19 историй, которые доказывают, что беременность и роды — время захватывающих приключений
Пожалуй, у каждого из родителей есть целый запас историй о том, как проходило ожидание и появление на свет их малыша. Одни сразу же вспоминают походы по врачам, а другие со смехом пересказывают байки из роддома. Вот и героев нашей статьи до сих пор переполняют впечатления от происходившего в то время.
- Нас с соседкой по палате вызвали на обследования. Детей мы оставили в палате. Возвращаюсь, открываю дверь. А там пусто. У меня чуть волосы на голове не выпали — младенец пропал. Я рванула к постовой медсестре. Та максимально закатила глаза и заявила, чтобы я шла отсюда. Ох, что я испытала в тот момент. И тут я поняла, что реально не помню, на каком из 9 этажей я лежала. Вроде где-то посередине. И наконец меня осенило: первоначально мы поднимались на два этажа выше к УЗИ кабинету, а спустилась потом я только на этаж ниже. Вернувшись на нужный этаж, я нашла свою палату, своего младенца и удивленную соседку. © Sensya2990 / Pikabu
- Я в первый раз рожала без всякого обезболивающего, это было быстро и немного ошеломляюще. Поэтому, когда врачи показали мне сына, моими первыми словами были: «Ого, это ребенок?» Муж расхохотался: «А ты чего ожидала?» © fuggerit / Reddit
- Мама рассказала историю. Лежала она в роддоме. Каждое утро и вечер муж соседки по палате приходил под окна и просил показать ему сына. Девушке все это надоело, и когда в очередной раз она услышала просьбу, то обмотала полотенцем свою руку и высунула в окно: «Вот смотри!» Ответ отца: «О, на меня похож!» © Палата № 6 / VK
- Дело было в 2012. Родился у меня второй ребенок. Отцовские чувства уже не впервой, поэтому я решил пошутить. Выходит жена, врачи вручают мне сына, а я щенячьими глазами смотрю на жену и говорю: «Даша, давай его оставим!» Врачи не сразу решили мне документы отдавать. © Fleming17 / Pikabu
- Рожала во времена, когда всю одежду при поступлении отдавали мужу. На выписку попросила привезти мне одежду и указала, что может взять любое платье, так как мне теперь любое как раз будет. Но он все равно привез то, в котором меня в роддом отвозил. Так и выписалась в балахоне. © Татьяна / ADME
- У моей мамы светло-рыжие волосы, а у папы светлые. Во время родов врачи установили моей маме зеркало, чтобы она могла видеть весь процесс. Мама посмотрела в него и прокричала врачам: «Уберите эту черную штуку!» А они ей отвечают: «Эта черная штука — твоя дочь». Мама подумала: «Этого не может быть, у меня светловолосая дочь!» Итак, я родилась с черными волосами, которые вскоре стали светлыми, и теперь я крашу их в черный. © Bianca N. Diesel / Quora
- Пришли на первое УЗИ. Я, муж и его друг. Пока сидели в очереди, предложили ему стать крестным. Захожу в кабинет, муж с другом протискиваются за мной. Врач кивает на друга:
— Вы кто?
— Я — будущий отец!
— А это тогда кто? — удивленно кивает на мужа.
Друг пожал плечами и говорит:
— А это муж, кто ж еще.
