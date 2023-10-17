19 историй, которые произошли из-за языкового барьера и запомнились людям лучше, чем день свадьбы
Языковой барьер — не всегда преграда к взаимопониманию. Порой лингвистические трудности могут привести к забавным ситуациям, которые попадают в копилку самых запоминающихся и душевных историй.
- Я однажды начала мужу в гневе что-то объяснять. Он сидел с тупым лицом, и меня это еще сильнее разозлило. Молчал. Минут через двадцать после этого я поняла, что говорила на татарском. Вернулась и спросила, почему он не сказал. Он ответил, что испугался и решил сделать вид, что все понял. © Подслушано / Ideer
- На второй день португальского отпуска мне захотелось клубники. Ставлю коробочку на кассу и погружаюсь в свои мысли. Расплачиваюсь, все еще витаю в своих мыслях, а заботливое подсознание выдает, казалось бы, подходящую случаю фразу: «Грасиас». Кассир же, потемнев лицом и насупив брови, свистящим шепотом по-португальски, но крайне понятно объясняет, что в этой стране говорят «Обригадо». © MadTillDead / Pikabu
- Есть у нас знакомый немец. Когда приходит к нам в гости, всегда даем ему черные мохнатые шерстяные носки, чтобы ноги не мерзли. Однажды пришел и с порога спрашивает: «Где мой вольк?» Мы с мужем переглянулись: «Какой еще волк?!» А он продолжает: «Ну тот страшный черный волосатый носок!» © Подслушано / Ideer
- Дочь знакомого уехала во Францию лет так десять назад. Привезли внука из Франции. Гуляют с дедом. Внук заладил: «Клясс! Клясс!» Дед и рад. Весь день слышит: «Клясс!» Пришли домой, начал дочери рассказывать, как, мол, хорошо погуляли. Она падает от смеха: «Папа, не „клясс“, а „гляс“. Это по-французски значит мороженое!» Дед задумался и пошел в магазин. © johnstark201 / Pikabu
- У нас свиньи говорят «хрю-хрю», а у англичан — «ойньк-ойньк». Мой муж — немец. Он просто угорал, когда я ему объясняла, как разговаривают животные. Потом он еще долго рассказывал всем нашим интернациональным друзьям, что собаки не могут говорить «гав-гав». © Подслушано / Ideer
- Преподаватель польского рассказала о своем фиаско. Как-то она прокомментировала платье коменданта общежития словом «урода», что по-польски означает «красота». Потом еще неделю удивлялась, что с ней не здороваются! © Лошадь Пржевальского / ADME
- Мне один иностранец сказал, что очень любит морепродукты и рыбу, любую. Только не ворону. Я голову сломала от челюсти до макушки, пытаясь сообразить, что это за диковина. Оказалось, что вареную рыбу он не любит. © Подслушано / Ideer
- Дело было в немецком ресторане в Вене. Заказываю на немецком мясо на ребрышках. Но от того, что принес официант, я, мягко сказать, обалдел. Вместо долгожданных ребрышек передо мной лежал большой комок влажного хлеба.
