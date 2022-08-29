19 историй, которые доказывают, что для некоторых людей девушка с косметикой и без нее — два разных человека

С помощью некоторых техник макияжа можно почти полностью изменить лицо, а иногда и просто накрашенные ресницы способны создать новый образ. Но ясно одно: другие люди по-разному относятся к дамам «при параде» и без него.

Мы в ADME уверены, что каждая женщина роскошна с макияжем или без него, а самооценка не должна зависеть от мнения окружающих.

Была у меня учительница физики. Женщина за 50, очень любила яркий макияж: голубые тени, жирная подводка, ярко-красные губы и полный контуринг. Она рассказывала, как однажды проходила паспортный контроль в аэропорту и регистратор буквально заставила ее пойти и смыть макияж. Дело в том, что на паспорт дама фотографировалась впопыхах с утра и решила не краситься. Так и пришлось ей в итоге документы менять, чтобы от яркого мейка не отказываться.

Начала встречаться с парнем, осталась у него с ночевкой. Утром он меня будит, просит накраситься, так как друг придет скоро. Не поняла, но накрасилась. Друг пришел, поздоровался, пообщались, чаем их напоила с печеньками. Потом друг ушел на кухню, парень просит смыть макияж. Ну окей, думаю, кукушка поехала. Умылась, пришла​, сижу. Друг ему молча тысячу протягивает. Он с другом поспорил, что я без макияжа лучше. © Подслушано / VK

Работаю фотографом, на работе хожу в удобной одежде, без макияжа — выгляжу серенько. Как-то собралась в гости, накрасилась, зашла в магазин, вижу последний тортик. Рука тянется к нему, а сверху ее накрывает другая рука. Напротив стоит мужчина и такой: «А давайте я вам торт, а вы мне номер телефона». Молча смотрю на него пару секунд, кидаю: «Приятного аппетита» — и ухожу. Дело в том, что этого мужчину я на прошлой неделе снимала с женой и сыном. © Подслушано / VK

С макияжем мой образ выглядит более собранным. Но сейчас я почти полностью отказалась от него, так моя кожа стала выглядеть лучше. Однажды я спросила свою подругу, заметила ли она, что я не накрашена. Ее ответ меня поразил: «Я никогда до этого не видела твое лицо без туши и румян. Но просто знай, что мы, все твои друзья, любим тебя независимо от макияжа». © Alyssa Shick / Quora

У меня есть 3 состояния лица: с ярким мейком, с повседневным и «макияж без макияжа». Обратила внимание, что, когда я при полном параде, мужчины обращают на меня много внимания и женщины со мной милы. Получаю бесконечные комплименты и чувствую себя уверенно в любой компании.

С повседневным, более спокойным мейком тоже получаю комплименты, но уже не так часто. Удивляет, что женщины общаются со мной больше, чем мужчины.

А когда я с очень естественным макияжем (совсем немного туши и легкая растушевка бровей), на меня буквально никто не смотрит. Комплименты бывают, но не по поводу внешности. Но для такого интроверта, как я, это даже хорошо. © Shannon Jameson / Quora

С повседневным, более спокойным мейком тоже получаю комплименты, но уже не так часто. Удивляет, что женщины общаются со мной больше, чем мужчины. А когда я с очень естественным макияжем (совсем немного туши и легкая растушевка бровей), на меня буквально никто не смотрит. Комплименты бывают, но не по поводу внешности. Но для такого интроверта, как я, это даже хорошо. © Shannon Jameson / Quora Когда-то я снимала квартиру у бабушки, и та была на 100 % уверена, что я живу с сестрой: одна — накрашенная я, другая — я без макияжа. Она при встрече даже по-разному вела себя с «нами», спрашивая, как дела у сестры. © anastasia__liss / Twitter

Воскресенье. Выходной. Вышла я в магазин без макияжа. Иду и вижу, что мне навстречу идет знакомая. Ну я улыбаюсь ей, думаю, сейчас обнимемся и поздороваемся. Но не тут-то было! Она, видя улыбающуюся меня, косо смотрит с офигевшим лицом типа: «Кто это и зачем она мне улыбается?» — и проходит мимо. © Палата № 6 / VK

