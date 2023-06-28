19 историй о том, что макияж имеет не последнее значение в жизни женщины
Наверняка многие женщины заметили, что окружающие люди по-разному к ним относятся, когда они в «парадном» виде и без него. Одни становятся неузнаваемыми для соседей, стоит им создать новый образ. Других девушек, вышедших в свет без косметики, принимают за подростков. Об этих и других подобных случаях рассказали пользователи сети.
- Парень на первом свидании спросил: «Ты что, косметикой не пользуешься?» А я целых 40 минут красилась в этот день вместо обычных 20. © mavlentiy / Pikabu
- Когда я не накрашена, мужчины и женщины со мной запросто ведут разговор, общаются на равных, а когда нанесу мейк, так они делают вид, что меня нет. В чем дело, так и не могу понять. © El Seitaridi
- Начала встречаться с парнем, осталась у него с ночевкой. Утром он меня будит, просит накраситься, так как друг придет скоро. Не поняла, но накрасилась. Друг пришел, поздоровался, пообщались, чаем их напоила с печеньками. Потом друг ушел на кухню, а парень просит смыть макияж. Ну окей, думаю, кукушка поехала. Умылась, пришла, сижу. Друг молча ему тысячу протягивает. Оказывается, он с другом поспорил, что я без макияжа лучше. © Подслушано / VK
- Я старательно делаю модный «влажный» макияж: жидкий хайлайтер на скулы, блеск на губы, увлажняющий тон, золотые тени на веки. Коллега-мужик: «О, ты тоже вспотела, пока шла? Жара ужасная, скажи!» © Livotovas / Twitter
- Была одногруппница, которая всегда при мейке. Ощущение, что если проведешь пальцами по лицу, то соберешь полный набор косметики. Как-то она показывала фотки с моря, и случайно попался снимок без макияжа. Она быстро смахнула, но я уговорил вернуть. И увидел не высокомерную даму под 30, а милую 20-летнюю леди с приятной внешностью. Мы поспорили, что в один день она придет в университет ненакрашенная. И все в группе заметили, как ей стало хорошо. © kuroigarashi / Twitter
- Работаю фотографом, на работе хожу в удобной одежде, без макияжа — выгляжу серенько. Как-то собралась в гости, накрасилась, зашла в магазин, вижу последний тортик. Рука тянется к нему, а сверху ее накрывает другая рука. Напротив стоит мужчина и такой: «А давайте я вам торт, а вы мне номер телефона». Молча смотрю на него пару секунд, кидаю: «Приятного аппетита» — и ухожу. Дело в том, что этого мужчину я на прошлой неделе снимала с женой и сыном. © Подслушано / VK
- С макияжем мой образ выглядит более собранным. Но сейчас я почти полностью отказалась от него, так моя кожа стала выглядеть лучше. Однажды я спросила свою подругу, заметила ли она, что я не накрашена. Ее ответ меня поразил: «Я никогда до этого не видела твое лицо без туши и румян. Но просто знай, что мы, все твои друзья, любим тебя независимо от макияжа». © Alyssa Shick / Quora
- Совсем недавно я собиралась в университет, и у меня не оставалось времени на макияж, так что я выбежала из квартиры без капли косметики. В тот день несколько человек подошли ко мне со словами: «Вау, у тебя такой ровный тон, что за тоналка, не подскажешь?» Накрашенной мне таких комплиментов не делали.
- У меня есть 3 состояния лица: с ярким мейком, с повседневным и «макияж без макияжа». Обратила внимание, что, когда я при полном параде, мужчины обращают на меня много внимания и женщины со мной милы. Получаю бесконечные комплименты и чувствую себя уверенно в любой компании.
С повседневным, более спокойным мейком тоже получаю комплименты, но уже не так часто. Удивляет, что женщины общаются со мной больше, чем мужчины.
А когда я с очень естественным макияжем (совсем немного туши и легкая растушевка бровей), на меня буквально никто не смотрит. Комплименты бывают, но не по поводу внешности. Но для такого интроверта, как я, это даже хорошо. © Shannon Jameson / Quora
- Когда-то я снимала квартиру у бабушки, и та была на 100 % уверена, что я живу с сестрой: одна — накрашенная я, другая — я без макияжа. Она при встрече даже по-разному вела себя с «нами», спрашивая, как дела у сестры. © anastasia__liss / Twitter
- Воскресенье. Выходной. Вышла я в магазин без макияжа. Иду и вижу, что мне навстречу идет знакомая. Ну я улыбаюсь ей, думаю, сейчас обнимемся и поздороваемся. Но не тут-то было! Она, видя улыбающуюся меня, косо смотрит с офигевшим лицом типа: «Кто это и зачем она мне улыбается?» — и проходит мимо. © Палата № 6 / VK
- Раньше я ежедневно красилась в офис. Причем макияж был всегда вызывающий: красная, синяя, пурпурная, зеленая подводка, сияющие тени для век, блестки-звездочки. Но когда появились проблемы со здоровьем, я перестала так себя гримировать. Самое смешное, моим коллегам потребовалось 3 недели, чтобы понять, что я перестала краситься. Никто, кроме меня, не заметил разницы. © Lara l Lord / Quora
- В универ я особо не красилась, ходила а-ля натюрель. Как-то настроение было нарисовать стрелки, намалевалась, прихожу в альма-матер. И тут одна одногруппница подходит ко мне и выдает: «Ну наконец-то накрасилась! А то без слез не взглянешь». А я-то думала, что это она на меня всегда странно смотрит? Видимо, пытается не заплакать при виде моего лица без косметики.
