19 историй, которые произошли из-за языкового барьера и запомнились людям лучше, чем день свадьбы

Языковой барьер — не всегда преграда к взаимопониманию. Порой лингвистические трудности могут привести к забавным ситуациям, которые попадают в копилку самых запоминающихся и душевных историй.

Конечно, при общении с носителями других языков могут возникнуть и неудобные ситуации. Например, когда иностранных гостей обсуждают прямо за столом, а оказывается, что они все прекрасно понимают.