- Мой парень — немец. Написал мне: «Привет, popelchen». Я спрашиваю его, что за попельхен. А он отвечает: «Это уменьшительно-ласкательное от слипшегося секрета, выделяемого носом». Думаю, совсем уже взбрендил. А потом вспомнила, как я рассказывала ему о том, что часто обзываются, любя, козявкой. © Подслушано / Ideer
- Переехала в Германию, спустя три года смогла перевезти к себе кошку. Естественно, много разговариваю с ней. Особенно когда нашкодит или вредничает. Как-то поругались с молодым человеком, немцем, из-за ерунды. Я вспыльчивая, не успокаиваюсь никак. Он уже не знает, что делать. И тут он берет меня аккуратно за плечи, поворачивает к выходу и нежно так говорит: «Пошла, пошла-а-а-а отсюда». Мне кажется, в тот момент даже кошка в голос смеялась над ситуацией. © Подслушано / Ideer
- Встречалась с чехом, без приколов не обошлось. Ему полюбился салат «рыба под курткой», а при освоении азбуки хвастался, что «писает сам». © Подслушано / Ideer
- Однажды подруга-англичанка взяла моего собакена погулять и командует ей: «Доли, кам хир». А Доли ни бельмеса по-английски, так и не дала себя посадить на поводок. Убегала от подруги. Потом мне пришлось выйти и загнать собаку домой. © Подслушано / Ideer
- Очень много работала в последнее время. Просыпаюсь в субботу в панике, думая, что опаздываю на работу. Муж пьет кофе за компом. Говорю ему: «Почему будильник не звонил?! Который час?» Он в шоке смотрит на меня и переспрашивает. Я повторяю вопрос, раздражаюсь, говорю: «Просто посмотри на часы и скажи, сколько там!» Он спрашивает, в порядке ли я, что происходит. Я уже готова на него наорать, но тут вдруг понимаю, что мой муж-немец все это время отвечал мне на немецком, а я продолжала говорить на своем родном языке. © Подслушано / Ideer
- 5 лет назад отдыхала в Австрии, каталась на лыжах. Еду, никого не трогаю, и тут сбивает меня какой-то мужчина. Это было мое 100500-е падение, я разозлилась: «Вот дурак! Бестолочь!» Ругалась, думая, что он немец или австриец, так как сразу бросился извиняться по-немецки. После моего гневного восклицания его лицо меняется с просительного на изумленное, он начинает ржать и говорит с акцентом: «Я все понимаю!» Я тоже ржу. Женаты, двое детей. © Подслушано / Ideer
- Приписала в резюме знание языка, учебник по которому пылился на полке. Кому в голову придет проверять чешский? Прошла собеседование, про язык не спрашивали. Спустя год уже забыла об этом вранье, и тут начальница выдает: «Поставщики из компании N послезавтра прилетят, переговоры будешь вести, как раз твой чешский пригодится!» Начальница осталась довольна: чехи ржали и согласились на наши цены. Только я не анекдоты рассказывала, а спрашивала: «Где гостиница?» И повторяла, что не знаю чешский. © Подслушано / Ideer
- Родной язык можно забыть! Особенно при отсутствии практики. Я лингвист, последние 10 лет прожила в Чехии, где преподавала французский в частной англоязычной школе. И вот я возвращаюсь на родину и осознаю, что не помню, как будет «автобусная остановка». На английском, чешском и французском помню, а на родном — нет! Вспоминала минут 7-10 точно. © Подслушано / Ideer
- Родственница с 8 лет живет в Германии. Раз в 5 лет приезжает в гости. И забывает некоторые слова на родном языке. Долго пыталась сказать, что ее подруга родила сына, и наконец выдала прекрасное: «Она распоросилась!» © Подслушано / Ideer
- Моя двоюродная тетка на живет в Лондоне и как-то рассказала об одном случае. Приезжает она на родину, спускается в метро, а там в переходе книжка продается, называется «Фэдорино Горэ». Че за горэ, она понять не может. И только потом доходит, что это «Федорино горе». © Подслушано / Ideer
- Взяла собаку из приюта в Южной Корее и перевезла его к маме. Собакен быстро прижился, всех полюбил, и все бы хорошо, но у мамы с ним возник языковой барьер. Видимо, раньше был домашним, так как знает команды, но только на корейском. Очень забавно наблюдать, как мама теперь говорит: «Ну, давай, сделай моксори» То есть «голос». Или: «Так, а ну-ка анджа! Значит, «сидеть». Такой пес-билингв. © Подслушано / Ideer
Конечно, при общении с носителями других языков могут возникнуть и неудобные ситуации. Например, когда иностранных гостей обсуждают прямо за столом, а оказывается, что они все прекрасно понимают.
AdMe/Народное творчество/19 историй, которые произошли из-за языкового барьера и запомнились людям лучше, чем день свадьбы
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