- Мой повседневный макияж обычно состоит только из помады. И вот как-то раз я решила отдохнуть от косметики и пошла на работу. Малознакомые люди спрашивали, не больна ли я или, возможно, меня кто-то обидел. Предлагали даже выходной на полдня. А близкие коллеги так и вовсе шутили, что не хотят работать со мной в таком виде — я должна срочно пойти и накраситься. © Sunny Nguyen / Quora
- Однажды я была на мероприятии на горнолыжном курорте. Я не профессиональный лыжник, но катаюсь с 7 лет, и у меня хорошо получается. В тот день я сильно накрасилась. Уже на склоне инструктор вдруг сказал, что мне нужно идти на трассу для новичков. Видимо, посчитал меня глупой маленькой девочкой. © Elspeth Cowie / Quora
- Еду в автобусе без макияжа, а какая-то размалеванная фифа начинает меня презрительно разглядывать. Глядя ей в глаза, демонстративно подношу палец к глазу и начинаю самозабвенно его тереть. Сперва один глаз, потом оба сразу, и все это отражается почти неприличным удовольствием на моем лице. В общем, девушка всю оставшуюся дорогу пыталась ноготком почесать глаза. Это как с зевком: когда кто-то зевает, часто хочется тоже зевнуть. Не надо было на меня презрительно смотреть! © Подслушано / VK
- А мне вообще не повезло по обоим фронтам. Когда я без макияжа, то похожа на малолетку, никто не воспринимает меня всерьез, да и я чувствую себя некомфортно. Но как только я накрашусь, то ко мне даже не подходят, потому что людям кажется, что я заносчивая стерва. © Karina / Quora
- Стоит мне выйти из дома без макияжа — все вдруг начинают считать, что мне 16. И не просто считают, а начинают мне тыкать и грубить, хотя я всегда обходительна и вежлива. Даже 3-летняя дочь рядом со мной не приводит таких людей в чувства. Недавно тайна раскрылась — кассирша отказалась меня рассчитывать и раскричалась, мол, нарожают в 13. Даже паспорт не смог убедить ее в том, что мне все-таки 27. © Подслушано / VK
- У моей подруги было 3 ухажера. О существовании друг друга они, естественно, не догадывались. Так получилось, что со всеми 3 парнями у подруги отношения стали доходить до стадии серьезных примерно одновременно. Сомневалась, кого выбрать. Решила каждому из них показать себя чуть хуже, чем есть: без макияжа, в старой одежде, неряшливой и абсолютно не такой, какой была на свиданиях. В итоге ее бросили все трое. © Подслушано / VK
- Решила провести день ненакрашенной, мол, естественная красота. А муж весь день интересовался, не больна ли я, сказал, что нужно проводить больше времени на воздухе и что у меня синие круги под глазами. Естественная, блин, красота! © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка, когда еще была жива, как-то увидела такую картину: я крашу ресницы у зеркала, ко мне подходит муж, что-то спрашивает и уходит... Потом бабушка с ужасом спрашивала, как я вообще могу позволять мужу видеть себя за процессом нанесения макияжа. Ведь он должен думать, что я сама такая раскрасавица, без всяких ухищрений. Пришлось сказать, что с синим цветом туши для ресниц убедить в этом мужа вряд ли получится. Но она все равно была мною недовольна. © Подслушано / VK
- Обратила внимание, что, когда без макияжа заходишь в магазин косметики, консультанты практически не обращают на тебя внимания. Наверное, считают, раз вы сами не накрасились, вам уже помочь нечем. © Feifei Wang / Quora
- Работаю официанткой и заметила, что в дни, когда я накрашена, получаю больше чаевых. Хотя качество моей работы никак не меняется. © daipicoletto / Reddit
- Пришла в магазин косметики. Без макияжа и в спортивках, и с порога слышу обращение консультанта ко мне: «Знаете, у нас все очень дорого, шли бы вы». Я знатно офигела и говорю просто и четко: «Ты уволена!» Девушку, видимо, это развеселило, но уже через минуту она попросила прощения. Просто я ее новый куратор и приехала на точку ради проверки ее работы. © Подслушано / VK
Да, макияж способен изменить лицо девушки до неузнаваемости, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Скульптурирование лица бронзером, хайлайтер под глазами, высветленные губы и другие подобные приемы — вот то, о чем лучше забыть навсегда. Вот 12 ошибок, из-за которых макияж выглядит неаккуратно и дешево.
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