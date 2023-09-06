19 фото из домашних архивов, которые не стесняются показывать в сети только смельчаки

На многих порой накатывает ностальгия, и мы начинаем перебирать свои старые фотографии. И некоторые из снимков домашнего архива настолько нестандартны, что только люди с отличной самоиронией могут выставить их в сеть. Вот на таких героев мы сегодня и посмотрим.

«Притворился Губкой Бобом для школьной фотографии. Родителям не очень понравилось»

«Удивительно, что я не была популярной»

«До сих пор напрягает эта стрижка»

«Моя мама пришла посмотреть, как я играю с моей блэк-метал группой в общественном молодежном центре»

«1998. Выбрала эту прическу из книги»

«Мне сделали эту фотку в тематическом парке в 2004 году. Я искренне не мог понять, почему все смеются»

«Я — девочка, на дворе 1996 год, на голове у меня лучшая стрижка от моей мамы. Я очень рада, что Гарри Поттер тогда не был так популярен»

«Моя бабушка сфотографировала меня, когда мне было 8 лет, и я думал, что я самый крутой человек на этом круизе»

«Мой дедушка где-то в 1978»

«Когда ты хочешь быть готом, но при этом любишь сумочки с собачками (я слева)»

«Да, мои родители еще и платили за это»

«Когда кто-то спрашивает: «Как жизнь?»

«У тебя такое же выражение лица, как у совы» © Forgetful8nine / Reddit

«Потому что мы оба не особо хотели фотографироваться» © laureli48 / Reddit

«Моя мама думала, что с этой прической я буду самым крутым ребенком»

Семейное фото. Оцените серьезность настроя

Он явно что-то задумал

«Моя подруга хотела фото со своей первой любовью, поэтому мы придумали план: она притворится, что я ее фоткаю, когда он будет проходить мимо. Это был успех!»

«Моя жена»

«Была, наверное, во втором классе. Сама себе сделала прическу»

«Это были восьмидесятые. Других оправданий у меня нет»