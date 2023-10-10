19 историй, которые доказывают, что беременность и роды — время захватывающих приключений

Пожалуй, у каждого из родителей есть целый запас историй о том, как проходило ожидание и появление на свет их малыша. Одни сразу же вспоминают походы по врачам, а другие со смехом пересказывают байки из роддома. Вот и героев нашей статьи до сих пор переполняют впечатления от происходившего в то время.