19 хлестких отзывов в сети, которые можно коллекционировать как редкие монеты

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Отзывы в сети могут быть не только полезными, но и просто-напросто уморительными. А порой развеселить может и остроумный ответ на такие перлы.

Женская консультация не оправдала ожиданий

Попадался про женскую консультацию отзыв: «Плохой кофе, наглая уборщица». Вот уж, действительно, у человека либо в жизни все хорошо, что его такие вещи парят, либо наоборот негатива по уши. © LampaKota / Pikabu

Отзыв на куртку

Овчинка выделки не стоит

Взгляд со стороны

Работаю в интернет-магазине, основной товар — обувь. Привыкла уже к весенне-осеннему обострению, но одного не могу понять. Отзыв: «Купил обувь, через год порвался шнурок — зря только деньги потратил, ботинки на выброс!» Другой: «Носил обувь три года, стерлась подошва до дыр, качество ужасное, больше не куплю». И таких не один-два человека, а полно. Люди выбрасывают обувь из-за порванного шнурка, отлетевшей клепки, требуют обратно деньги после трех-пяти лет активной эксплуатации. Я понимаю, когда обувь на гарантии, можно попросить обменять или вернуть, но не через три года. Начали вырастать мамкины сынки, которые не могут отнести обувь в ремонт и не знают, что существуют в продаже шнурки отдельно. © Подслушано / Ideer

Отзыв на чехол

Отзыв на фонарик

Отзывы выручают

Я очень ценю, когда люди тратят время на написание отзывов. Как-то заказала ночник-проектор: космос, созвездия, красота! Когда пришел, я чувствовала себя обманутой, так как изображения были мутными и размытыми. И совсем не такими, как в презентационном видео. Собралась писать отзыв гневный. Ведь когда заказывала рейтинг был высокий, а в отзывы я не вчитывалась. А тут решила поискать в отзывах что-то похожее и вуаля! «Самое главное снимите пленку со слайдов. Ее не видно. Надо подколупнуть иголочкой или ногтем. Пленка с матовой стороны, снимите, и будет вам счастье». Я сняла все защитные пленки. И было мне счастье! Вот так. А в инструкции об этом ни слова, кстати, не было. © LDee2510 / Pikabu

Отзыв на бюстгальтер

Отзыв на интернет-магазин

Когда попались требовательные клиенты

Видела отзыв с одной звездой на автосервис (самый простой, не пафосный): «В комнате ожидания к плазме нет игровой приставки. Считаю недопустимым такое пахабное отношение к клиентам». © LittleKnopka / Pikabu

Те самые гирлянды для модной елки

Когда к задаче подходят со всей ответственностью

В последнее время стала очень активно пользоваться большими интернет-магазинами, в которых можно купить все: от пилки для ногтей до пылесоса. Полюбила читать отзывы на какие-то ерундовые товары: человек покупает пачку одноразовых сидений на унитаз в больницу или куда-то еще, а отзыв катает, как будто он в космос на них улететь собирался, а вот качество подвело. © Подслушано / Ideer

«Осторожно! Синие весы в действии!⁠⁠»

Но иногда саркастичный продавец меняет гнев на милость

Упаковка сделана на славу

Заказала тайскую твердую зубную пасту в круглой баночке, гвоздичную. Она пришла, я сняла фольгу, пошоркала по пасте щеткой — пенится, но на щетке почти ничего нет. Чищу зубы: гвоздикой пахнет слегка, но как будто пустой щеткой чищу зубы, никакого вкуса! Совсем обалдели, народ дурить. Ну думаю, напишу я отзыв с утра, будете знать. С утра встала, зафоткала коробочку, баночку, собралась писать отзыв, но увидела в коробочке лопаточку, которой полагается поддевать пасту. Тоже ее зафоткала, поддеваю ей пасту — ни крупинки не поддевается! Ща, думаю, я ножом расковыряю. Взяла нож, ковырнула, снялась пленка. С дырочками, через которые немного пасты попадало на щетку. Хорошая паста оказалась, гвоздичная. © gpobnakolesikax / Pikabu

Честный отзыв о роддоме

«Сам лак не пробовала»

Иногда заказываю что-нибудь в интернет-магазине. Но сначала читаю отзывы. В этот раз решила приобрести гель-лак. Куча отзывов о том, какая хорошая или плохая упаковка, но при этом пишут: «Сам лак не пробовала». Сначала товар испробуй, а потом отзыв нормальный пиши! © Подслушано / Ideer

Часы умные

Когда чуть не унесла стая комаров