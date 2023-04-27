19+ фото, которые можно описать фразой: «Ну чисто технически они не врали»
Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам говорят одно, а на деле все оказывается совсем не так. Некоторые обещания хоть и не соответствуют нашим ожиданиям, но, каким бы странным это ни казалось, не врут.
«В объявлении было написано, что в номере отеля будет балкон»
- Это можно назвать балконом, технически. Вы же можете стоять на нем. © OkNefariousness8636 / Reddit
«Заказал сэндвич с курицей»
- Вы просто не предупредили, что хотите сэндвич без костей. © ApproximatelyExact / Reddit
«Во время проверки багажа меня заставили развернуть подарок, который я вез другу. Они уверили меня, что завернут его обратно. А вот и результат»
- Так выглядит даже круче. © Embarrassed_Ad6825 / Reddit
«Останавливался в отеле прошлой ночью. Они пообещали мне бесплатный завтрак»
- Почти завтрак школьника, не хватает долек апельсина. © Traditional-Gur-6984 / Reddit
А ведь все верно
Перевод: «Эта территория находится под постоянным видеонаблюдением».
«Заказывал сырный бисквит, а получил бисквит с сыром. Но все верно же»
Булочки с кунжутным семечком
«И не соврали ведь».
«Прошел через 5 стадий принятия, потому что в моем мороженом не оказалось кусочков шоколада»
- Неправда, они есть, просто очень маленькие. © Bred4Bread / Reddit
Ожидание и реальность. Или, может быть, у них не хватило орехов
«Все равно очень вкусно».
«В вафле с черникой была одна-единственная ягодка»
Этот кусочек водяного ореха был единственным в пакете с замороженными овощами
Перевод: «Брокколи, морковь, сахарный горошек и водяные каштаны».
Ну вообще-то правда: сыр-то есть
Перевод: «Сырный бургер».
Немного разочарован: на первом фото — как брауни должен выглядеть, на втором — что я получил
- А я всегда убираю конфеты, так что мне бы понравилось. © ravidranter / Reddit
«Сходил в ресторан. Блюдо почти „оправдало“ мои ожидания»
Не обманули. Ведь на упаковке показана только левая сторона пиццы
«Думаю, что джем в них все-таки есть»
Перевод: «Сделано из настоящей клубники».
«Нашел один зеленый листик»
Перевод: «Сэндвич с лососем и зеленью».
«Все равно вкус такой же отличный»
«Обещали, что в каждой комнате отеля есть окно. Вообще-то да, но...»
«Заказал „фруктовую чашку“»
- Вижу чашку, вижу фрукт — миссия выполнена. © Unnoble_Savage / Reddit
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AdMe/Народное творчество/19+ фото, которые можно описать фразой: «Ну чисто технически они не врали»
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