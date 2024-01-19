19 фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница
Многое в нашем мире можно осознать только в сравнении с чем-либо. К примеру, то, как меняется женское тело до и после родов, ярче всего видно на соответствующих снимках. Оценить, насколько стрижка видоизменила питомца, проще, когда знаешь, каким заросшим он был до визита к грумеру. И смотреть на такие сравнения можно бесконечно.
«Мы с сестрой близняшки, но вряд ли кто-то нам поверит»
«Мои руки под ультрафиолетом и при дневном свете»
Когда-то котенок помещался на ладошке, а теперь занимает полкровати
«Большие пальцы на моих руках различаются по форме и размеру»
«Это я на 41-й неделе беременности, через 1,5 месяца после родов и через 3 месяца»
«Наконец-то я вижу реальные результаты от правильного питания и тренировок 5 раз в неделю».
«Фото квартиры на второй день после покупки и фото после ремонта, который шел 3 года»
«Это я и моя жена. Фото с разницей в 32 года»
Одна тарелка лежала в коробке, а вторую в течение 3 лет регулярно мыли в посудомоечной машине
«Моя подруга детства очень изменилась с годами»
«Нашла в интернете близнеца плюшевого мишки из моего детства. Я потрясена разницей!»
Вес арахиса в скорлупе и без нее
«Цвета маркеров, которые я заказал, и то, что мне пришло на самом деле (минус один сломанный фломастер)»
После стрижки собака выглядит так, будто это совершенно другой песель
Вот в чем разница между карманами на женских и мужских джинсах
«Цвет моей кожи на руке и на ноге»
«Тот же самый наряд, только я на 47 кг легче»
«Моя рука сейчас и ее слепок 35 лет назад»
«Новые шорты против тех, в которых я 4 месяца занимался малярными работами»
«Слева: мне 11 лет, я ненавижу свои длинные волосы. Справа: мне 20, я глажу свою лысую голову и очень счастлива!»
А еще огромная разница видна, когда люди начинают наводить порядок и чистоту там, где уже давно не ступала нога Мистера Пропера. Как, например, это сделали герои нашей статьи.
Фото на превью fran0942 / Reddit
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