19+ фото, которые можно описать фразой: «Ну чисто технически они не врали»

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Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам говорят одно, а на деле все оказывается совсем не так. Некоторые обещания хоть и не соответствуют нашим ожиданиям, но, каким бы странным это ни казалось, не врут.

«В объявлении было написано, что в номере отеля будет балкон»

Это можно назвать балконом, технически. Вы же можете стоять на нем. © OkNefariousness8636 / Reddit

«Заказал сэндвич с курицей»

Вы просто не предупредили, что хотите сэндвич без костей. © ApproximatelyExact / Reddit

«Во время проверки багажа меня заставили развернуть подарок, который я вез другу. Они уверили меня, что завернут его обратно. А вот и результат»

«Останавливался в отеле прошлой ночью. Они пообещали мне бесплатный завтрак»

Почти завтрак школьника, не хватает долек апельсина. © Traditional-Gur-6984 / Reddit

А ведь все верно

Перевод: «Эта территория находится под постоянным видеонаблюдением».

«Заказывал сырный бисквит, а получил бисквит с сыром. Но все верно же»

Булочки с кунжутным семечком

«И не соврали ведь».

«Прошел через 5 стадий принятия, потому что в моем мороженом не оказалось кусочков шоколада»

Неправда, они есть, просто очень маленькие. © Bred4Bread / Reddit



Ожидание и реальность. Или, может быть, у них не хватило орехов

«Все равно очень вкусно».

«В вафле с черникой была одна-единственная ягодка»

Этот кусочек водяного ореха был единственным в пакете с замороженными овощами

Перевод: «Брокколи, морковь, сахарный горошек и водяные каштаны».

Ну вообще-то правда: сыр-то есть

Перевод: «Сырный бургер».

Немного разочарован: на первом фото — как брауни должен выглядеть, на втором — что я получил

А я всегда убираю конфеты, так что мне бы понравилось. © ravidranter / Reddit

«Сходил в ресторан. Блюдо почти „оправдало“ мои ожидания»

Не обманули. Ведь на упаковке показана только левая сторона пиццы

«Думаю, что джем в них все-таки есть»

Перевод: «Сделано из настоящей клубники».

«Нашел один зеленый листик»

Перевод: «Сэндвич с лососем и зеленью».

«Все равно вкус такой же отличный»

«Обещали, что в каждой комнате отеля есть окно. Вообще-то да, но...»

«Заказал „фруктовую чашку“»