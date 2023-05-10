19 историй о людях, в жизнь которых добро ворвалось как вихрь посреди бела дня
Вряд ли хоть один из вас будет против, если кто-то из окружающих, в том числе незнакомые люди, неожиданно совершит какой-то добрый и благородный поступок по отношению к вам. Ведь даже такая простенькая ситуация, в которой мужчина придерживает вам дверь подъезда, дарит приятный настрой на весь день. Вот 19 подобных историй.
- История племяшки моей. У матери трое детей. Денег в семье нет: алименты не платятся. Племяшка — девчонка-школьница — устроилась вечерами полы мыть в офис. А у нее любовь. Запретила всем в присутствии «жениха» даже упоминать, что она уборщицей подрабатывает. Стыдно ей. Семь месяцев она так шифровалась, а сегодня подвожу ее к офису, а там этот герой влюбленный стоит. С ведром. Помогать приехал. Оказалось, сестра младшая все разболтала. © Litol / Pikabu
- В начальной школе добрая половина моего класса писала левой рукой. Однажды учитель по физкультуре сказал, что «право» в той же стороне, что и рука, которой мы пишем. Дети запутались: у половины «право» было с другой стороны! Объяснения не помогали, без толку. И тогда чья-то мама, не выдержав, сплела милые браслеты: красные — «лево», синие — «право». И все, больше неразберихи не было. © Подслушано / VK
- Однажды в расстроенных чувствах зашла в первую попавшуюся кофейню — как потом выяснилось, самую крутую в городе. Смотрю в меню и понимаю: категория ну совсем не моя, если только где-то еще одну стипендию не найти. А уходить-то неловко. Видимо, официант о чем-то догадался... Говорит мне: «Выберите кофе, который вам нравится, а я вам подарю любой десерт». Это был самый вкусный чизкейк в моей жизни! © YaShip / Pikabu
- Пришла сегодня устраиваться на работу кладовщиком женщина. Потухший взгляд, односложные ответы. Пообщался — оказалось, она к нам пришла после 7 собеседований! Везде отказали. В одном месте даже сказали: «Какая-то вы нерадостная, с безнадегой во взгляде, как вы хотели работать продавцом?» Выяснилось, что ее гражданский муж долго сидел у нее на шее и ушел, когда месяц назад она осталась без работы. Проверил ее по базам, все чисто. Короче, завтра выходит у нас на стажировку. © 1881ru / Pikabu
- Еду в поезде. Чувствую, что просквозило и начинаю заболевать. Лег спать и проснулся от своего же кашля. Горло — словно наждачкой прошлись. И тут слышу тоненький голосок: «Извините, я тут не смогла смотреть, как вы мучаетесь. Была долгая стоянка, я сбегала в аптеку». Гляжу — молодая девушка, румяная и смущенная. Протягивает мне заваренное лекарство. Я его принял и уснул. Проснулся, ее уже не было. Приснилось, что ли?! Хотя нет, вот пакетик с лекарствами. Спасибо тебе, прелесть, за то, что вернула веру в людей. © foxesmile / Pikabu
- Мой 2-летний сын недавно устроил в магазине истерику с валянием по полу. А у меня 2 больших пакета с продуктами. Стою над наследником, прикидываю, как половчее взять орущего ребенка и пакеты и донести все это до машины. Тут подходит мужчина и просто помогает мне с пакетами. Спасибо тебе еще раз, добрый человек. © Алла Андри
- Пару лет назад на заправке я залил бензин и понял, что у меня с собой нет кошелька. Объяснил проблему продавцу и предложил оставить ему свои часы в качестве залога, пока я съезжу домой за деньгами. Но продавец говорит: «Да ты меня что, за дурака держишь?» И тут один мужик, который просто зашел за кофе, кладет на стойку деньги: «Это за его бензин». И молча уходит. Этот случай заставил меня обращать внимание на людей вокруг, которым нужна помощь. © Anthony Surage / Quora
К слову, проявление подобной человеческой доброты, глубокой, как Тихий океан, встречается чаще, чем нам кажется. Эти 20+ историй — прекрасное тому подтверждение.
