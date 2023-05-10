19 историй о людях, в жизнь которых добро ворвалось как вихрь посреди бела дня

Вряд ли хоть один из вас будет против, если кто-то из окружающих, в том числе незнакомые люди, неожиданно совершит какой-то добрый и благородный поступок по отношению к вам. Ведь даже такая простенькая ситуация, в которой мужчина придерживает вам дверь подъезда, дарит приятный настрой на весь день. Вот 19 подобных историй.