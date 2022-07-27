19 хитрецов, которые всегда найдут выход из ситуации

Все мы очень даже находчивые, когда надо. И пиццу без ножа разрежем, и весы самодельные быстро сварганим, и банки с компотом домой в сохранности довезем. А иногда бывает, что гениальное решение находится случайно, само по себе.

Мы в ADME уже взяли на заметку парочку советов, которыми поделились герои нашей подборки. Возможно, и вы найдете в ней что-то полезное для себя.

«Может, это лайфхак для ленивых. Я наткнулся на него в доме моих родителей»

Верхнюю часть солонки поместили в банку с солью.

Нестандартный способ быстрее заснуть

Почти всегда, когда ложимся спать с молодым человеком, он отрубается быстрее, чем я. Думаю, многим знакомо чувство, когда начинаешь вертеться, считать овец. Недавно я открыла для себя ночную маленькую забаву — пытаться дышать в унисон своему партнеру! Это дикая штука на самом деле, потому что каждый раз я не могу понять, как можно так мало в себя вдыхать и так долго не выдыхать. Короче, это настолько «занимательное» занятие, что засыпаешь через пару минут. © Подслушано / Ideer

«Моя сестра заменила колеса своего офисного кресла на колеса от роликовых коньков»

Уникальная замена ароматизаторам

В свою машину никогда не покупаю ароматизаторы. Достаточно после мойки протереть коврики салфеткой, смоченной в кондиционере для белья. Запах держится 2 недели. Аромат нерезкий, и можно выбирать на свой вкус. Экономия тоже чувствуется. © Подслушано / Ideer

«Вот так простые палочки не дают кошкам сбежать из дома»

Главное, что муж теперь ухоженный

Сын мой очень бородат, и волосы на голове жесткие, но вьющиеся и почти до талии. Так невестка научилась его приводить в порядок специальной машинкой и ножницами для стрижки жесткошерстных собак. Спрашиваю ее с иронией:

— По видео груминга училась?

— По видео топиари (декоративная стрижка кустов. — Прим. ред.).

Вот как бывает, однако. © doovy / Pikabu

«Моя подруга использует ножницы, чтобы разрезать пиццу»

Как меньше отвлекаться на работе

Коллектив на работе у меня болтливый, и эти разговоры часто отвлекают от дел. И вот недавно я забыл снять наушники по окончании созвона. И заметил следующую прекрасную вещь: народ не беспокоит тебя и говорит тише, когда ты в наушниках! А если есть какие-то задачки мелкие, с которыми коллеги сами могут справиться, то они, пока ждут, что ты снимешь наушники, уходят в итоге решать их самостоятельно. Вот радуюсь теперь, что народ не отвлекает по пустякам. © fattybobcat / Pikabu

«В ресторане, где я работаю, пятно на кирпичной стене прикрыли рисунком этой же стены»

Как обмануть свой мозг

Если у вас заела в голове песня и мешает уснуть, просто начните перебирать в голове мелодии случайных знакомых песен, секунд по 10–15. Через минуту навязчивая мелодия исчезнет из мыслей. Пользуюсь данным способом уже несколько лет, ни разу не подвел. © deadexone / Pikabu

«Я собрал эти камни в лесу и построил себе скамейку»



Скоро вылет, а весов нет

Манку нужно высыпать в холодное молоко, оказывается⁠⁠

Может, я одна такая, кто не знал, а может быть, не одна и это кому-то поможет. Крупу нужно сначала высыпать в молоко, размешать и только потом греть / доводить до кипения / варить. Никаких воронок, сит и никаких комочков, соответственно. © CradledInLove / Pikabu

«В багажнике валялся мягкий трос, ну и я, недолго думая, его использовал. Запасы доехали в целости и сохранности»

Как найти дома пропажу

Каждый раз, когда потеряю телефон дома⁠⁠, хожу и кричу: «Окей, Google, поставь таймер на одну секунду!» Работает. © fitapasta / Pikabu

Вторая свежесть старой посуды

«Надо в тазу замочить посуду в мыльном растворе из горячей воды и хозяйственного мыла. Буквально минут на 10–15, и затем можно мыть. Получается просто магия. Все оттирается за несколько секунд при минимальных усилиях».

Как отделаться от хамов

Если кто-то начинает наезжать не по делу, распыляться и орать без основания, то я сижу с отрешенным лицом и смотрю в сторону. Когда заканчивается монолог, через мгновение говорю: «Я задумалась. Вы что-то сказали?» В основном люди разворачиваются и уходят, а некоторые повторяют, но уже без ора. © Подслушано / Ideer

Теперь на этом стуле можно посидеть и на крыльце

Родительский лайфхак

Мои родители никогда не испытывали со мной такой проблемы, как капризы и истерики в магазинах. Секрет прост! На мое очередное «Купишь?» они отвечали: «Да, куплю, только отойдем за...» — и мы шли дальше. Я была уже удовлетворена словом «куплю», а потом забывала, что просила. Если они считали нужным, то мы возвращались и покупали ту или иную вещь. © Подслушано / Ideer