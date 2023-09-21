19 историй из семейной жизни, которые доказывают, что брак — это комедия в реальном времени
Супружеская жизнь — это настоящее испытание на прочность. Но с другой стороны, истории, которые приключаются в семье, расцвечивают будничное существование яркими красками. А кое-кто не только проживает такие моменты, но еще и делится ими с другими в сети, чтобы и мы повеселились.
- Жена держит хвостик рулетки, я говорю: «Ну, сколько там?». Она неуверенно смотрит на меня, на рулетку, на меня, говорит: «Ну... Ноль!». Я говорю: «Логично... А у меня тогда сколько?». Посмеялись, проверку ремонтом брак прошел. © Unknown author / Pikabu
- Видел, как друг ссорился со своей женой. Она вопит, машет руками... Он спокойно достает телефон и начинает снимать. Жена: «Что за фигня?». А он отвечает: «Когда я дождливым вечером буду сидеть один и думать, почему я с тобой развелся, я включу это видео и такой: «А, не, все правильно сделал!». Ни разу не видел, чтоб женщины так быстро успокаивались. © adedas / Pikabu
- Развелись с мужем, потому что ему хотелось дом за городом, а мне — квартиру в центре. Денег накопили, а договориться не смогли. При разводе все честно поделили. На свою долю я взяла ипотеку, а он начал строить дом. Построил, обжился. Сначала сам приезжал в город за ребенком, потом я сама стала отвозить. Потом начала на ужин оставаться, потом на выходные. Цветочки посадила. Он к нам в квартиру тоже приезжал, ремонт помог закончить, его зубная щетка и одежда тут. И зачем было разводиться? А еще я беременна! © Подслушано / Ideer
- Однажды муж звонит мне на работу: «Родная, ты будешь злиться. Я напортачил, но не волнуйся, я все исправлю!» Прихожу домой, а муж стоит в гостиной в панике, грязный с ног до головы, с мешком для мусора и веником, а в гостиной все покрыто серым порошком. Выяснилось, что он хотел почистить камин и подумал, что лучший способ сделать это — встать перед ним с мешком для мусора и использовать пылесос для листвы, чтобы выдуть оттуда пепел. © awash907 / Reddit
- Жена заказывает себе кремы в интернет-магазине. Как обычно, куча вопросов, чего и куда нажать. Очередной вопрос:
— А почему я нажала, а оно не спросило карту и сразу спрашивает код из СМС?
— Ты ранее вводила карту, система ее запомнила.
— А чего СМС не приходит? О! Карта не моя!
Заглядываю — и точно. Карта моя. Диктую свой код. Еще вопрос:
— А уведомление о доставке тебе придет?
— Нет, там твой телефон и почта. Моя только карта.
Она с восторгом:
— Как удобно! © GaneshRa / Pikabu
- Мы шли на работу, и я в панике остановилась, потому что пчела начала летать прямо возле моего лица. Муж сразу принял боевую стойку. Сказала, что это просто пчела, а муж ответил: «Я был готов к бою». © au-fond / Reddit
- Легли спать. Жена спрашивает: «Как дела на работе?» Я давай рассказывать. Минут через 5 смотрю — заснула. Ну что ж, спокойной ночи. Недавно опять ложимся спать. Жена ворочается и вдруг спрашивает: «А как у тебя дела на работе?» Я: «Ну уж нет, давай сама как-нибудь засыпай!» © Evgeny2020 / Pikabu
- Моя дама всегда очень мало ела. Я, допустим, уминаю кусок пирога, пельмени, колбасу, а она только чашечку кофе выпивает. Недавно стали жить вместе. Захотел ночью в туалет, смотрю — на кухне свет горит. Я клянусь, от того, что я увидел, я ржу до сих пор: моя любимая одной рукой ест блины, а другой раскидывает кусочки блинов по полу, чтобы, как выяснилось, свалить пропажу блинов на кота. © Подслушано / Ideer
- Муж принимал лекарства, которые в том числе влияли на его сон. Однажды ночью я проснулась от мощного грохота: он ходил во сне и упал. Спросила, все ли в порядке, и он плаксивым голосом сказал: «Не-е-е-ет, я сломал свои крылья». С тех пор его «крылья» никогда больше не работали. © unknown author / Reddit
