19 историй о меркантильных людях, у которых снега зимой не выпросишь

Жадность, конечно, позволяет сберечь деньги, но вот на отношения с окружающими, как правило, влияет не лучшим образом. Это на своем примере поняли герои нашей статьи, которые столкнулись с любителями халявы и увидели, как нелепо со стороны смотрятся попытки сэкономить за чужой счет.

Поддерживать или нет отношения с подобными людьми, каждый решает сам. Кое-кто даже пытается отплатить жадинам той же монетой. К примеру, один художник придумал, как проучить любителей халявы. У него получилось, но не так, как он ожидал.