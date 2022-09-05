19 проделок детей, глядя на которые родители потихоньку радуются, что скоро те пойдут в школу

Дети не всегда бывают спокойными и послушными. Иногда кажется, что в них просыпается маленький злодей, который то вещи попортит, то на голову встанет. В такие моменты мы, конечно, злимся, но это не означает, что мы их не любим.

Мы в ADME считаем нормальным испытывать разные эмоции по отношению к детям, ведь каждый из нас просто человек.

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