- Папа был пчеловодом. В зависимости от сезона перевозил пасеки, главное условие было — чтобы рядом был водоем. Однажды приезжает папка с пасеки и дает мне термос, а в нем тархун. В 80-х лимонады не каждый день покупали детям, а тархун мой самый любимый. И рассказывает: «Встаю я, значит, утром, иду к реке, а там вместо воды тархун течет». Сказал, что на тархуновом заводе какая-то авария была. Вот не поверите, сколько лет я верила в эту историю, прямо представляла, как течет тархуновая река. © irinka33 / Pikabu
- На работе из-за аврала не успела поесть. А у меня билет на поезд, в последнюю минуту запрыгнула в вагон. И тут организм расслабился от стресса и я поняла, что сейчас буду терять сознание от голода. Подхожу к проводнице: «Есть хоть какие-то сухарики в продаже?» Она провожает меня в свое купе, достает из закромов еще теплую курицу гриль и говорит: «Приятного аппетита. Не спеши, ешь спокойно». От денег за курицу отказалась наотрез, но я у нее набрала сухариков, чтобы хоть как-то восполнить ее затраты. По-другому смотрю на труд проводниц: сколько они таких, как я, выручают. © Halihalo / Pikabu
- Я была студенткой и очень домашней девочкой. Впервые поехала в другой город и посеяла телефон и кошелек. Я была просто в панике. К счастью, это заметил парень, сидевший сзади. На свои последние деньги он купил мне еды и помог позвонить родителям. И он не пытался флиртовать. Просто встретился на моем пути хороший человек. © Sofia Andersson / Quora
- Пошла на мюзикл «Злая». Слышу, в зале какой-то шум, зрители начали оглядываться. Тогда одна из актрис спустилась в зал и вернулась с мальчиком лет 10. Он закрывал уши ладонями и плакал. Думаю, мальчик был аутистом и какой-то громкий звук испугал его. Актриса сказала своей партнерше: «Глинда, ты ведь добрая ведьма, поможешь?» «Ведьма» раздобыла наушники и надела их на мальчика — он успокоился. В конце этим двум актрисам аплодировали стоя 3 минуты. © Scaz / Quora
- У моего бывшего есть подруга. И она прислала эти вкусняшки на день рождения моего сына. © glamour_sin / Twitter
- По пути в офис увидели бездомного пса, застрявшего в заборе. Бедняга пытался пролезть между прутьями, голова и плечи протиснулись, а на середине застрял. Он жалобно скулил. Мы боялись подходить, а собака боялась нас. И все же, предприняв несколько попыток, мы с коллегами его приподняли и вытащили. Приятно, что, когда пес оказался на свободе, он посмотрел на нас и завилял хвостом. Наверное, по-собачьи это означает «спасибо». © Kasee Sreenivas / Quora
- Работала в кофейне. К нам иногда заходила забавная старушенция. У других официанток не хватало на нее терпения, а вот я с ней с удовольствием болтала. Я ей рассказывала о своих детях, она — о своей юности. Как-то перед Рождеством она пришла и сунула мне что-то в карман: «Это твоим детям на праздник». Я заработалась допоздна и полезла в карман только вечером, а там 3 купюры по $ 100. С тех пор я верю в добро и в людей. © Amber Joy Kostecki / Quora
- В том году переехали в другую страну в новую квартиру. Сделали ремонт. Пошла я, значит, в душ, тут в дверь звонит соседка снизу, говорит, мы ее заливаем. Спускаемся, точно, у нее в санузле капает с потолка. Расстроились, что доставили неприятности людям, дико извиняемся, обещаем не пользоваться душем, пока мастер не починит. Через полчаса звонок в дверь. На пороге опять наша соседка. Протягивает нам огромный таз разных фруктов и литровую бутылку оливкового масла. Решила нас подбодрить. © Елена Михалкович
- У меня один раз приятный момент с комплиментом был. Сижу одна на пляже, и вдруг подходит женщина и говорит: «Не пугайтесь, я просто хотела сказать, что у вас красивый купальник» — и ушла... А он и правда ничего, с морским фотопринтом! © Анни / ADME
- На Красном море в Египте пошла вечером купаться, стемнело внезапно, и начался отлив. Кто знает море, тот поймет, что это. В тот момент я поняла, почему люди тонут. А на берегу никто не понял, что я в беде, кроме одного египтянина, который подбежал к краю пирса и вытащил меня. © Светлана Патрикеева
- Я когда-то выбросила тумбочку, забыв перед этим ее проверить. А ведь там были наши с мужем иностранные паспорта. И деньги, мелочь из разных стран, марки, франки и т. д. Тогда еще не было евро. Но женщина, которая взяла тумбочку, нашла меня и все вернула. © Лариса Махлис
- В 2000-х приехала к подруге в гости. За полночь пошли погулять в парке. Две дуры. И я потерялась. Сотовых не было, адреса ее не знаю. Сумка с кошельком осталась у подруги дома. Вышла из парка, села в каком-то дворе на качели, плачу и ржу. Неожиданно подошел парень и сел рядом. Поинтересовался моим неадекватным поведением, покивал и остался сидеть со мной, развлекая на все лады, до утра. Он мне пел песни, рассказывал анекдоты — убалтывал, короче. В 6 утра довел до метро, дал денег и был таков. Парень, кто б ты ни был, я тебя помню. © Salivan / ADME
Нет сомнений, что мир спасет не красота, а доброта. И у нас есть тому еще подтверждение — истории людей, которые знают, что хорошего в мире очень много.
AdMe/Народное творчество/19 историй о людях, в жизнь которых добро ворвалось как вихрь посреди бела дня
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