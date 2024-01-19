19 фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница

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Многое в нашем мире можно осознать только в сравнении с чем-либо. К примеру, то, как меняется женское тело до и после родов, ярче всего видно на соответствующих снимках. Оценить, насколько стрижка видоизменила питомца, проще, когда знаешь, каким заросшим он был до визита к грумеру. И смотреть на такие сравнения можно бесконечно.

«Мы с сестрой близняшки, но вряд ли кто-то нам поверит»

«Мои руки под ультрафиолетом и при дневном свете»

Когда-то котенок помещался на ладошке, а теперь занимает полкровати

«Большие пальцы на моих руках различаются по форме и размеру»

«Это я на 41-й неделе беременности, через 1,5 месяца после родов и через 3 месяца»

«Наконец-то я вижу реальные результаты от правильного питания и тренировок 5 раз в неделю».

«Фото квартиры на второй день после покупки и фото после ремонта, который шел 3 года»

«Это я и моя жена. Фото с разницей в 32 года»

Одна тарелка лежала в коробке, а вторую в течение 3 лет регулярно мыли в посудомоечной машине

«Моя подруга детства очень изменилась с годами»

«Нашла в интернете близнеца плюшевого мишки из моего детства. Я потрясена разницей!»

Вес арахиса в скорлупе и без нее

«Цвета маркеров, которые я заказал, и то, что мне пришло на самом деле (минус один сломанный фломастер)»

После стрижки собака выглядит так, будто это совершенно другой песель

Вот в чем разница между карманами на женских и мужских джинсах

«Цвет моей кожи на руке и на ноге»

«Тот же самый наряд, только я на 47 кг легче»

«Моя рука сейчас и ее слепок 35 лет назад»

«Новые шорты против тех, в которых я 4 месяца занимался малярными работами»

«Слева: мне 11 лет, я ненавижу свои длинные волосы. Справа: мне 20, я глажу свою лысую голову и очень счастлива!»