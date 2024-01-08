19 искрометных переписок, накал страстей в которых будет повыше Эвереста
Каждый раз, когда мы переписываемся с любимым человеком, коллегой или родственником, кто-нибудь обязательно ответит колким словечком. Порой такие юморные сообщения побыстрее хочется заскринить и поделиться с кем-то еще, чтобы посмеяться от души вместе. У нас накопилось много таких примеров.
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Посмотрите еще на подборку рабочих переписок с концовкой внезапнее, чем шарлотка с перцем.
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А у нас тут есть еще 20 переписок, в которых сюжетный поворот такой же внезапный, как форель в кустах малины.
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«Когда некуда записать список покупок»
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Иногда кажется, что авторы всех этих сообщений ни дня не могут обойтись без юмора, и это очень классно. Однако есть такие уникумы, у которых градус наглости настолько высокий, что дар речи отнимается.