- Категорически запретила мужу есть в кровати. Легла спать раньше него, но еще не уснула. Он приходит, ложится в постель ко мне спиной и начинает уминать куриные крылышки. И тут вдруг я слышу легкий стук и чувствую, как муж медленно переворачивается. Он уронил крылышко в кровать, и вся жизнь пронеслась у него перед его глазами. Поэтому он перевернулся, чтобы посмотреть, увидела ли это я. Долго думала, стоило ли мне дать понять, что я все знаю, но это было слишком смешно. Поэтому я просто притворилась, что сплю. © unknown author / Reddit
- Немного предыстории. Я очень люблю сов, и моя семья подарила мне детское одеяло с их изображением: ярко-розовое, капюшон с совиной мордочкой и рукава в виде совиных крыльев. Так вот, недавно сидела и снимала макияж перед сном и краем глаза увидела, как промелькнуло что-то большое и розовое. Я оглянулась и узрела, что муж бегает вокруг в одних трусах и в моем совином одеяле, притворяясь, что летит. И издает при этом нечто похожее на совиное уханье. Обычно он такой спокойный! До сих пор одна мысль о том вечере меня сводит с ума. © SpeedierUnicorn / Reddit
- Засыпаем с женой под включенный телевизор. Я лежал неудобно и, погружаясь в сон, резко всхрапнул. Да так, что сам проснулся. Пара секунд тишины, и жена выдает: «Точно! Заглушки забыли купить сегодня... для шкафа». © fromrom22 / Pikabu
- Иногда мой муж спит очень неспокойно: разговаривает, размахивает руками и ногами. К счастью, мне пока удавалось увернуться. Сегодня во сне он увидел, будто, убегая от кого-то, ныряет в речку. И нырнул. На пол. Мне вновь повезло, что нырял один. © elenanik1 / Pikabu
- Перед сном поругались с мужем. Пошла плакать на кухню, чтобы не мешать ему спать. Приходит, и дальше происходит такой диалог:
— Что ты тут сидишь?
— Плачу.
— Пошли в спальню.
— Я там тебе мешать буду.
— Тогда не плачь и пошли спать.
Тянет меня к себе.
— Но я еще не доплакала!
— Запомни, на каком месте остановилась, и завтра закончишь.
Пошли! Чувство юмора спасает. © Подслушано / Ideer
- Суббота, 6 утра. Ребенок в кроватке проснулся и хнычет, хочет к нам перелечь. Толкаю мужа в бок: «Иди, я всю ночь вставала, твоя очередь». Этот хитрюга даже не проснулся, мозг во сне сгенерировал: «Какая очередь? Я не занимал». © 2793309 / Pikabu
- В очередной раз ругаю мужа за его невнимательность: «Как можно было пойти за консервированной кукурузой, а принести горошек и при этом быть уверенным, что ты взял именно кукурузу? Мне иногда кажется, что однажды ты приведешь из садика чужого ребенка и не заметишь!» Муж: «А если он лучше?» © plirman / Pikabu
- У моего мужа особая диета. Он устраивает себе разгрузочные дни: без сахара, без хлеба или без мяса. Каждый день без чего-то одного.
Вчера он притащил банку «Нутеллы» и вечером сожрал ее всю просто так, ложкой. У него был «день без хлеба». © fairyfrog / Pikabu
- Супруга жарила блины. Понадобилось ей срочно отойти от плиты, решила оставить меня за старшего. Я снял готовый блин со сковороды, и тут надо было налить тесто, чтобы сделать следующий. На мой вопрос «Как правильно налить тесто?» поступил ответ, что лить надо в угол сковороды. Вот тут-то я и впал в ступор, пытаясь найти угол у сковородки. © Подслушано / Ideer
- Вчера сходила в парикмахерскую и подстриглась коротко. Муж, вернувшийся вечером с работы, заметил, но ничего не сказал. Спустя время подслушала, как он вполголоса общается с нашим йорком: «Ты же знал, что она собирается сделать. Почему ты отпустил ее?» © Подслушано / Ideer
Что помогает в семейной жизни, так это чувство юмора. Вот некоторые и пишут забавные твиты о том, как им живется в браке — чтобы выпустить пар и нас повеселить.
AdMe/Народное творчество/19 историй из семейной жизни, которые доказывают, что брак — это комедия в реальном времени
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