19 историй о том, как легко оказаться без вины виноватым

Многие люди хоть раз попадали в ситуации, когда совесть у них чиста, а их все равно обвиняют в каких-то неблаговидных поступках. И доказать свою невиновность порой бывает настолько сложно, что проще махнуть рукой — и пусть остальные думают что хотят. Более того, подобные обвинения прилетают иногда не только людям, но и животным, которые вообще в свою защиту ни слова сказать не могут. И расхлебывать заваренную кашу приходится их хозяевам.