Я натуральная блондинка, у меня светлые брови и ресницы. И когда я не накрашена, то чаще всего слышу вопрос: «Ого, куда подевались твои ресницы?» А когда я наношу тушь, все просто уверены, что мои ресницы от природы такие черные и что я не накрашена. © Hannah Elizabeth / Quora

Мой повседневный макияж обычно состоит только из помады. И вот как-то раз я решила отдохнуть от косметики и пошла на работу. Малознакомые люди спрашивали, не больна ли я или, возможно, меня кто-то обидел. Предлагали даже выходной на полдня. А близкие коллеги так и вовсе шутили, что не хотят работать со мной в таком виде — я должна срочно пойти и накраситься. © Sunny Nguyen / Quora

Однажды я была на мероприятии на горнолыжном курорте. Я не профессиональный лыжник, но катаюсь с 7 лет, и у меня хорошо получается. В тот день я сильно накрасилась. Уже на склоне инструктор вдруг сказал, что мне нужно идти на трассу для новичков. Видимо, посчитал меня глупой маленькой девочкой. © Elspeth Cowie / Quora

Еду в автобусе без макияжа, а какая-то размалеванная фифа начинает меня презрительно разглядывать. Глядя ей в глаза, демонстративно подношу палец к глазу и начинаю самозабвенно его тереть. Сперва один глаз, потом оба сразу, и все это отражается почти неприличным удовольствием на моем лице. В общем, девушка всю оставшуюся дорогу пыталась ноготком почесать глаза. Это как с зевком: когда кто-то зевает, часто хочется тоже зевнуть. Не надо было на меня презрительно смотреть! © Подслушано / VK

А мне вообще не повезло по обоим фронтам. Когда я без макияжа, то похожа на малолетку, никто не воспринимает меня всерьез да и я чувствую себя некомфортно. Но как только я накрашусь, то ко мне даже не подходят, потому что людям кажется, что я заносчивая стерва. © Karina / Quora

Стоит мне выйти из дома без макияжа — все вдруг начинают считать, что мне 16. И не просто считают, а начинают мне тыкать и грубить, хотя я всегда обходительна и вежлива. Даже 3-летняя дочь рядом со мной не приводит таких людей в чувства. Недавно тайна раскрылась — кассирша отказалась меня рассчитывать и раскричалась, мол, нарожают в 13. Даже паспорт не смог убедить ее в том, что мне все-таки 27. © Подслушано / VK

У моей подруги было 3 ухажера. О существовании друг друга они, естественно, не догадывались. Так получилось, что со всеми 3 парнями у подруги отношения стали доходить до стадии серьезных примерно одновременно. Сомневалась, кого выбрать. Решила каждому из них показать себя чуть хуже, чем есть: без макияжа, в старой одежде, неряшливой и абсолютно не такой, какой была на свиданиях. В итоге ее бросили все трое. © Подслушано / VK

Когда я была уже замужем, а бабушка была еще жива, она как-то увидела, что я крашу ресницы у зеркала, а муж ко мне подошел что-то спросить. Потом бабушка с ужасом спрашивала, как я могу позволять мужу видеть себя за процессом нанесения макияжа. Ведь он должен думать, что я сама такая раскрасавица без всяких ухищрений. Пришлось сказать, что с синим цветом туши для ресниц убедить в этом мужа вряд ли получится. Но она все равно была мною недовольна. © Подслушано / VK

Обратила внимание, что, когда без макияжа заходишь в магазин косметики, консультанты практически не обращают на тебя внимания. Наверное, считают, раз вы сами не накрасились, вам уже помочь нечем. © Feifei Wang / Quora

Работаю официанткой и заметила, что в дни, когда я накрашена, получаю больше чаевых. Хотя качество моей работы никак не меняется. © daipicoletto / Reddit

Работаю в школе учителем начальных классов. Неделю ходила без макияжа, а сегодня решила накраситься. Захожу в класс, и ребенок мой, первоклассник, говорит: «Вы что, в краску упали?» Такого комплимента я еще не слышала. © Палата № 6 / VK

Пришла в магазин косметики. Без макияжа и в спортивках, и с порога слышу обращение консультанта ко мне: «Знаете, у нас все очень дорого, шли бы вы». Я знатно офигела и говорю просто и четко: «Ты уволена!» Девушку, видимо, это развеселило, но уже через минуту она попросила прощения. Просто я ее новый куратор и приехала на точку ради проверки ее работы. © Подслушано / VK