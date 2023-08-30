19 историй о школе, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь

Школьные годы — время, которое наполнено массой ярких событий. Для одних это был период дружеских встреч и эпичных историй, для других — круговоротом скучных уроков и коротих перемен. Но при звуках школьного звонка и у тех, и у других до сих пор замирает сердце, а воспоминания захлестывают с головой.