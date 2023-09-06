19 фото из домашних архивов, которые не стесняются показывать в сети только смельчаки
На многих порой накатывает ностальгия, и мы начинаем перебирать свои старые фотографии. И некоторые из снимков домашнего архива настолько нестандартны, что только люди с отличной самоиронией могут выставить их в сеть. Вот на таких героев мы сегодня и посмотрим.
«Притворился Губкой Бобом для школьной фотографии. Родителям не очень понравилось»
«Удивительно, что я не была популярной»
«До сих пор напрягает эта стрижка»
«Моя мама пришла посмотреть, как я играю с моей блэк-метал группой в общественном молодежном центре»
«1998. Выбрала эту прическу из книги»
«Мне сделали эту фотку в тематическом парке в 2004 году. Я искренне не мог понять, почему все смеются»
«Я — девочка, на дворе 1996 год, на голове у меня лучшая стрижка от моей мамы. Я очень рада, что Гарри Поттер тогда не был так популярен»
«Моя бабушка сфотографировала меня, когда мне было 8 лет, и я думал, что я самый крутой человек на этом круизе»
«Мой дедушка где-то в 1978»
«Когда ты хочешь быть готом, но при этом любишь сумочки с собачками (я слева)»
«Да, мои родители еще и платили за это»
«Когда кто-то спрашивает: «Как жизнь?»
- «У тебя такое же выражение лица, как у совы» © Forgetful8nine / Reddit
- «Потому что мы оба не особо хотели фотографироваться» © laureli48 / Reddit
«Моя мама думала, что с этой прической я буду самым крутым ребенком»
Семейное фото. Оцените серьезность настроя
Он явно что-то задумал
«Моя подруга хотела фото со своей первой любовью, поэтому мы придумали план: она притворится, что я ее фоткаю, когда он будет проходить мимо. Это был успех!»
«Моя жена»
«Была, наверное, во втором классе. Сама себе сделала прическу»
«Это были восьмидесятые. Других оправданий у меня нет»
Вспоминать прошлое полезно, но и в настоящем хватает моментов, на которые можно обратить внимание. Вот вам подборка людей, которые в один момент поняли, что детство кончилось.
Фото на превью Viiibrations / Reddit
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