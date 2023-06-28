19 историй о том, что макияж имеет не последнее значение в жизни женщины

Наверняка многие женщины заметили, что окружающие люди по-разному к ним относятся, когда они в «парадном» виде и без него. Одни становятся неузнаваемыми для соседей, стоит им создать новый образ. Других девушек, вышедших в свет без косметики, принимают за подростков. Об этих и других подобных случаях рассказали пользователи сети.