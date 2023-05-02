19 историй о том, как легко оказаться без вины виноватым
Многие люди хоть раз попадали в ситуации, когда совесть у них чиста, а их все равно обвиняют в каких-то неблаговидных поступках. И доказать свою невиновность порой бывает настолько сложно, что проще махнуть рукой — и пусть остальные думают что хотят. Более того, подобные обвинения прилетают иногда не только людям, но и животным, которые вообще в свою защиту ни слова сказать не могут. И расхлебывать заваренную кашу приходится их хозяевам.
- Один сосед обвинил нашу собаку в том, что она наделала щенков его хвостатой любимице. Я этим слухам, конечно, не поверил. Во-первых, наша собака одна за калитку не выходит. Вообще никогда. Во-вторых, что самое важное, у нас стерилизованная самка, и при всем желании она не могла бы сделать то, в чем ее обвиняют. © ntlaml2004 / Reddit
- Работаю учителем. Был период, когда занятия пришлось вести дистанционно. Тут обычно так: дети занимаются, родители вполуха слушают урок. И вот одна мамочка сочла мое поведение на уроке настолько вопиющим, что пошла жаловаться директору. Никогда не догадаетесь из-за чего. Она обвинила меня в том, что я был слишком добрым с учениками! Я задавал им вопросы об их житье-бытье и связывал их истории с тем, что мы изучали. Этого было достаточно для одной из мамаш, чтобы подать на меня официальную жалобу. К счастью, она не имела последствий. © MidnightAshley / Reddit
- Свекровь обвинила меня в том, что я купила какой-то дешевый лак для волос и специально оставила его в нашей гостевой ванной, чтобы она им пользовалась. А правда в том, что этот лак купила она сама! Свекровь принесла его в прошлый свой приезд и оставила в ванной. © thecooley / Reddit
- Бывший парень однажды обвинил меня в том, что я скрываю от него ребенка от предыдущих отношений. Как он пришел к такому выводу? А очень просто: увидел сообщение от моей мамы, в котором она спрашивала, не забыла ли я покормить Сида завтраком. Сид не мой сын. Это кот моих родителей. © studyinthai333 / Reddit
- У одноклассника моего брата был день рождения. Именинник пригласил на празднование своих школьных друзей. На следующий день в учебное заведение поступило сообщение о пропаже телефона, который принадлежал маме ребенка. Когда об этом объявили в классе, учитель сразу же указал на моего брата, мол, наверняка это он стащил. Моего брата даже не было на той вечеринке. © xXxyeetlordxXx / Reddit
- Моя жена сильно заболела после рождения дочери, и какое-то время я был для дочки и папой, и мамой. Однажды, когда ей было месяца 3, мы ехали в трамвае. Сначала она тихонечко сопела, а потом у нее изо рта выпала соска. Дочка заплакала, я бросился протирать соску — все это заняло несколько секунд. Но старушке на соседнем сиденье все это показалось подозрительным, и она заявила на весь трамвай: «Неудивительно, что ребенок плачет. Она должна быть с матерью! Где она? Вы украли ребенка?» Я просто потерял дар речи от такого обвинения и даже не смог ничего ответить. Хорошо, что мы как раз приехали и нам пора было выходить. © BlackPignouf / Reddit
- Мой муж летел на самолете. Рядом с ним сидела женщина с ребенком. Малыш улыбнулся моему супругу, а тот улыбнулся ему в ответ. Мамаша, увидев это, сразу же попросила стюардессу пересадить их с ребенком подальше от моего супруга. Она многое потеряла, ведь мой муж мог бы абсолютно бесплатно развлекать ее малыша весь полет. Ему не привыкать: у нас у самих 2 малышей плюс я организовала домашний детский сад, поэтому общаться с малышней для него привычное занятие. © Spazmer / Reddit
- Парень одногруппницы обвинил меня в том, что я настоящий отец их сына. И это несмотря на то, что малыш выглядит его полной копией и ни капли не похож на меня — это раз. Я 2 года до рождения ребенка не виделся с одногруппницей (они жили в какой-то глуши очень далеко от меня) — это два. Она меня вообще не интересует как девушка — это три. Вскоре после таких обвинений одногруппница ушла от этого парня. Не ко мне. © J8766557 / Reddit
- Однажды, когда я учился в 5-м классе, встретил на улице собаку породы колли. Она явно потерялась. Я бросил все свои дела и пошел с ней искать ее хозяев. Чтобы перейти 4-полосную дорогу, мне даже пришлось взять собаку на руки, потому что я боялся, как бы ее не сбила машина (поводка-то у меня не было). Мы бродили долго, но безуспешно. На обратном пути к моему дому на перекрестке рядом с нами остановилась машина. Из нее вышел мужчина, позвал собаку, и она рванула к нему. Я рассказал хозяину колли, что несколько часов пытался найти ее владельцев, а тот проворчал: «Да, кто-то видел, как ты нес ее», подразумевая, что я украл эту собаку. Затем он просто сел в машину и уехал, даже не сказав спасибо. © TheC0zmo / Reddit