Даже не знаю, что они о нас подумали, но было смешно. © Salivan / ADME
- Родила. Врач говорит, мол, диктуй номер телефона кого-то из родственников, позвоню, поздравлю. На ум пришел номер телефона мамы. Трубку взял незнакомый мужик. Врач ему: «Поздравляю, у вас сын родился». В 10 часов вечера. Дальше было кино — долго ржали. Оказалось, что я последнюю цифру неправильно сказала. © Lusine Shirinyan
- Лежала в предродовой. В 12 ночи начались схватки, позвонила мужу и сказала, что пошла рожать. Родила только в 6 утра. Заходит медсестра и дает мне мой телефон со словами: «Позвоните мужу». Думаю: «Ничего себе сервис». И тут оказалось, что муж до меня не смог дозвониться и названивал в роддом. Достал их до такой степени, что они мои роды ждали, чтобы я ему отзвонилась и он их доставать перестал. © Черная Жемчужина / ADME
- Когда на меня подействовала анестезия, мне привиделось, что у меня огромные бедра, которые соскальзывают с кушетки. Это было самым забавным, потому что я их видела, но не чувствовала. Я смеялась все время, пока тужилась, так что ребенок родился всего за 3 толчка. © Britnorm114 / Reddit
- Когда моя бабушка лежала в роддоме после родов, мой дедушка, на тот момент курсант, забрался по трубе к ней на этаж, попросил дочку показать. Она показала, он ей показал большой палец, улыбнулся и слез. Через 10 лет, когда бабушка рожала моего отца, ей рассказывали эту историю как анекдот, а она, краснея, призналась, что это ее муж. © Подслушано / VK
- Всего за несколько часов до родов мне было очень больно. Рядом сидела медсестра, которая пыталась меня успокоить. Она предложила мяч для пилатеса, сказав, что если я сяду на него, то боль будет не такой сильной. Я была такой злой, а этот большой розовый шар казался таким абсурдным. Короче, я сказала ей так любезно, как только могла: «Спасибо, но можешь, пожалуйста, просто отвалить?» После родов я попросила мужа послать ей цветы с извинениями. © Hystericbarbie / Reddit
- У меня отошли воды ровно в 4 утра. Я разбудила мужа, и как только я сказала: «У меня отошли воды», он как пуля вылетел из постели. Я никогда не видела, чтобы он двигался так быстро, до сих пор смеюсь, когда вспоминаю выражение его лица. © craftyisthenew**** / Reddit
- Ненавижу абрикосы. Просто на дух не перевариваю, а моя мама их обожает. Прямо абрикосовый маньяк. Как-то в мой день рождения она вспоминала лучший момент своей жизни: мама должна была меня рожать, поэтому не поехала в деревню к бабушке, где был абрикосовый сад. А мой дядя поехал. Зная о маминой страсти, 18-го числа вернулся к маме и привез ведро абрикосов. 18-го и 19-го ее не могли отлепить от ведра. Она их ела и ела. Доела, собрала сумку и пошла в роддом. Родилась я 20-го числа. © Подслушано / VK
- Я говорила всякие странные вещи во время родов. Одна акушерка сказала, что была уверена, что я назову ребенка «маленький паразит», поскольку я продолжал кричать: «Вытащите из меня этого маленького паразита». © kateqpr96 / Reddit
- Лежала я на сохранении. Со мной палате была очень занятая адвокатша. Все время по сотовому телефону говорила, дела обсуждала. Как-то у нее звонит телефон, она минуту слушает, потом сползает на стул, прямо реально ноги подкосились, и начинает плакать. А это ей из соседнего роддома позвонили — оказалось, что она стала бабушкой. Дочери 17 лет, из-за постоянной загруженности работой и обычной полноты дочери она не заметила, что дочь беременна. Думала, что та просто поправилась. © Dalare / Pikabu
- В 6 утра пришла медсестра мерить температуру. Говорит: «Вот вам не спится». Она же в 6:20: «Девочки, на анализы». Она же в 6:40: «Девочки, быстро на весы и давление мерить». И правда, чего же мы не спим-то в 6 утра? © KaToDream1 / Twitter
- После родов лежала в палате. Все женщины уставшие, отекшие. И тут в палату заходит не врач, а греческий бог — белокурые волосы, глаза синие-синие. И говорит бодро: «Девочки, показываем свои швы!» Но самый неловкий момент в моей жизни был, когда в разгар моих третьих родов в родзал зашли три девочки-интерна. Им рассказывают про меня: женщина, тридцать лет. А одна девочка увидела мою татуировку в полруки и говорит: «Это вы в молодости сделали, да?» Я прямо почувствовала всю тяжесть прожитых лет в тот момент. © KulekSDustom / Pikabu
Родители со стажем знают, что после роддома их приключения только начинаются. Теперь дома станет на одного члена семьи больше, и совсем скоро он начнет выдавать словесные перлы — совсем как неподражаемые дети из нашей очередной подборки.
AdMe/Народное творчество/19 историй, которые доказывают, что беременность и роды — время захватывающих приключений
Поделиться этой статьёй