такой же машиной, как у нас, а оттуда на него орала тетка. © Ina Mihailova
- Купила сегодня билет в кино, сижу, пью кофе. Неожиданно ко мне подходит парень лет 20 и говорит: «Девушка, вы ничего не подумайте, но я взял место рядом с вами, потому что от вас очень вкусно пахнет!» Весь сеанс смеялись с ним, он делал мне комплименты и угощал попкорном. А когда мы вышли из зала, он неожиданно спросил, какими духами я пользуюсь. Сказал, что хочет подарить своей девушке такие же. А так хорошо все начиналось. © Палата № 6 / VK
- Я плохо выговариваю букву «р». В детстве это было еще заметнее. И вот — семейный ужин. Я съел свою порцию пельменей, бабушка спрашивает: «Еще?» Я: «Да!» «Сколько?» «Тги». Бабушка: «Скажешь „три“, тогда положу». Я, понимая, что «р» не выговорю, выбираю идеальный вариант: «Тогда лучше 5». © nameless.second / Pikabu
- Подруга хотела отдать детские вещи. Но написала в объявлении цену, чтобы не привлекать перекупщиков. Когда становилось ясно, что потенциальные покупатели берут для себя, предлагала забрать бесплатно. Вышла с ней на связь одна женщина, спрашивает: «У нас трое детей, сделаете скидку?» Подруга говорит: «Просто так отдам». Та оскорбилась и как начала писать: «Почему вы решили, что нам надо бесплатно? Мы что, нищие, по-вашему? Не нужно нам ваше старье, оставьте себе свои барские подачки! Если надо, мы и новое себе купить можем!». © anast1 / Pikabu
- Брат рассказал историю, как вчера из квартиры выбежал пес. Сбежал, пока выносили мусор, никто не видел. Спохватились, когда резали сосиски и никто не попрошайничал. Пошли искать и нашли его недалеко от дома. Он сидел возле киоска с выпечкой и смотрел на беляши. © Lifanderr / Twitter
- Ехали со своим парнем в метро, сидели отдельно. И какой-то мужик решил, что мы не знакомы. И сначала моему парню начал говорить, мол, посмотри, какая хорошая девушка, вы будете хорошей парой. Потом меня начал убеждать, что вон тот парень напротив мне подойдет. Как же он был удивлен, когда мы, не произнося ни слова, влюбленно поцеловались. Наверное, мужик почувствовал себя купидоном. © PiTpikab / Pikabu
Историй, которые явно пошли не по сценарию, у каждого из нас найдется немало. Рассказывайте и вы свои.
AdMe/Народное творчество/19 эпичных историй с финалом, неожиданным как снег в июле
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