- На выпускном экзамене по физике в университете я решал задания в уме, а в тетрадь записывал только ответы. Я понимаю, что преподаватель мог заподозрить меня в списывании, но это был конец обучения и он прекрасно знал, что в физике я хорош. Однако педагог почему-то решил меня «завалить». Аргумент его был таков: «Решить это в уме невозможно!» Я предложил: «Напишите 3 примера на доске, и я решу их в уме прямо сейчас». Я правильно решил все 3 примера, и преподаватель был вынужден поставить мне хорошую оценку. © JustARandomDudd / Reddit
- Бывшая жена заявила, что у меня есть секретные банковские счета. При разводе она пыталась потребовать свою долю денег с этих воображаемых счетов. У нее даже была конкретная цифра — то, сколько она должна получить. Просто взрыв мозга какой-то. © working_class_tired / Reddit
- У моего отца крайне вспыльчивый характер. Он увидел вмятину на своей машине и решил, что это я виновата. Позвонил и как начал орать! Мол, заставит меня газоны косить, чтобы возместить ущерб, и все такое. Не давал мне даже слова вставить. Тут вошла мама, поняла, что произошло, вызвала у меня из рук трубку и говорит: «Это я оставила вмятину на машине, когда ездила за продуктами. Это была я!» И повесила трубку. Папа передо мной так и не извинился. © AnybodySeeMyKeys / Reddit
- Моя бывшая девушка утверждала, будто ей в соцсетях написали, что я ей изменяю. Я попросил ее показать мне это сообщение или, по крайней мере, сказать, от кого оно, но она не смогла сделать ни того ни другого. Затем бывшая просмотрела список моих подруг, позвонила каждой и обвинила их в том, что они пытаются меня увести. К слову, я не видел большинство из этих девушек по крайней мере год (а с девушкой мы встречались 5 месяцев). Вы не поверите, но в итоге она ушла от меня. Правда, потом пыталась вернуться, но это уже совсем другая история. © Tough_Pollution / Reddit
- Мама моего бывшего однажды заявила, что я встречаюсь с ее сыном только из-за его денег. Мы жили от зарплаты до зарплаты, оба работали. Что это было вообще? © Sockbasher / Reddit
- Я учился в начальной школе, на переменах мы часто зависали в библиотеке. Однажды какой-то мальчишка обвинил меня в том, что я плюнул библиотекарю в кофе. Кто-то действительно это сделал, и библиотекарь поверила, что это был я. Учителя решили не заморачиваться. Они заставили меня попросить прощения у этой дамы и купить ей цветы, несмотря на то что я продолжал настаивать на своей невиновности. Но это никого не волновало. © panponcz / Reddit
- Мы с папой пришли в гости к его другу. Едва я успела переступить порог дома, как приятель отца обвинил меня в том, что я украла $ 5 из копилки его сына. Он орал, как это отвратительно — воровать у маленького ребенка — и что проволочная вешалка, которую я якобы использовала, чтобы выудить деньги, повредила его личное имущество. В итоге оказалось, что деньги взяла его жена, которая в тот день была дома и «одолжила» $ 5 у малыша. Мужчина извинился перед моим отцом, но не передо мной. © NymphaeAvernales / Reddit
- Моя подруга гуляла со своим ребенком в парке. Рядом на лавочке сидел дедок. У него в руках был брелок, который заинтересовал малыша. Старичок, заметив взгляд мальчика, подошел поближе и заговорил с ребенком. Это увидел какой-то прохожий и наехал на мою подругу, мол, она плохая мать, потому что позволяет «подозрительному» мужику играть с ее ребенком. Даже несмотря на то что сама подруга от малыша ни на шаг не отходила, все равно оказалась недостаточно хорошей мамой. © Inevitable_Count_370 / Reddit
- В кафе, где я подрабатывал по вечерам и выходным, пропадали деньги. Однажды я пришел на смену, а меня вызвали к начальству, обвинили в краже денег и отстранили от работы. Я спросил, когда пропали деньги, и выяснилось, что это случилось в то время, когда меня даже в кафе-то не было! Но жена менеджера считала именно меня главным подозреваемым, потому что я был студентом и, следовательно, должен был нуждаться в деньгах. Примерно через неделю менеджер поймал настоящего вора с поличным, меня вновь допустили до работы, но передо мной даже не извинились. А вскоре я уволился. © idiBanashapan / Reddit
- Я дружила с соседской девочкой, мы часто ходили друг к другу в гости. Они жили в достатке, так как ее мама работала заведующей в магазине, а моя — простым учителем. Однажды ее мать вломилась к нам без стука и с порога заголосила, что я — воровка, украла у них золотые сережки с рубином. А я ни сном ни духом! Но она мне даже слово вставить не дала. Мама моя слушала этот ор, слушала, а потом и говорит так спокойненько: «Ты давай-ка на дочку мою не наговаривай, а у себя дома получше поищи. Может, сняла где и забыла?» Соседка фыркнула и убежала к себе, обещав заявить на меня в полицию. А через 2 дня пришла к нам как ни в чем не бывало с конфетами — мириться. Сережки нашлись за тумбочкой в спальне. Передо мной она так и не извинилась. А я к ним в гости больше не ходила.
Бывают люди, которых не получится ни обвинить, ни провести. У нас есть целая подборка о таких уникумах:
AdMe/Народное творчество/19 историй о том, как легко оказаться без вины виноватым
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